Ảnh minh họa. (Nguồn: macworld.com)

Gần đây, “Quả táo” tiếp tục tung ra phiên bản cập nhật mới cho “Find My iPhone,” trong đó có tính năng bổ sung rất thú vị, là cung cấp hướng dẫn lái xe cho thiết bị iOS ở bất kỳ đâu, với điều kiện định vị được thiết bị.



Nhược điểm duy nhất của phiên bản “Find My iPhone” mới là yêu cầu các thiết bị Apple phải cài hệ điều hành iOS 6 vừa được phát hành, do “Quả táo” sử dụng lõi định vị dựa vào dịch vụ bản đồ nhiều tai tiếng Apple Maps.



Dù sao, “Find My iPhone” bản 2.0.1 cũng vẫn được đánh giá là rất chất lượng, và cần thiết để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình sử dụng của chủ nhân thiết bị iOS.



Bởi không chỉ giúp tìm lại thiết bị đã mất, “Find My iPhone” 2.0.1 còn có những tính năng phong phú trong định vị, dẫn đường.



Hiện giờ, người dung đã có thể tải ứng dụng kể trên qua gian hàng trực tuyến Apple App Store./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)