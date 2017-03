AVG Antivirus Pro là phiên bản chuyên nghiệp (có thu phí) của phần mềm diệt virus nổi tiếng AVG Antivirus, giúp bảo vệ máy tính chống lại sự xâm nhập của các phần mềm độc hại và các loại phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin cá nhân…



AVG Antivirus Pro là luôn nằm trong top các phần mềm diệt virus hàng đầu thế giới về mức độ an toàn và khả năng loại bỏ virus đã xâm nhập vào hệ thống. Do đó với sự bảo vệ của phần mềm, bạn có thể hoàn toàn an tâm về sự an toàn trên chiếc máy tính của mình.



Phiên bản 2014 là phiên bản mới nhất của phần mềm vừa được hãng bảo mật AVG ra mắt cách đây không lâu, với những công nghệ và thuận toán mới để giúp phần mềm hoạt động hiệu quả hơn trong việc bảo vệ an toàn cho hệ thống.



Hướng dẫn cài đặt



Mặc định phiên bản chuyên nghiệp AVG Antivirus Pro có giá bản quyền 32USD cho một năm sử dụng. Hiện tại hãng bảo mật AVG đang có chương trình khuyến mãi cho phép người dùng download và sử dụng phần mềm diệt virus AVG Antivirus Pro với hạn dùng lên đến gần 1 năm (hơn 340 ngày).



Người dùng có thể tận dụng chương trình khuyến mãi này để giúp máy tính được bảo vệ an toàn với phần mềm diệt virus uy tín hàng đầu hiện nay.



tại đây (bao gồm phiên bản dành cho Windows 32-bit và Windows 64-bit).

- Đầu tiên, download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm(bao gồm phiên bản dành cho Windows 32-bit và Windows 64-bit).

Đây là phiên bản sử dụng thử đã được tích hợp sẵn mã bản quyền của phần mềm, do vậy người dùng chỉ việc tiến hành cài đặt lên hệ thống.



- Tiến hành cài đặt phần mềm từ file download được.



Trong quá trình cài đặt, khi gặp bước yêu cầu điền mã bản quyền phần mềm (như hình bên dưới), bạn cứ để nguyên dãy số như mặc định sau đó nhấn “Next” để tiếp tục.

Tiến hành các bước cài đặt cho đến lúc hoàn tất quá trình và cuối cùng khởi động lại máy.



Bây giờ, máy tính của bạn đã được AVG Antivius Pro bảo vệ an toàn với thời gian bản quyền lên đến 341 ngày (gần 1 năm).

AVG Antivirus Pro có hạn dùng lên đến hơn 340 ngày



Một vài ưu điểm nổi bật của AVG Antivirus Pro:



- Giúp bảo vệ máy tính chống lại virus, phần mềm gián điệp, sâu máy tính và các loại phần mềm độc hại khác.



- Tính năng AVG Search-Shield sẽ tự động phân tích và đưa ra cảnh báo về mức độ an toàn của các đường link khi người dùng tìm kiếm trên Internet để trách truy cập nhầm vào các trang web có chứa mã độc hay trang web mạo danh, lừa đảo…



- Quét và kiểm tra độ sạch của dữ liệu download từ Internet trước khi download và lưu chúng xuống máy tính để đảm bảo phần mềm độc hại không có cơ hội xâm nhập vào hệ thống.



- Tự động kiểm tra độ sách các đường link được chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, MySpace hay Twitter… để đảm bảo người dùng không kích nhầm vào các trang web lừa đảo, lây nhiễm mã độc…



- Chế độ quét thông minh và tốc độ quét nhanh hơn để không tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống trong quá trình quét virus.



- AVG Antivirus Pro sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống nên có thể hoạt động mượt mà và nhẹ nhàng trên nhiều hệ thống khác nhau, ngay cả với những chiếc máy tính có cấu hình không quá mạnh.



- AVG Antivirus Pro là phần mềm diệt virus “cài đặt và quên đi”, nghĩa là sau khi cài đặt phần mềm vào hệ thống, AVG Antivirus Pro sẽ tự động thực hiện cac công việc cần thiết để bảo vệ máy tính an toàn mà không cần phải có sự can thiệp, cài đặt hay thiết lập nào khác từ phía người dùng.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)