Cơ chế hoạt động của iTunes Match rất khác biệt, khi dịch vụ này có thể tự động quét thư viện nhạc của người dùng, sau đó kiểm tra những file nhạc số có trùng với kho nhạc 18 triệu bài của Apple hay không.



Trong trường hợp thấy trùng, iTunes Match sẽ thay thế và hỗ trợ người dùng được nghe những file nhạc chất lượng của họ. Mức phí dịch vụ hiện nay là 25 USD/năm.



Hiện bản beta đang được cung cấp cho giới phát triển thử nghiệm và đóng góp ý kiến phản hồi. Để có thể ứng dụng được iTunes Match, các nhà phát triển cần tải về phiên bản iOS 5 beta mới nhất, cùng với iTunes 10.5 beta 6.1 with iTunes Match.



Sau khi cài đặt, từ menu Store, người dùng cần chọn Turn On iTunes Match và bấm vào "Subscribe for 24,99 USD."



Trong giai đoạn hiện nay, Apple "khuyến mãi" 3 tháng miễn phí đi kèm 12 tháng thuê bao dành cho các nhà phát triển tham gia dùng thử dịch vụ mới của họ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)