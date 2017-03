Cũng không quá khó để làm theo các lưu ý sau đây:

1. Mở hộp

Nếu trong phòng không có thảm, cần đặt một miếng thảm dưới hộp trong khi mở. Tìm chỗ ghi “Open this end” (mở ở đây) của thùng cactông rồi mở sao cho mặt loa sub ở đó đặt vào mặt sàn. Sau đó rút hộp ra khỏi loa. Dùng cách này để tránh việc làm hư hại các mặt driver.

2. Lên sơ đồ sắp đặt

Trước hết hãy đọc hướng dẫn của nhà sản xuất để lắp đặt cho hợp lý. Thông thường loa sẽ cho tiếng hay nhất khi được đặt ở góc có khoảng cách 1,8m so với các bức tường. Hãy quyết định có dùng phân tần của sub hay phân tần trong receiver bởi phân tần (chia tần số âm thanh ra driver tương ứng) sẽ giúp bạn kết hợp liền một dải tần số giữa loa sub và các loa chính. Một số loa sub có nút công tắc để bạn bật/tắt chức năng phân tần này nếu dùng phân tần trong receiver.

3. Nối dây

Hãy đo chiều dài dây cần thiết từ receiver đến sub, sau đó thêm một đoạn để làm chùng. Nếu kết nối bằng line-level (dùng phân tần trên sub hay receiver), bạn sẽ cần một dây tín hiệu audio tiêu chuẩn với giắc RCA ở mỗi đầu. Chạy dây từ ngõ ra loa siêu trầm của receiver tới ngõ vào line-level của sub. Nếu thích dùng kết nối speaker-level bạn phải dùng khá nhiều dây loa, nhất là khi sub nằm xa so với loa. Để làm điều này bạn cần chạy các dây từ kênh trái/phải của receiver đến sub và từ đó tới các loa.

4. Sắp đặt

Di chuyển sub vào vị trí trên một tấm thảm riêng cho nó. Chú ý đặt đúng mặt tiếp giáp với thảm để tránh làm tổn thương các driver ở các phía. Có thể có driver quay mặt vào tường nhưng bạn cần chú ý đặt cách xa tường ít nhất 30cm.

5. Kết nối

Để hệ thống ở trạng thái tắt. Kết nối các dây. Bật điều khiển phân tần lên tần số cao nhất, giảm âm lượng xuống và đặt điều khiển pha về 0. Nếu hướng dẫn kèm thiết bị có gợi ý cài đặt thì trước hết hãy theo chúng. Cắm dây nguồn, đảm bảo volume trên receiver được vặn nhỏ hết cỡ, sau đó bật hệ thống và loa sub.

6. Tinh chỉnh

Cần nghe thử để nhận biết vị trí đặt loa đã hợp lý hay chưa, có thể dùng đĩa test và một phần mềm đo mức độ của âm thanh. Có thể ghi ra các cách sắp xếp trước đó để bạn có thể quay lại nếu thấy thích hợp hơn các cách về sau. Đặt receiver để chơi hai kênh, sau đó chơi các đoạn nhạc thử ở volume trung bình. Vặn tiếng sub to lên đến khi cảm giác nó hòa quyện với âm thanh phát ra từ loa.

7. Phân tần

Hạ điều khiển tần số cắt xuống cho đến khi loa trái/phải và sub kêu như những nguồn âm tách biệt. Sau đó vặn điều khiển lên cho đến khi các âm thanh hòa quyện. Với loa nhỏ có tiếng bass ít có thể bạn phải vặn to lên, còn với loa lớn thì vặn xuống rồi vặn lên cho đến khi thấy hợp lý.

8. Pha

Đối với các sub có công tắc để bật hai vị trí cho pha, luân phiên giữa cài đặt 0 và 180 độ sẽ giúp bạn tìm thấy cài đặt nào có tiếng bass hay nhất ở vị trí ngồi. Nếu sub có núm điều chỉnh pha hãy vặn đến khi tiếng bass đột nhiên lớn hơn.

9. Tối ưu hệ thống

Do có rất nhiều tương tác giữa phân tần và điều khiển mức độ (các thay đổi trong tần số có ảnh hưởng đến âm lượng), bạn có thể lặp lại bước 6 và 7 cho đến khi có được sự nối tiếp tốt nhất giữa các tần số. Giờ hãy nghe cẩn thận các bản nhạc để chỉnh được tiếng bass chắc khỏe. Nếu tiếng bass quá ùng oàng, hãy vặn nhỏ sub. Nếu các nốt nghe thiấy tự nhiên (một số nốt quá to hoặc quá yếu) hãy chỉnh phân tần. Nếu giọng nam cũng nghe sâu một cách thiếu tự nhiên, hãy chỉnh tần số cắt xuống thấp.

Tiếp đó, dùng quy trình lắp đặt receiver để đảm bảo sub và loa vệ tinh được cân bằng tốt.