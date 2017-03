Với những sự thay đổi về giao diện, Microsoft đã lược bớt đi ít nhiều các thanh công cụ trên trình duyệt web của mình, điều này đôi khi lại gây khó khăn cho người dùng trong việc sử dụng và thay đổi các thiết lập.





TweakIE9 là phần mềm miễn phí, cho phép bạn tùy biến và điều chỉnh trình duyệt web Internet Explorer 9 (IE9) sao cho phù hợp và thuận tiện với nhu cầu sử dụng của mình.





Download phần mềm tại đây





Lưu ý: Phần mềm yêu cầu cài đặt IE9 trước khi sử dụng. (Bạn có thể download phiên bản chính thức của IE9 tại đây





Sau khi download TweakIE9, giải nén và kích hoạt file TweakIE9.exe để sử dụng ngay mà không cần cài đặt.





Một hộp thoại hiện ra yêu cầu người dùng chấp nhận các điều khoản sử dụng phần mềm. Đánh dấu vào tùy chọn ‘I accept…’ rồi nhấn Continue để tiếp tục.

Chờ trong giây lát để phần mềm kiểm tra xem IE9 đã được cài đặt trên hệ thống hay chưa. Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, nhấn tiếp Continue để hiển thị giao diện chính của phần mềm.

Lưu ý: khi tiến hành thay đổi các thiết lập trên TweakIE9, bạn phải tắt đi các cửa sổ IE9 đang mở (nếu có).

Trên giao diện TweakIE9, nếu tùy chọn nào có biểu tượng chiếc đinh ghim màu xanh, nghĩa là tính năng đó được kích hoạt. Ngược lại, tính năng đó không được kích hoạt, hoặc giữ nguyên như mặc định ban đầu người dùng thiết lập trên IE9.





TweakIE9 cung cấp nhiều lựa chọn thiết lập tính năng khác nhau trên IE9, tuy nhiên, dưới đây là những thiết lập quan trọng mà người dùng có thể lưu ý và quan tâm:





- Menubar always visible: nếu tính năng này được kích hoạt, thanh menu quen thuộc sẽ xuất hiện trở lại trên IE9. (mặc định, thanh menu này đã bị ẩn đi).

- Enable Links Band: hiển thị thanh công cụ chứa danh sách favourties (các trang web đã được bookmark) trên IE9.





- Show Statusbar: hiển thị thanh trạng thái nằm ở phía dưới cửa sổ IE9.





- Enable CommandBar: hiển thị thanh chứa các biểu tượng và menu lệnh trên IE9.

Thanh CommandBar của IE9





- Max rows on new Tabs: trên IE9, khi bạn mở 1 tab mới, danh sách 10 trang web được ghé thăm nhiều nhất sẽ được hiển thị trên 2 hàng (tương ứng 5 trang web trên mỗi hàng).



Với tùy chọn này, số lượng cửa sổ hiển thị trên tab mới được mở của IE9 sẽ lưu lại càng nhiều, giúp người dùng truy cập vào những trang web quen thuộc từ 1 tab mới mở nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tab mới trên IE9, chứa thông tin về 15 trang web truy cập nhiều nhất





- Start IE9 in Fullscreen: IE9 sẽ hiển thị dưới dạng toàn màn hình.





- Perform check on exe file signature: kiểm tra file exe khi sử dụng IE9 để download. Điều này đảm bảo người dùng không download nhầm các file có chứa virus.





- Notify me when a download has complete: thông báo người dùng khi hoàn tất 1 file download bằng IE9.





- Download directory: thiết lập vị trí mặc định để lưu các file download từ IE9.





- Max number of download: thiết lập số lượng file download đồng thời trên IE9. Số lượng file download đồng thời càng nhiều thì thời gian để hoàn tất càng lâu. Do vậy, bạn chỉ nên thiết lập để 1 hoặc 2 file để download lần lượt, giúp tiết kiệm thời gian download file trên IE9.

- Đặc biệt, TweakIE9 mang đến 1 tính năng khá hay và độc đáo, đó là thiết kế trang chủ của IE9. Để sử dụng tính năng này, bạn nhấn vào mục ‘Make a custome Homepage’.



Một hộp thoại hiện ra. Bây giờ, bạn điền các trang web muốn được hiển thị trên trang chủ của IE9 vào khung Address rồi nhấn Add.





Lưu ý: bạn phải điền đầy đủ http://www. ở địa chỉ các trang web.





Tại mục Title, điền tiêu đề muốn hiển thị ở trang chủ của IE9.

Cuối cùng, nhấn nút ‘Set as Start page’. Chờ trong giây lát để TweakIE9 tạo trang chủ độc đáo trên IE9. Tính năng này khá giống với tính năng tạo trang chủ của công cụ Homepage Maker đã từng giới thiệu tại đây





Quay trở lại giao diện chính của TweakIE9, nhấn nút ‘TweakIE9 now’ để các thiết lập mà bạn đã chọn trở nên có tác dụng.



Lưu ý: khi thay đổi bất kỳ thiết lập nào, bạn cũng cần phải nhấn ‘TweakIE9 now’ thì thiết lập đó mới có tác dụng.



Bây giờ, kích hoạt IE9. Bạn sẽ thấy trang chủ trở nên độc đáo hơn, với danh sách các trang web do chính bạn thiết lập. Ngoài ra, các thiết lập đã làm ở trên cũng sẽ có tác dụng, như sự xuất hiện của các thanh công cụ…

Trang chủ độc đáo trên IE9

Trong trường hợp muốn khôi phục lại các thiết lập ban đầu của IE9, từ giao diện của TweakIE9, nhấn nút ‘Restore IE9’. Chờ trong giây lát để phần mềm khôi phục lại các thiết lập ban đầu của trình duyệt IE9.





Trên đây là các tính năng chính và các thiết lập hữu ích mà bạn có thể sử dụng TweakIE9 để điều chỉnh trình duyệt IE. Ngoài ra còn một vài thiết lập khác mà bạn có thể khám phá chức năng trong quá trình sử dụng.





