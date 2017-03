Phần mềm được cung cấp miễn phí tại đây.

Sau khi tải về, giải nén, bạn kích hoạt tập tin 12-Ants.exe (dung lượng: 31 KB) để sử dụng ngay. Giao diện chương trình hiện ra khá đơn giản. Để sử dụng chương trình hiệu quả thì bạn thực hiện vài thiết lập sau:

- Kéo thanh trượt tại 3 yêu cầu: Ants (số lượng kiến), Speed (tốc độ chuyển động của lũ kiến), Tran (độ tương phản giữa màu sắc của lũ kiến và màn hình), để điều chỉnh thông số tương ứng. Kéo thanh trượt qua phải thì các thông số sẽ được nâng lên cao hơn.

- Nhấn vào nút mũi tên sổ xuống để tiếp tục lựa chọn kiểu chuyển động của bầy kiến. Bao gồm: Attack the cursor (tấn công vào con trỏ chuột), Attack the cursor when moves (chỉ tấn công vào con trỏ chuột khi trỏ chuột di chuyển), Fleeing from the cursor (chạy trốn chuột), Flee when the cursor moves (chỉ chạy trốn khi con trỏ chuột di chuyển), To stroll around (dạo quanh trỏ chuột).

Cuối cùng, bạn nhấn OK để đóng của sổ thiết lập lại. Khi đó, một biểu tượng của chương trình (hình con kiến) sẽ được hiển thị dưới góc phải màn hình và bầy kiến vẫn được giữ trên màn hình. Để thoát khỏi chương trình hoàn toàn thì bạn click The End.