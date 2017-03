Đừng kì vọng sạc iPhone "nhái" có thể thay thế được sạc chính hãng. Ảnh: CNN

Apple gửi lời cảnh báo tới người dùng Trung Quốc: Đừng dùng sạc nhái.

Công ty đăng tải lời cảnh báo trên website tiếng Trung, hối thúc khách hàng chỉ sử dụng sạc chính hãng cho bất kì sản phẩm nào. Để giúp đỡ, Apple cũng đưa ra cách phân biệt sạc chính hãng và sạc nhái.

Cảnh báo của Apple được đưa ra sau khi một người phụ nữ bị nghi ngờ bị giật chết vì trả lời điện thoại trên iPhone đang sạc. Apple gửi lời chia buồn tới cái chết của cô và cam kết điều tra đầy đủ ngọn ngành. Dù tới thời điểm này hãng chưa có bất kì phát ngôn nào tiếp theo, lời cảnh báo của Apple có thể ngầm ám chí kết quả cuộc điều tra.

Tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa tin Ma Ailun (tên nạn nhân) có thể đã dùng sạc của bên thứ ba mà không phải của Apple. Dù loại sạc này có vẻ ngoài không khác sạc chính hãng là bao, chúng lại thua xa về vấn đề chất lượng và an toàn.

Đầu năm nay, hãng chứng nhận chất lượng và tư vấn an toàn UL phát đi cảnh báo sạc USB Apple giả mạo đang được sản xuất tràn lan và người tiêu dùng cần phải xem xét kĩ nếu có ý định mua chúng vì có thể gây hậu họa khôn lường.

Theo UL, cách tốt nhất để phát hiện sạc thật hay “nhái” là dòng chữ ở dưới đáy sạc.Thay vì viết “Designed by Apple in California”, sạc nhái thường ghi “Designed Abble in California” hay “Designed by China in California”...

Hình ảnh sạc nhái (hai ảnh đầu) và sạc chính hãng (ảnh cuối):

Theo Du Lam (ICTnews / Cnet)