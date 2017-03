Advanced SystemCare là một trong những phần mềm tối ưu hệ thống được yêu thích và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, một phần nhờ vào số lượng các chức năng mà nó mang lại, một phần khác nhờ vào giao diện đơn giản và dễ sử dụng.



Ngoài chức năng tối ưu hệ thống, Advanced SystemCare còn trang bị những chức năng để quản lý hệ thống, tăng tốc độ kết nối Internet, kiểm tra tình trạng ổ cứng hay quét hiện mã độc trên hệ thống…



Có thể nói, Advanced SystemCare là phần mềm tối ưu hệ thống cung cấp toàn diện và đầy đủ các giải pháp nhất cho người dùng.



Một đặc điểm mà người dùng trong nước không nên bỏ qua Advanced SystemCare đó là phần mềm này hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt, do vậy rất dễ dàng và thuận tiện cho quá trình sử dụng.



Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt phần mềm



Mặc định, Advanced SystemCare được cung cấp dưới dạng phần mềm miễn phí, không giới hạn về số ngày dùng, tuy nhiên lại giới hạn một số tính năng.



Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, hãng phần mềm Iobit đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp mã bản quyền miễn phí phiên bản chuyên nghiệp (PRO) của Advanced SystemCare cho người dùng.



Bạn có thể tận dụng chương trình khuyến mãi này bằng cách thức hiện theo các bước sau:



- Download phần mềm tại



Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại hiện ra giới thiệu sơ bộ về các tính năng chính của phần mềm. Nhấn Next trên hộp thoại này để xem qua phần giới thiệu.



Đến bước cuối cùng, phần mềm sẽ cho phép người dùng chọn ngôn ngữ mặc định để sử dụng. Tại đây, bạn chọn "Tiếng Việt" tại mục "Select your default language", sau đó nhấn "Start Now" để bắt đầu sử dụng phần mềm.

Nếu đã từng sử dụng Advanced SystemCare các phiên bản cũ trước đây, bạn có thể dễ dàng nhận ra phiên bản mới 6.0 này đã có sự cải thiện hoàn toàn về giao diện, với một giao diện thiết kế khá ấn tượng và đẹp mắt.

Từ giao diện chính của phần mềm, bạn nhấn vào mục “Quản lý bản quyền” ở góc dưới bên phải, sau đó nhấn tiếp vào nút “Làm tươi” ở hộp thoại hiện ra, rồi điền đoạn mã sau đây vào khung “Mã bản quyền”: 65792-57FC4-5CEC1-677C4.



Sau khi copy và dán đoạn mã vào hộp thoại nhấn nút “Kích hoạt ngay” để kích hoạt bản quyền phần mềm.

Một hộp thoại hiện ra thông báo mã bản quyền đã được kích hoạt thành công. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng Advanced SystemCare PRO phiên bản mới nhất với đầy đủ bản quyền và tính năng.



Hướng dẫn sử dụng



Do phần mềm được hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Việt nên hẳn bạn đọc sẽ không quá khó khăn trong việc sử dụng, do vậy bài viết sau đây chỉ xin giới thiệu sơ qua về cách thức sử dụng phần mềm cũng như những tính năng nổi bật trên phần mềm này.



Mặc định, sau khi cài đặt, phần mềm sẽ được tự động hiển thị ở giao diện rút gọn. Giao diện này mặc dù hiển thị với phong cách đẹp mắt và ấn tượng nhưng lại hiển thị khá ít thông tin và tùy chọn cho người dùng. Do vậy, đầu tiên bạn nên chuyển đổi giao diện của Advanced SystemCare PRO sang thành giao diện mở rộng bằng cách nhấn vào mục “Chế độ đơn giản” ở phía trên rồi chọn “Chế độ chuyên sâu”.

Ở giao diện mở rộng này, các chức năng của phần mềm sẽ được chia ra làm 3 nhóm chính.



- Chăm sóc: tại đây phần mềm sẽ cung cấp các chức năng để tự động thực hiện tối ưu hệ thống. Những gì bạn cần làm là đánh dấu để chọn (hoặc bỏ chọn) các tác vụ muốn phần mềm thực hiện, sau đó nhấn nút “Quét” để Advanced SystemCare tự động thực hiện công việc của mình, giúp tối ưu hệ thống theo những tác vụ mà bạn đã chọn.



Tại mục này, bạn nên đánh dầu đầy đủ vào các tác vụ để đảm bảo Advanced SystemCare thực hiện chức năng tối ưu hệ thống một cách toàn diện và có kết quả tốt nhất.



- Hộp công cụ: trong trường hợp không muốn để phần mềm tự động tối ưu hệ thống, mà bạn muốn tự điều chỉnh và tối ưu hệ thống bằng tay để theo ý mình, thì “Hộp công cụ” là mục mà phần mềm tập trung những công cụ cần thiết để điều chỉnh các tùy chọn và chức năng trên hệ thống.

Ngoài ra, “Hộp công cụ” cũng trang bị những chức năng hữu ích khác như kiểm tra tình trạng ổ đĩa, khôi phục dữ liệu bị xóa nhầm, xóa an toàn những dữ liệu riêng tư hay quản lý tiến trình…



- Turbo Boost: đây là chức năng cho phép tối ưu tài nguyên trên hệ thống trong trường hợp bạn cần chạy các phần mềm hay game nặng. Tính năng này thực sự hữu dụng trên những máy tính có cấu hình không quá mạnh.

Turbo Boost sẽ tự động vô hiệu hóa các dịch vụ hay các hiệu ứng không cần thiết trên Windows để đảm bảo giải phóng nhiều bộ nhớ nhất, tập trung cho những phần mềm chính mà bạn cần sử dụng. Turbo Boost cho phép người dùng thiết lập tùy thuộc vào mục đích sử dụng, với các bước thực hiện tuần tự nên rất đơn giản và dễ hiểu.



Trên đây là cách thức sử dụng cơ bản và những tính năng chính của Advanced SystemCare PRO, một trong những phần mềm tối ưu hệ thống tốt và được yêu thích nhất hiện nay. Với sự trợ giúp của phần mềm này, hy vọng máy tính của bạn sẽ hoạt động mượt mà và nhẹ nhàng hơn.





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)