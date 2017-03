LinkScanner, hiện là một phần trong gói công cụ AVG Free Edition có thể quét trang web bất kì trước khi người dùng ghé tới và sẽ cảnh báo nếu như có có bất kì nguy cơ an ninh nào.

Ngoài ra, AVG LinkScanner còn xếp hạng mức độ an toàn cho tất cả các kết quả tìm kiếm hiển thị trên Google, Yahoo, và MSN. Các kết quả tìm kiếm sẽ được đánh giá mức độ an toàn thông qua dấu hiệu màu xanh lá cây ngay bên cạnh. Với những kết quả tìm kiếm nguy hiểm, LinkScanner sẽ đánh dấu “X” màu đỏ và một cửa sổ pop-up hiển thị giải thích thêm lí do.

AVG LinkScanner cũng có thể quét các bookmark và liên kết có trong email, trình nhắt tin thức thời trước khi người dùng mở ra. Các trang riêng được quét tách biệt, do đó, giả sử chỉ một trang nào đó thuộc mạng Facebook phát tán phần mềm độc, các trang khác cùng mạng sẽ không bị cảnh báo.

Ngoài LinkScanner, ngày nay, người dùng cũng có thể đã quen biết với McAfee SiteAdvisor (chỉ hợp tác và hỗ trợ Yahoo) và Symantec (chỉ hỗ trợ Ask), đồng thời với Google, bộ máy tìm kiếm này cũng có hệ thống cảnh báo riêng.

Thông tin mới nhất và buổi giới thiệu chính thức vừa được hãng công bố tại hội thảo an ninh RSA 2009, mới khai mạc vào 20-4. Chi tiết LinkScanner tải về tại đây.