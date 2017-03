Sành công nghệ nhưng đôi khi các ông chồng vẫn dễ bị vợ qua mặt.

Sau loạt bài Bi hài chuyện rình vợ cặp bồ bằng iPhone , các diễn đàn trên mạng đã có thêm nhiều câu chuyện tìm hiểu cách cài đặt, bày mưu sử dụng iPhone và các thiết bị công nghệ di động để theo dõi người thân.Theo dõi chồng có, vợ có, con đang tuổi dậy thì có và cả chuyện con cái theo dõi bố vì nghi cụ đi chơi "trống bỏi". Tuy nhiên, không ít trong số đó là những tâm sự rất thật của những bà vợ đã trốn chồng đi ngoại tình, cũng như ngoài việc hỏi cách phát hiện máy bị theo dõi thì cũng có người chia sẻ cách "Tôi đã qua mặt chồng như thế nào".Trong một phản hồi chia sẻ trên mạng, chị K.L. viết: "Hồi đầu lão chồng dí cho chiếc iPhone 4 trắng, cứ tưởng lão xưa nay say xỉn tối ngày bỗng dưng tử tế để giữ vợ giữ con. Ai dè vì lão nghe phong phanh được mình "say nắng" nên nghĩ trò mưu mẹo này để bắt tại trận mình, may mà đọc báo phát hiện ra mưu đồ".Sau khi nhờ cậu em kiểm tra, biết máy mình bị cài Mobile Me và bị theo dõi qua hệ thống của Apple, chị K.L. đã tức tốc tìm cách xử lý vấn đề mà theo chị vẫn không "manh động" để chồng nghi ngờ thêm.Sau một hồi được tư vấn, chị đã quyết định dùng dịch vụ Call Divert (chuyển tiếp cuộc gọi) của nhà mạng để qua mặt. Vậy là, cứ sáng sáng, chiếc iPhone 4 của chị vứt ở tủ làm việc ở văn phòng với số máy chính, nhưng lại chuyển hướng cuộc gọi sang một thuê bao khác. Mặc cho anh chồng có kiểm tra bao nhiêu lần, gọi vào máy thì vẫn thấy máy đổ chuông, hệ thống định vị của Apple vẫn báo điện thoại ở... toà nhà văn phòng làm việc, hoàn toàn yên tâm.Trong một tình huống khác, có bà vợ còn cao tay hơn khi bỏ thời gian nghiên cứu công nghệ để qua mặt chồng một cách toàn diện. Chị K.N, nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội thổ lộ: "Muốn qua mặt lão chồng cũng chẳng có gì khó, lão theo dõi mình được thì mình cũng theo dõi lão được để đối phó".Vốn cả 2 vợ chồng đều dùng đồ Apple, chị đã lén cài phần mềm keylogger vào máy iPhone 4S (đã jailbreak) của chồng và chương trình đều đặn ghi lại những hoạt động sử dụng điện thoại của chủ máy (nhắn tin, gọi điện, email...) rồi sau đó gửi tất cả về 1 địa chỉ thư xác lập trước để chị dễ bề kiểm soát và đối phó. Vậy là khi chưa kịp theo dõi chị thì lịch sử cuộc hẹn của quý ông tội nghiệp kia đã bị bắt thóp toàn bộ, đến lúc cãi nhau ông chồng chỉ biết cứng họng bởi mình cũng "có mùi" nghi vấn.