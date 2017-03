Cài đặt Mobile Me trên iPhone



Là tiện ích độc quyền trên các hệ máy iPhone 3GS, iPhone 4 và iPad, iPod Touch, Mobile Me là một dạng phần mềm chạy nền ghi nhận lại đường đi của thiết bị và từ đó thông qua kết nối không dây thông báo lại cho chủ nhân trong trường hợp thất lạc.



Các hệ máy iOS để cài đặt được chương trình này phải hoạt động firmware phiên bản 4.2 trở lên. Để biết máy mình đang sử dụng firmware phiên bản nào, người dùng vào Settings\General\About\Version từ màn hình thiết bị của mình.

Nếu thiết bị của bạn đang hoạt động với phiên bản thấp có thể kết nối với iTunes để nâng cấp lên phiên bản firmware mới nhất. Lưu ý đối với các máy iPhone khóa mạng, việc nâng cấp firmware có thể khiến điện thoại bị khóa trở lại. Ngoài ra nâng cấp firmware sẽ khiến máy mất toàn bộ dữ liệu, vì vậy người dùng cần làm thao tác backup trước khi nâng cấp máy.



Bước 1:



Từ máy iPhone 4 hoặc các thiết bị iOS, truy cập vào Settings\Mail, Contacts, Calendars và chọn chỉ mục Add Acount trong phần Account. Trong phần Fetch New Data chọn Push.

Tại đây, nếu người dùng chưa có Apple ID có thể đăng ký một tài khoản bằng email bất kỳ bằng cách chọn vào Create Free Apple ID phía dưới.



Bước 2:



Sau khi có Apple ID, hãy sử dụng nó để tạo tài khoản Mobile Me và login vào với password mình vừa đặt. Sau đó tại chỉ mục Find My iPhone bật On.





Để cho người khác không can thiệp được vào tài khoản Mobile Me này, người dùng có thể vào Settings\General\Restrictions và phần Accounts thiết lập không cho phép thay đổi. Điều này giúp điện thoại bảo mật tốt hơn bằng biện pháp đòi mã bảo vệ mỗi khi can thiệp các chức năng của máy.



Bước 3:



Muốn truy cập để biết thông tin về máy điện thoại của mình đang ở đâu có thể vào https://www.me.com/find rồi sử dụng tài khoản Apple ID mình vừa tạo để login. Ngay khi vừa login, màn hình sẽ tự động tìm kiếm và chỉ ra vị trí hiện thời của thiết bị người dùng.



Cài đặt Google Latitude trên các hệ smartphone (Symbian, Android, BlackBerry)



Bước 1:



Cài đặt ứng dụng Google Maps lên những máy cần giám sát bằng cách truy cập địa chỉ m.google.com/maps. Mỗi máy điện thoại cài đặt phần mềm này cần tài khoản Google riêng, do đó người dùng cần vào địa chỉ https://www.google.com/accounts/NewAccount để tạo cho mình và máy điện thoại cần giám sát một tài khoản Google.

Bước 2:

Chạy ứng dụng Google Maps và chọn tính năng Latitude trên thanh giao diện của phần mềm này, sau đó ấn vào mục Add Friends. Tại chỉ mục này, hãy nhấn vào tùy chọn Enter an email address và nhập địa chỉ Google account vừa khởi tạo tại Bước 1 lên các máy di động.

Bước 3:



Tại chỉ mục này, người dùng có thể lựa chọn các mức độ chia sẻ vị trí, địa điểm bằng tùy chọn Share best available location để 2 điện thoại có thể nhìn thấy nhau qua hệ bản đồ Google Maps.







Theo Vương Long (VNN)