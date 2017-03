Cult of Mac là một trang web chuyên cung cấp các thông tin mới nhất của các bộ sản phẩm của Apple. Mới đây, trang web này vừa phát hành chương trình khuyến mãi được gọi là Mac Freebie Bundle để bạn có thể sử dụng 8 ứng dụng miễn phí với tồng giá trị lên đến 117 USD khoảng hơn 2.400.000 VND.

Các phần mềm có trong gói khuyến mãi bao gồm:



- Icon Box 2 : Hỗ trợ quản lý, tổ chức và tuỳ chỉnh biểu tượng của các ứng dụng một cách dễ dàng bằng cách kéo thả, có giá thương mại 14.99 USD



- Ondesoft Screen Capture for Mac : Công cụ hỗ trợ chụp màn hình chuyên nghiệp trên MAC OS, cung cấp các chức năng chụp từng khu vực riêng biệt trên màn hình như Rectangular, Ellipse Region, Freehand Region, Full Screen v.v... có giá thương mại 30 USD.



- VidConvert : Là phần mềm thương mai được bán với giá 7.99 USD. Giúp chuyển đổi các tập tin video với các định dạng phổ biến hiện nay sang các định dạng phú hợp để phát lại trên iPhone, iPad, iPod, MAC OS, Apple TV v.v...



- Image Smith : Với công cụ bạn có thể thực hiện các thay đổi mặc định của hình ảnh như thiết lập kích thước, xoay, lật, tinh chỉnh màu, ánh sáng sau đó xuất ra các định dạng phổ biến hiện nay như JPEG, PNG, GIF, TIFF và nhiều hơn nữa. Công cụ được bán với giá 15.95 USD



- Wallpaper Wizard : Được bán với giá 9.95 USD, công cụ cho phép truy cập vào kho sưu tập hơn 100.000 hình nền với độ phân giải cao để bạn có thể chọn lựa và thay đổi hình nền cho màn hình.



- CilpBuddy : Là phần mềm thương mại có giá 30 USD, công cụ giúp quản lý và ghi lại các hành động chuyển giao dữ liệu giữa các ứng dụng của khu vực Clipboard (Bộ nhớ đệm chứa các dữ liệu khi thực hiện lệnh Copy & Paste hoặc tố hợp phím Ctrl + C & Ctrl + V) để bạn có thể sử dụng một cách nhanh hơn thay vì phải truy cập đến dữ liệu gốc.



- Type Fu : Là công cụ hỗ trợ giúp bạn luyện cách đánh máy nhanh hơn mà không cần nhìn bàn phím của Jaroslaw Foksa, được bán với giá 4.99 USD



- Sweetie : Được bán với giá 2.99 USD, công cụ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi hình ảnh bất kỳ thành ảnh nghệ thuật ASCII với các tuỳ chọn cá nhân



Để sở hữu 8 công cụ này hoàn toàn miễn phí bạn truy cập : Hỗ trợ quản lý, tổ chức và tuỳ chỉnh biểu tượng của các ứng dụng một cách dễ dàng bằng cách kéo thả, có giá thương mại 14.99 USD: Công cụ hỗ trợ chụp màn hình chuyên nghiệp trên MAC OS, cung cấp các chức năng chụp từng khu vực riêng biệt trên màn hình như Rectangular, Ellipse Region, Freehand Region, Full Screen v.v... có giá thương mại 30 USD.: Là phần mềm thương mai được bán với giá 7.99 USD. Giúp chuyển đổi các tập tin video với các định dạng phổ biến hiện nay sang các định dạng phú hợp để phát lại trên iPhone, iPad, iPod, MAC OS, Apple TV v.v...: Với công cụ bạn có thể thực hiện các thay đổi mặc định của hình ảnh như thiết lập kích thước, xoay, lật, tinh chỉnh màu, ánh sáng sau đó xuất ra các định dạng phổ biến hiện nay như JPEG, PNG, GIF, TIFF và nhiều hơn nữa. Công cụ được bán với giá 15.95 USD: Được bán với giá 9.95 USD, công cụ cho phép truy cập vào kho sưu tập hơn 100.000 hình nền với độ phân giải cao để bạn có thể chọn lựa và thay đổi hình nền cho màn hình.: Là phần mềm thương mại có giá 30 USD, công cụ giúp quản lý và ghi lại các hành động chuyển giao dữ liệu giữa các ứng dụng của khu vực Clipboard (Bộ nhớ đệm chứa các dữ liệu khi thực hiện lệnh Copy & Paste hoặc tố hợp phím Ctrl + C & Ctrl + V) để bạn có thể sử dụng một cách nhanh hơn thay vì phải truy cập đến dữ liệu gốc.: Là công cụ hỗ trợ giúp bạn luyện cách đánh máy nhanh hơn mà không cần nhìn bàn phím của Jaroslaw Foksa, được bán với giá 4.99 USD: Được bán với giá 2.99 USD, công cụ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi hình ảnh bất kỳ thành ảnh nghệ thuật ASCII với các tuỳ chọn cá nhânĐể sở hữu 8 công cụ này hoàn toàn miễn phí bạn truy cập tại đây , và nhấn vào nút Free.

Hệ thống sẽ chuyển sang trang mới đăng nhập bằng tài khoản Facebook của bạn hoặc tạo tài khoản mới bằng cách nhấn CREAT ACCOUNT > Sign Up.

Thực hiện tiếp các bước Like và chia sẻ thông tin khuyến mãi tại trang cá nhân của bạn trên Facebook hoặc Tweet để nhận mã giấy phép sử dụng và liên kết tải các công cụ về cài đặt sử dụng cho nhu cầu cá nhân.



Ngoài ra, Cult of Mac cũng đang thực hiện chương trình tặng iPad Mini để tham gia bạn nhấn Enter To WIN bên dưới The iPad Mini Giveaway tại trang khuyến mãi rồi thực hiện các bước yêu cầu của chương trình để đăng ký.

Theo Quang Đức (Dân trí)