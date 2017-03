AVG Internet Security 2013 là gói phần mềm bảo mật toàn diện và mới nhất của hãng bảo mật danh tiếng AVG. Ngoài việc cung cấp các tính năng đầy đủ để bảo vệ sự an toàn của máy tính, AVG Internet Security 2013 thêm cả tính năng tối ưu hệ thống để giúp máy tính của người dùng hoạt động nhẹ nhàng và mượt mà hơn.



Điểm đặc biệt và nổi bật nhất của AVG Internet Security 2013 so với các phiên bản trước đó chính là sự thay đổi về giao diện, khi phần mềm được thiết kế lại theo cách giao diện Metro trên Windows 8, các chức năng chính của AVG Internet Security 2013 được chứa trong từng ô vuông riêng biệt, vừa giúp người dùng dễ dàng sử dụng, lại vừa tạo được phong cách hiện đại và độc đáo.

AVG Internet Security 2013 với giao diện theo phong cách Metro của Windows 8



AVG Internet Security cung cấp đầy đủ các tính năng bảo mật để giúp máy tính an toàn như diệt virus, diệt rootkit, mã độc, quét đường link để ngăn chặn các trang web giả mạo, tường lửa để kiểm soát và tránh dữ liệu bị đánh cắp từ máy tính…



Không chỉ các công cụ để bảo vệ máy tính, AVG Internet Security 2012 còn được tích hợp cả các chức năng để tối ưu hệ thống như quét file rác, chỉnh sửa registry trên hệ thống, chống phân mảnh ổ đĩa… giúp máy tính hoạt động mượt mà và nhẹ nhàng hơn.

Giao diện các chức năng tối ưu hệ thống của AVG Internet Security 2013







Hướng dẫn download và cài đặt



Mặc định, AVG Internet Security chỉ cho phép 30 ngày sử dụng thử và có giá 60 USD. Tuy nhiên, hiện tại hãng AVG chi nhánh tại Phần Lan đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng sử dụng thử phiên bản mới nhất AVG Internet Security 2013 lên đến 6 tháng (tương đương 180 ngày).



Thực hiện theo các bước dưới đây để cài đặt và sử dụng AVG Internet Security 2013 trong 6 tháng:



- Download bản dùng thử của phần mềm



- Tiến hành cài đặt phần mềm. Trong bước yêu cầu nhập mã bản quyền (như hình minh họa bên dưới), bạn sử dụng đoạn mã bản quyền dưới đây để nhập vào khung “License number” rồi nhấn Next: IB2YE-X4HCY-96QVG-AA27N-NYM3Q-CEES4



Lưu ý: đây là đoạn mã bản quyền được AVG chi nhánh tại Phần Lan cung cấp cho người dùng sử dụng thử phần mềm AVG Inernet Security 2013 trong vòng 6 tháng, do vậy hoàn toàn miễn phí và hợp lệ. Một ưu điểm không thể bỏ qua của phần mềm đó là việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, do vậy AVG Internet Security 2013 hoạt động nhẹ nhàng và sử dụng rất ít tài nguyên trên hệ thống, do vậy phần mềm thích hợp ngay cả với những máy tính cũ và có cấu hình không quá mạnh.

- Sau đó tiếp tục quá trình cài đặt cho đến khi kết thúc.



Lưu ý: Trong quá trình cài đặt, AVG Internet Security sẽ tự động cài đặt thêm thanh công cụ AVG cho trình duyệt web và thay đổi công cụ tìm kiếm trên trình duyệt. Mặc dù điều này sẽ giúp quá trình tìm kiếm trên Internet của người dùng trở nên an toàn hơn, tuy nhiên điều này đôi khi cũng khiến người dùng cảm thấy phiền toái và không ưng ý. Do vậy, nếu gặp hộp thoại như minh họa dưới đây, bạn đánh dấu bỏ đi cả 2 tùy chọn trước khi nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt.

Bước cuối của quá trình cài đặt sẽ yêu cầu người dùng điền thông tin để đăng ký tài khoản người dùng AVG, tuy nhiên bạn có thể bỏ qua bước này.



Khởi động lại hệ thống để AVG Internet Security 2013 hoạt động ổn định trên máy tính của bạn.



Sau khi khởi động lại, một hộp thoại hiện ra thông báo bạn có 179 ngày (6 tháng) để sử dụng phần mềm AVG Internet Security 2013.Nhấn vào nút “Remind me later” trên hộp thoại này để bỏ qua và tiếp tục sử dụng.

Như vậy với một vài bước đơn giản, máy tính của bạn đã được bảo vệ an toàn trong 6 tháng bằng một trong những phần mềm bảo mật mạnh mẽ và toàn diện nhất thế giới hiện nay.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)