McAfee SiteAdvisor là phần mềm có khả năng phân tích và nhận dạng những website “bẩn” và không an toàn để cảnh báo người dùng trước khi họ ghé thăm. Phần mềm cũng cho phép người dùng khóa không cho phép truy cập các website bị đánh giá không an toàn, đề phòng trường hợp người ngoài tự ý sử dụng máy tính để truy cập các website này, bất chấp cảnh báo của phần mềm.

So với các công cụ tương tự có chức năng cảnh báo độ an toàn của website, McAfee SiteAdvisor có khả năng nhận diện và đánh giá số lượng website lớn và đầy đủ hơn rất nhiều.

Mặc định, McAfee SiteAdvisor có giá 19.95 USD trong hạn dùng 1 năm. Tuy nhiên, McAfee đang có chương trình khuyến mãi cho phép người dùng sử dụng miễn phí trong 1 năm.

- Đầu tiên, download phiên bản khuyến mãi đặc biệt của McAfee Site Advisor tại đây.

- Truy cập vào đây, điền đầy đủ thông tin vào khung đăng ký rồi nhấn nút ‘I Agree’ để khởi tạo 1 tài khoản McAfee.

Lưu ý: mật khẩu bạn khởi tạo phải có ít nhất 1 ký tự số mới được chấp nhận.

- Tiến hành cài đặt phần mềm. Ở bước đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu điền email và mật khẩu đã đăng ký ở trên. Nhấn Next để tiếp tục và hoàn tất quá trình cài đặt.

Khi tiến hành cài đặt, bạn nên tắt tất cả các cửa sổ trình duyệt web đang mở.

Sau khi cài đặt, nút bấm McAfee SiteAdvisor Plus sẽ xuất hiện trên giao diện trình duyệt web. Hiện phần mềm chỉ hỗ trợ Firefox và Internet Explorer, trong trường hợp sử dụng Google Chrome, bạn có thể cài đặt add-on McAfee SiteAdvisor miễn phí tại đây

Khi tiến hành tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo!..., McAfee SiteAdvisor Plus sẽ tự động phân tích và đánh giá các kết quả trả về, từ đó cho biết các website có an toàn hay không.

Mức độ an toàn của các website được đánh giá dựa nội dung website và các trang liên kết đặt trên website đó. Phần mềm cũng phân loại mức độ an toàn theo các màu sắc, với màu xanh là an toàn, màu vàng là cần cảnh giác và màu đỏ là cực kỳ nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu muốn, bạn vẫn có thể truy cập vào các website bị đánh giá là nguy hiểm này. Khi đó, phần mềm sẽ lập tức cảnh báo.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên sử dụng phần mềm để khóa truy cập vào các website bị đánh giá nguy hiểm, lừa đảo… Để làm điều này, kích chuột vào biểu tượng mũi tên của phần mềm trên trình duyệt, chọn ‘Enable Protected Mode’.

Một hộp thoại hiện ra, yêu cầu bạn khởi tạo mật khẩu để bảo vệ. Phần ‘Password Hint’ để bạn điền lời gợi ý, đề phòng trường hợp quên mật khẩu sau khi đã khởi tạo.

Điền và xác nhận mật khẩu rồi nhấn OK.

Bây giờ, khi truy cập vào các website bị cảnh báo, bạn sẽ được chuyển đến trang trung gian của McAfee, và được hỏi xem có thực sự muốn truy cập vào website này hay không. Nếu muốn bỏ qua lời cảnh báo, nhấn nút ‘Override this warning’, rồi điền mật khẩu đã khởi tạo ở trên để truy cập trang web.

Điều này sẽ đảm bảo không có ai được phép sử dụng máy tính truy cập vào các website không an toàn, tránh nguy cơ lẫy nhiễm mà bạn không hay biết. Ngoài ra, tính năng này cũng giúp hệ thống không bị tự động chuyển đến các website “bẩn” trong trường hợp máy tính đã bị nhiễm virus từ trước.

Không chỉ kiểm tra độ sạch các đường link từ kết quả tìm kiếm, McAfee SiteAdvisor Plus còn kiểm tra các đường link được gửi đến thông qua email hay các chương trình chat.

McAfee SiteAdvisor Plus thực sự là công cụ hoàn hảo để bảo vệ người dùng an toàn trong môi trường Intenet đầy bất trắc.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)