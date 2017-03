Google có thể gửi mã xác minh qua SMS hoặc qua ứng dụng trên điện thoại (thường dùng hơn). Các bước cần làm để thiết lập bảo mật hai lớp cho tài khoản Google như sau:

1. Gửi xác minh qua tin nhắn điện thoại

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Gmail trên máy tính.

Bước 2: Nhấn vào hình ảnh đại diện (Avatar) ở góc phía trên bên phải màn hình, chọn Tài khoản của tôi (My Account).

Bước 3: Trên trình duyệt sẽ tạo ra một trang mới như hình ở dưới. Việc cần làm là click chọn Đăng nhập và bảo mật (Sign-in & security).

Bước 4: Chọn biểu tượng bút chì tại phần Xác minh 2 bước (2-Step Verification). Sau đó làm theo hướng dẫn.



2-Step Verification.

Bước 5: Tại giao diện trình duyệt như hình dưới, người dùng nhập số điện thoại mà Google sẽ gửi mã xác thực khi người dùng đăng nhập tài khoản ở một máy tính hoặc thiết bị khác.



Nhập số điện thoại mà Google sẽ gửi mã xác thực.

Bước 6: Sau khi chọn Send code , Google sẽ gửi một mã xác thực vào số điện thoại vừa đăng ký ở trên. Người dùng cần nhập mã xác thực đó như hình sau:



Nhập mã xác thực.

Bước 7: Lần lượt làm theo hướng dẫn. Kết quả sẽ như hình dưới đây:

Trạng thái ON ở phía bên phải cho thấy tài khoản Google đã được thiết lập xác minh hai bước.

Sau các bước thiết lập như trên, mỗi khi người dùng đăng nhập tài khoản Google ở một máy tính hoặc thiết bị khác, dù có nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu vẫn sẽ có một yêu cầu mã xác thực mà chỉ điện thoại đăng ký nhận mã xác thực mới có. Việc cần làm là nhập mã xác thực đó vào giao diện sau:

Nếu là máy tính hoặc thiết bị công cộng, không nên tích vào dòng chữ “Don’t ask for codes again on this computer”. Còn nếu là các thiết bị cá nhân, người dùng có thể chọn tích để không phải xác thực trong những lần đăng nhập tiếp theo (có thời hạn 30 ngày).

2. Xác thực qua ứng dụng trên điện thoại di động:

Người dùng sử dụng ứng dụng Google Authenticator (ứng dụng của Google cung cấp) để biết mã xác minh nếu không muốn nhận mã qua SMS. Ứng dụng hiện hoạt động trên các hệ điều hành Android, iOS, BlackBerry. Hướng dẫn thực hiện đối với thiết bị Android (các hệ điều hành khác tương tự).

Yêu cầu: Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android, thiết bị của người dùng phải đang chạy Android phiên bản 2.1 trở lên.

Cài đặt ứng dụng:

2. Tìm kiếm ứng dụng Google Authenticator.

3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Cấu hình xác minh

1. Người dùng cần hoàn tất bước 1 để kích hoạt.

2. Trên máy tính, hãy truy cập trang cài đặt quy trình Xác minh 2 bước và nhấp vào Android.

3. Trên điện thoại, mở ứng dụng Google Authenticator.

4. Nếu đây là lần đầu tiên người dùng sử dụng Authenticator, nhấp vào nút Thêm tài khoản. Nếu người dùng muốn thêm xác minh cho tài khoản mới, chọn “Thêm tài khoản” từ trình đơn của ứng dụng.

5. Để liên kết điện thoại với tài khoản Gmail:

• Sử dụng mã QR: Cần cài thêm ứng dụng QR Code Scanner. Chọn Quét mã vạch của tài khoản (nhãn 1a). Sau khi ứng dụng đã được cài đặt, hãy mở lại Google Authenticator, hướng máy ảnh vào mã QR trên màn hình máy tính của người dùng.

• Sử dụng khóa bí mật: Chọn Thêm tài khoản theo cách thủ công (nhãn 1b), sau đó nhập địa chỉ email của tài khoản Google của người dùng vào ô bên cạnh Nhập tên tài khoản (để phân biệt-nhãn 2b). Tiếp theo, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của người dùng vào ô bên dưới Nhập khóa (nhãn 2c). Hãy chắc chắn đã chọn đặt khóa ở chế độ Dựa trên thời gian (nhãn 2d) và nhấn "Lưu".

6. Để hoàn tất kết nối ứng dụng với tài khoản Gmail, nhập mã xác minh trên điện thoại của người dùng (nhãn 3) vào ô trên máy tính bên cạnh Mã, sau đó nhấp “Xác minh”.

7. Thông báo như dưới đây là thành công.