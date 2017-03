Mỗi năm, Apple lại lựa chọn một danh sách những ứng dụng tốt nhất dành cho iPhone và iPad để vinh danh. Năm ngoái, Instagram được chọn là ứng dụng tốt nhất năm dành cho iPhone, trong khi Snapseed được chọn là ứng dụng tốt nhất năm dành cho iPad.

Paper được vinh danh là ứng dụng tốt nhất dành cho iPad



Tuy nhiên, hiện tại Instagram đã bị Facebook mua lại trong khi Snapseed cũng đã bị Google thâu tóm, do vậy, việc 2 ứng dụng này không tiếp tục góp mặt trong danh sách do chính Apple bình chọn cũng là điều dễ hiểu.



Năm nay, Action Movie FX, ứng dụng cho phép thêm các hiệu ứng lên đoạn video của người dùng được Apple vinh danh là ứng dụng tốt nhất dành cho iPhone, trong khi đó, Paper, ứng dụng vẽ tranh, lại được Apple bình chọn là ứng dụng tốt nhất dành cho iPad.



The Room được Apple vinh danh là game hay nhất trên iPad, còn tựa game với tên gọi Rayman Jungle nhận được danh hiệu tương tự dành cho iPhone.



Apple cũng công bố danh sách những ứng dụng phổ biến được sử dụng rộng rãi nhất trong năm 2012. Trong đó, ứng dụng miễn phí được dùng nhiều nhất trên iPhone là Youtube, vượt qua các ứng dụng “nặng ký khác” như Instagram, Draw Something và thậm chí cả Facebook. Đây được xem là một điều khá bất ngờ. Mặt khác, trò chơi Angry Birds Space lại là ứng dụng có trả phí được sử dụng nhiều nhất trên iPhone.



Về iPad, Angry Birds Space HD là ứng dụng có trả phí được sử dụng nhiều nhất trong năm 2012, trong khi đó ứng dụng Skype là ứng dụng miễn phí được dùng nhiều nhất trên chiếc máy tính bảng này của Apple.

Theo T.Thủy (Dân trí)