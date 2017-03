Theo điều tra của các chuyên gia trong hãng AVG, bản cập nhật phát hành ngày 1/12/2010 chính là thủ phạm khiến những máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 64-bit không thể khởi động được ngay sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Phản ánh của người dùng cho biết, sau khi cài đặt bản cập nhật, AVG Free 2011 yêu cầu người dùng khởi động lại máy tính nhưng ngay trong quá trình khởi động sau đó, hệ thống hiện lên thông báo: "STOP: c0000135 The program can't start because %hs is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem" và không thể tiếp tục khởi động, kể cả khi người dùng lựa chọn khởi động máy ở chế độ Safe Mode.

Nhà phát triển phần mềm AVG đã thừa nhận lỗi này và đã thu hồi lại bản cập nhật khỏi máy chủ nên số lượng người dùng gặp rắc rối không trở nên quá cao.

Trên diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật, AVG khuyến cáo người dùng nên sử dụng tính năng System Restore (khôi phục tình trạng hệ thống về một thời điểm trước đó) thông qua chế độ Safe Mode khi máy bắt đầu khởi động, gỡ phần mềm AVG Antivirus Free 2011.

Với những người không thể khởi động bằng chế độ Safe Mode, AVG cung cấp gói tiện tích “giải cứu” có tên AVG Rescue CD (tải tại đây) và làm theo hướng dẫn.

Theo Lê Trí (ICTnews / PCW, AVG Forum)