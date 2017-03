Bạn có nhiều máy tính trong nhà và tất cả đều được kết nối đến bộ định tuyến (router) để có thể lướt web. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là những máy tính này không "nói chuyện" được với nhau và điều này khiến cho việc chia sẽ dữ liệu và in ấn không thể thực hiện được. Trục trặc này thường xuất hiện trên mạng các máy tính nền Windows XP, hay mạng hỗn hợp các máy tính XP và Vista. Đáng tiếc, trong khi Vista tỏ ra hiệu quả hơn XP trong việc nhận dạng các máy tính nối mạng thì gần như những hệ điều hành khác không thực sự giúp đỡ người dùng giải quyết rắc rối này. Sau đây là cách thức dễ dàng để thiết lập mọi máy tính nhanh chóng bắt tay nhau.

Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng từng máy tính đã được đăng ký vào một mạng nội bộ dạng nhóm làm việc (workgroup). Bạn nên thiết lập cùng tên mạng nội bộ trên tất cả máy tính tham gia vào mạng. Trong XP, nhấn Start.Control Panel.System và chọn thẻ Computer Name. Nhấn nút Change nếu bạn muốn đổi tên mạng. Trong Vista, nhấn Start.Control Panel, gõ vào lệnh workgroup trong trường Search, sau đó nhấn Change workgroup name. Bạn có thể tham khảo lại bài viết "Chia sẻ máy in & Email nội bộ" (ID: B0703_54) để biết thêm cách thực hiện.

Nếu giải pháp miễn phí này không thể giải quyết được trục trặc, hãy sử dụng tiện ích của hãng thứ ba để xử lý công việc nặng nhọc này. Tiện ích Network Magic của hãng Pure Networks (find.pcworld.com/62042) cung cấp wizard hướng dẫn cho những tác vụ như chia sẻ tập tin và thư mục, hay thậm chí tối ưu mạng máy tính. Phiên bản Essential (30USD) hỗ trợ sử dụng cho 3 máy tính; nếu có nhiều máy tính hơn, bạn cần mua phiên bản Pro giá 50USD.

Cấm nhà hàng xóm "xài ké” sóng WiFi

Bộ định tuyến không dây mà bạn đang sử dụng quá mạnh nên các nhà lân cận không quá khó khăn để "trộm sóng", và dĩ nhiên họ chỉ có thể chia sẻ kết nối internet nếu như bạn không áp dụng phương thức mã hóa nào. Khi đó, tốc độ nối mạng của bạn sẽ giảm xuống rõ rệt, đặc biệt nếu có ai đó sử dụng đường internet miễn phí mà bạn cung cấp để tải BitToorrent hay chơi game trực tuyến. Không những thế, việc này cũng chứa đựng nhiều rủi ro về bảo mật. Nếu người hàng xóm có thể truy xuất mạng của bạn, thì họ cũng dễ dàng truy xuất dữ liệu của bạn.

Tốt hơn hết là bạn nên kích hoạt tính năng mã hóa WPA cho bộ định tuyến không dây của mình. Tuy nhiên, thao tác này vẫn không thực sự an toàn bởi vì con trẻ hay bất kỳ ai trong gia đình có thể để lộ mật khẩu đăng nhập mạng. Thay vào đó, bạn hãy áp dụng chế độ lọc địa chỉ MAC trong mục thiết lập bảo mật của bộ định tuyến. Bạn sẽ phải mất chút ít thời gian để thủ công nhập vào từng địa chỉ MAC cho mọi thiết bị (máy tính, máy in, đĩa cứng mạng...), bạn có thể xác định địa chỉ MAC của máy tính bằng cách xem thông tin hiển thị sau khi gõ vào lệnh ipconfig trong cửa sổ dòng lệnh của Windows. Bằng cách này, chỉ có những thiết bị được chỉ định (có tên trong danh sách địa chỉ MAC) mới được nối mạng, và mật khẩu truy xuất bộ định tuyến không còn cần thiết.

Mở rộng vùng phủ sóng WiFi

Nếu vẫn đang sử dụng bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11b hay 802.11g thì đã đến đến lúc bạn nghĩ đến việc nâng cấp lên sử dụng chuẩn 802.11n (hiện được biết đến với tên gọi phiên bản dự thảo N). Thực tế, các bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11n cung cấp vùng phủ sóng rộng rộng gấp đôi so với bộ định tuyến chuẩn 802.11g. Tuy nhiên, không cần nâng cấp lên chuẩn 802.11n, bạn vẫn có thể mở rộng tầm phủ sóng của bộ định tuyến hiện tại bằng cách "bẻ khóa" an-ten. Hãy thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ find.pcworld.com/62052.

5) WEB

Giữ an toàn cho trẻ nhỏ

Dù đang sử dụng phần mềm quản lý kết nối internet dành cho phụ huynh nhưng liệu bạn có thể ngăn cấm con trẻ truy xuất đến những website độc hại xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng? Rất đơn giản: Bạn hãy chuyển hướng mọi kết nối internet đến một dịch vụ lọc tên miền mang tên ScrubIT (scrubit.com). Dịch vụ miễn phí này có khả năng ngăn cấm truy xuất những website "đen" và thậm chí sửa những địa chỉ website nhầm lẫn.

Việc thiết lập yêu cầu bạn phải cấu hình bộ định tuyến sử dụng các máy chủ của ScrubIT thay cho những máy chủ mà ISP cung cấp. Nếu gặp khó khăn hay cảm giác không thoải mái với những thông số của bộ định tuyến, bạn có thể sử dụng tiện ích cấu hình nhỏ dành cho Windows 2000/XP (tải về tại địa chỉ find.pcworld.com/62089). Người dùng Mac và Vista phải thủ công thực hiện những thay đổi cấu hình này.

Một khi việc cấu hình lại bộ định tuyến được hoàn tất, ScrubIT sẽ tự động "đóng băng" những website độc hại đối với trẻ nhỏ lẫn người lớn (trên 3 triệu website dạng này, theo ScrubIT). Tuy nhiên, cần nhớ rằng, bạn không thể kiểm soát những website nào đã bị ScrubIT liệt vào danh sách đen - đây cũng là nhược điểm duy nhất khi sử dụng ScrubIt so với khi sử dụng phần mềm lọc nội dung. Nếu không muốn sử dụng dịch vụ ScrubIT nữa, bạn có thể lên mục FAQ của website để tải về một tiện ích có khả năng đưa bộ định tuyến về lại cấu hình mặc định. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem lại bài viết "An toàn và dễ dùng cho trẻ nhỏ” (ID: A0901_121) để biết thêm cách thức kiểm soát email dành cho con trẻ.

Đồng bộ Google Docs với máy tính

Bộ ứng dụng văn phòng trực tuyến Google Docs lưu trữ tất cả tài liệu văn bản, bảng tính, nội dung trình chiếu của người dùng lên mạng, do đó bạn có thể làm việc với chúng ở bất kỳ máy tính nào có nối mạng internet. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào bạn có thể làm việc khi các tập tin được lưu trên mạng trong khi đang làm việc trên máy tính không có kết nối internet?

Công cụ miễn phí Google Gears (gears.google.com) có khả năng đồng bộ tài liệu Google Docs vào máy tính, cho phép bạn làm việc với tập tin được lưu trữ trên web ngay khi đang làm việc mà không thể nối mạng. Thay đổi trong tài liệu sẽ được đồng bộ vào tài khoản Google ở lần kế tiếp bạn kết nối internet.

Để sử dụng tính năng này, đăng nhập vào tài khoản Google Docs của mình, nhấn vào liên kết Offline ở góc trên bên phải cửa sổ trình duyệt và thực hiện theo các hướng dẫn để thiết lập Gears.

Gửi tập tin đính kèm dung lượng lớn

Một tập tin hình ảnh hay phim dung lượng lớn không phải là điều quá xa vời trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các máy chủ dịch vụ thư điện tử thường hạn chế dung lượng các tập tin gửi kèm theo email, vì thế nếu bạn vẫn cố gắng gửi đi một tập tin lớn hơn mức quy định (thường từ khoảng 5-10MB) thì rất có thể email sẽ được trả về hoặc làm treo hộp thư của người nhận. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng những dịch vụ chuyên gửi tập tin dung lượng lớn như Drop.io, Gigasize.com, SendSpace.com hay YouSendit.com. Với những dịch vụ miễn phí này, bạn không phải cài đặt phần mềm, tất cả những gì cần làm là chọn tập tin và nhập vào địa chỉ email của những người nhận. Sau khi tập tin mà bạn cần gửi được tải lên máy chủ, dịch vụ sẽ gửi đến (những) người nhận một email kèm theo một đường link để tải về tập tin.

Trang điểm Gmail

Gmail có thể xem là dịch vụ email miễn phí đáng giá, tuy nhiên giao diện chưa thực sự hấp dẫn bởi được hiển thị theo phong cách Web 1.0 - cả văn bản và liên kết. Bạn hãy dành ra ít phút để làm đẹp cho Gmail bằng cách khai thác công cụ Google Redesigned (globexdesign.com/gr). Tuy nhiên, để sử dụng những giao diện miễn phí này, bạn phải sử dụng Firefox 3 và tiện ích bổ sung Stylish (find.pcworld.com/62054).

Sau khi cài đặt Firefox và tiện ích Stylish, bạn khởi động lại Firefox, rồi truy cập địa chỉ Google Redesigned và nhấn Install. Bạn đừng để tâm đến những nội dung hiển thị, thay vào đó thực hiện theo hướng dẫn, mà cụ thể là nhấn vào nút Stylish ở góc phải bên dưới cửa sổ trình duyệt và nhấn Add Style. Cuối cùng, đăng nhập lại vào dịch vụ Gmail quen thuộc và đảm bảo bạn sẽ bất ngờ trước một giao diện hoàn toàn mới lạ. Bạn cũng có thể thay đổi những kiểu hiển thị khác bằng cách nhấn Settings.Themes, sau đó chọn mẫu hiển thị tùy thích.

6) DI ĐỘNG

Tận dụng phim đã mua

Apple yêu cầu bạn phải trả 15USD để tải về phim Iron Man trong khi bạn đã sở hữu DVD của bộ phim này? Bạn có thể sử dụng HandBrake (find.pcworld.com/62055), có thể nén đĩa DVD và chuyển chúng sang định dạng MPEG-4 dành cho iPod hay iPhone. Bạn sẽ phải cài đặt tiện ích AnyDVD, DVD43 hay DVDDecrypter để HandBrake xử lý các đĩa phim thương mại (bảo vệ bản quyền).

Thay pin cho iPod

Apple và Microsoft thiết kế iPod và Zune đẹp và thời trang, tuy nhiên đáng tiếc là bạn không thể thay thế pin của chúng. Do đó, khi pin hỏng hoàn toàn (thường sau 12-24 tháng sử dụng) thì theo lý thuyết thiết bị cũng không thể tiếp tục sử dụng. Trong thực tế, bạn có thể nhẹ nhàng "khui" vỏ máy iPod hay Zune và thay pin mới. Công việc này kéo dài chừng 10 phút và lưu ý các thao tác phải được thực hiện hết sức nhẹ nhàng để không làm trầy hay bể vỏ máy.

Khôi phục ảnh chụp "thất lạc" từ thẻ nhớ

Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn rút thẻ nhớ khỏi máy ảnh hay máy quay phim số trong khi thẻ nhớ này vẫn đang được truy xuất. Nhiều khả năng, dữ liệu trên thẻ nhớ sẽ "không cánh mà bay". Tương tự, đôi khi, bạn vô tình xóa đi một ảnh chụp trên thẻ nhớ mà chưa kịp lưu chúng vào đĩa cứng máy tính.

Hiện có vài tiện ích cho phép người dùng khôi phục lại những bức ảnh hỏng hay bị xóa từ thẻ nhớ. Trước tiên, hãy dừng ngay mọi thao tác chụp ảnh khi nhận thấy trục trặc xảy ra. Mọi tác vụ ghi thêm dữ liệu lên thẻ nhớ từ thời điểm này có thể "ghi chồng" những dữ liệu đã xoá trước đó mà bạn đang muốn khôi phục. Kế đến, cài đặt tiện ích như PC Inspector Smart Recovery (find.pcworld.com/62056) hay Zero Assumption Digital Image Recovery (find.pcworld.com/62057) trên máy tính, sau đó nhét thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ. Những tiện ích kể trên có thể tìm thấy vài (chứ không phải tất cả) ảnh chụp và chép chúng vào đĩa cứng.

Trong khi đó, người dùng chuyên nghiệp có thể sử dụng CGSecurity PhotoRec (cgsecurity.org), một tiện ích trên nền DOS có thể vượt qua hệ thống tập tin của thẻ nhớ và đi thẳng đến vùng dữ liệu. Tuy có phần khó sử dụng nhưng hiệu quả của tiện ích này có thể thấy rõ, đặc biệt khi những tiện ích khôi phục dữ liệu khác đã "đầu hàng".