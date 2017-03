1. Tắt tính năng tự động phát video

Tính năng tự động phát video trên Facebook khá hữu ích, giúp bạn tiết kiệm thời gian và đỡ phải thao tác, tuy nhiên đôi khi nó cũng gây ra không ít phiền nhiễu, làm tốn kém dữ liệu di động đặc biệt là khi bạn đang xài 3G/4G.

Do đó để vô hiệu hóa tính năng này, bạn hãy truy cập vào phần Settings > Videos > Auto-Play Videos và chuyển thành Off. Tương tự như vậy, nếu đang sử dụng Facebook trên Android, bạn hãy vào menu, kéo xuống dưới và chọn App Settings > Autoplay > Never Autoplay Videos.



Tắt tính năng Autoplay trên Android. Ảnh: MH

Đối với các thiết bị iOS, bạn chỉ cần mở Facebook và chạm vào nút More, tìm đến mục Settings > Account Settings > Videos and Photos > Never Autoplay Videos.

2. Tắt các thông báo ứng dụng

Nếu phải thường xuyên nhận thông báo của các trò chơi, ứng dụng trên Facebook, bạn có thể hạn chế vấn đề này bằng cách vào Settings > Apps, hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ https://www.facebook.com/settings?tab=applications. Khi rê chuột lên một ứng dụng bất kỳ, bạn có thể chạm vào dấu “x” để xóa hoặc kích vào biểu tượng cây bút chì để chỉnh sửa lại thuộc tính.



Danh sách các ứng dụng có kết nối với Facebook. Ảnh: MH

Người dùng có thể ngăn không cho phép ứng dụng xem các thông tin cá nhân, danh sách bạn bè,… hoặc đơn giản hơn là ngừng nhận thông báo từ ứng dụng tại mục Send you notifications.



Ngừng nhận thông báo từ một ứng dụng bất kì. Ảnh: MH

3. Ẩn các bài viết không muốn nhìn thấy trên News Feed

Thông tin trên Facebook có rất nhiều loại khác nhau và tất nhiên là không phải lúc nào cũng hữu ích và chính xác. Do đó để giảm bớt các thông tin phiền toái từ một người hoặc một trang Facebook bất kỳ, người dùng chỉ cần kích vào biểu tượng mũi tên ở góc phải trong một bài viết của họ, sau đó chọn Hide All from… (ẩn toàn bộ bài đăng từ ứng dụng) hoặc Hide post (ẩn bài đăng). Tương tự như vậy, nếu muốn ngừng theo dõi một người bất kỳ, bạn chỉ cần chọn Unfollow.





Ẩn toàn bộ bài viết từ một người bất kỳ trên Facebook. Ảnh: MH





MINH HOÀNG