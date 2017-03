Với cơ sở dữ liệu trên đám mây, nó sẽ giúp bạn giám sát nội dung của khoảng hơn 8 triệu trang web và hàng tỉ website cung cấp dịch vụ, giữ cho gia đình bạn và đặc biệt là bảo vệ con trẻ được an toàn trong môi trường internet.

Tải tại: http://tinyurl.com/3mtkrwk (tương thích Google Chrome, Cốc Cốc)

Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng của WebFilter sẽ hiển thị ở cuối thanh Navigation (thanh điều hướng). Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn nên cấu hình lại bằng cách nhấn phải chuột vào biểu tượng của của nó và chọn Options, lựa chọn các trang có những yếu tố như vậy để chặn, nhấn Save để lưu lại các thiết lập. Kích vào nút Resrore nếu như bạn muốn khôi phục lại các tùy chọn ban đầu.

Lúc này, nếu vô tình (hay cố ý) truy cập vào một trong những loại trang web có nội dung không thích hợp đã được lựa chọn khi nãy, bạn sẽ bị chuyển hướng đến một trang khác và đồng thời nhận được một cảnh báo rằng trang web này đã bị chặn bởi Cloudacl và nằm trong các trang web thuộc thể loại mạng xã hội ( Social - networking, dating and media streaming).





Tuy nhiên, nếu bạn tin tưởng đây là trang web an toàn và muốn truy cập vào nó thì bạn có thể nhấn vào biểu tượng của WebFilter, và chọn vào dòng Add Trust: <tên trang> là được. Ngược lại, nếu truy cập vào một trang web có nội dung không an toàn, tuy nhiên nó lại chưa bị chặn bởi WebFilter thì bạn cũng chọn vào biểu tượng chương trình và chọn Add Block: <tên trang> là được. Cuối cùng, nếu bạn muốn các trang web bạn vừa cho phép truy cập hay vừa chặn trở về trạng thái ban đầu của nó thì chọn vào dòng Remove from Block/Trust Lists là được.

Việc gia hạn các trang web được truy cập bởi WebFilter sẽ giúp cho người sử dụng trình duyệt Google Chrome được an toàn hơn. Tuy nhiên, chương trình không cung cấp mật khẩu để tránh người khác thay đổi các tùy chọn của WebFilter, nhưng bạn có thể ẩn nó đi bằng tùy chọn Hide button. Tóm lại, WebFilter là một công cụ tuyệt vời để bảo vệ trẻ em tránh được những nguy hiểm trên môi trường internet đầy cạm bẫy.

MINH HOÀNG