Trang chủ của trình duyệt web là trang web hiển thị đầu tiên khi kích hoạt trình duyệt. Người dùng thường có thói quen sử dụng trang web mình hay ghé thăm nhất để sử dụng làm trang chủ.

Trong trường hợp muốn tự tạo một trang chủ riêng, mang dấu ấn cá nhân cho các trình duyệt web quen thuộc như Internet Explorer, Firefox hay Chrome…, bạn có thể nhờ đến HomePage Maker.

Homepage Maker sẽ cho phép bạn tạo một trang chủ, với hình nền tự chọn, trên đó chứa danh sách các trang web do chính bạn khởi tạo, với tiêu đề, font chữ, màu sắc… tùy ý.

Download phần mềm hoàn toàn miễn phí tại đây (Phần mềm yêu cầu .NET Framework để hoạt động, download miễn phí tại đây)

Hướng dẫn khởi tạo trang chủ cho trình duyệt:

Sau khi download, giải nén và kích hoạt file Homepage Maker v1.exe để sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Trong trường hợp có thông báo lỗi hiện ra, bạn chỉ việc thoát khỏi phần mềm và kích hoạt lại để sử dụng.

Phần mềm cung cấp một giao diện trực quan, với phần cửa sổ bên dưới cho thấy hình ảnh của trang chủ trình duyệt mà bạn đang tạo nên.

- Tại mục ‘Enter the name to Display’ và mục ‘Choose or Enter a URL’ cho phép bạn khởi tạo danh sách các trang web muốn hiển thị trên trang chủ, khung bên trên để điền tiêu đề website, và bên dưới là địa chỉ của trang web. Sau khi khai báo đầy đủ 2 khung này, nhấn nút Add để thêm trang web vào danh sách.

Tiếp tục tiến hành như trên để thêm các trang web mới vào danh sách trên trang chủ.

- Đánh dấu vào mục ‘Display Logo’ để hiển thị logo trên trang chủ. Cách thay thế logo sẽ được hướng dẫn ở phần sau.

- Đánh dấu vào mục ‘Open links in new window’ để mở trang web từ trang chủ trong 1 cửa sổ (hoặc tab) mới của trình duyệt.

- Tại mục ‘Use Background Color’ và ‘Use Background Image’, bạn có thể chọn để nền của trang chủ hiển thị dưới 1 màu sắc duy nhất, hay chọn hình nền cho trang chủ. Nhấn nút Browse để tìm đến hình ảnh muốn sử dụng để làm nền.

- Mục ‘Select the Font type, Size and Color’ cho phép thiết lập để chọn font chữ, màu sắc, kích cỡ của tiêu đề các trang web mà bạn đã chọn để hiển thị trên trang chủ.

- Mục bên dưới cho phép bạn chọn để hiển thị thêm thanh tìm kiếm (Google, Bing hay Yahoo) trên trang chủ hay không. Chọn ‘Below Link’ để hiển thị thanh tìm kiếm bên dưới danh sách các trang web và ‘Above Link’ để hiển thị ở bên trên.

- Đánh dấu vào mục ‘Set Internet Explorer HomePage’, rồi nhấn nút Creat. Hộp thoại chứa danh sách các website được bạn tạo lập sẽ hiện ra trong giây lát. Sau khi hộp thoại này biến mất, bạn tắt trình duyệt Internet Explore (nếu đang mở), rồi kích hoạt lại.

Thay vì trang chủ mặc định, bạn sẽ thấy IE hiển thị một trang chủ mới do chính mình tạo ra, với danh sách các trang web yêu thích, và khung tìm kiếm cũng như hình nền độc đáo và ấn tượng.

Để loại bỏ 1 trang web nào đó đã thêm vào danh sách, từ giao diện Homepage Maker, bạn nhấn nút View List, rồi nhấn vào biểu tượng dấu X màu đỏ để xóa trang web không muốn sử dụng.

Hướng dẫn thay đổi trang chủ cho Firefox và Chrome:

Phần mềm sẽ tự động thay đổi trang chủ của IE. Đối với Firefox, Opera hay Chrome, bạn sẽ phải tự tiến hành thay đổi để sử dụng trang chủ do mình tạo ra. Thực hiện theo các bước sau để thay đổi trang chủ cho Firefox (tương tự Chrome và Opera).

- Từ cửa sổ Firefox, nhấn Tools -> Options. (tương tự, nhấn vào biểu tượng điều chỉnh của Chrome và chọn ‘Tùy Chọn’).

- Từ hộp thoại Options hiện ra, chọn mục General (đối với Firefox) và ‘Cơ bản’ đối với Chrome.

- Từ mục Home Page (hay ‘Trang Chủ’ của Chome), bạn tìm đến file HTML có trong thư mục ‘Webpage Files’ của thư mục ‘Homepage Maker’ mà bạn đã giải nén ra. File này có tên Homepage.htm.

- Kích chuột phải vào file Homepage.htm, chọn Properties, bôi đen và chọn đường dẫn của file ở mục Location.





- Quay trở lại cửa sổ Firefox (Chrome), dán đường dẫn đã copy được vào mục Home Page của Firefox (và ‘Trang chủ’ của Chrome), kèm theo đuôi \Homepage.htm.

Lưu ý: bạn cần phải thêm đuôi file Homepage.htm vào cuối đường dẫn ở mục Homepage.

- Nhấn OK để lưu lại thiết lập.

Bây giờ, trang chủ của trình duyệt web sẽ là trang chủ do chính bạn thiết lập và tạo nên.

Trong trường hợp tiêu đề các website bạn khởi tạo bằng tiếng Việt, nhưng khi hiển thị trên trình duyệt web bị lỗi font chữ, bạn có thể khắc phục bằng cách sau:

- Đối với IE: kích chuột phải ở một vị trí bất kỳ trên trang web, chọn Encoding -> UTF-8.

- Đối với Firefox: chọn View -> Characters Encoding -> UTF-8 từ menu.

- Đối với Chrome: kích vào biểu tượng thiết lập ở góc trên bên phải -> Tools -> Mã Hóa -> Unicode (UTF-8).

Thay đổi logo trên trang chủ:

Đặc biệt, như trên đã đề cập, nếu đánh dấu vào tùy chọn ‘Disply logo’. bạn sẽ thấy ở góc dưới bên phải trang chủ do mình khởi tạo xuất hiện 1 logo. Để mang dấu ấn cá nhân của riêng mình, bạn có thể thay thế logo này bằng một hình ảnh do mình tùy chọn.

Để làm điều này, bạn sử dụng 1 hình ảnh định dạng png, đặt tên là logo.png. Rồi truy cập vào đường dẫn ‘…\Homepage Maker\Webpage Files’ (nằm trong ổ đĩa giải nén phần mềm), copy và thay thế file logo.png sẵn có ở thư mục này với file logo.png mà bạn mới tạo ra.

Bây giờ, trang chủ của trình duyệt sẽ xuất hiện logo mới của riêng bạn.

Lưu ý: khi thay đổi vị trí của thư mục phần mềm Homepage Maker, bạn phải thay đổi lại đường dẫn của file homepage.htm ở trong mục khai báo trang chủ của trình duyệt.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân Trí)