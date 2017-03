Một số nguồn tin cho rằng sở dĩ Apple phải thay Google Maps bằng iOS Maps vì hợp đồng giữa họ với “gã khổng lồ tìm kiếm” đã hết hạn.Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ trang tin The Verge, “Quả táo” vẫn còn thời hạn một năm để duy trì ứng dụng bản đồ của Google trên các thiết bị iOS. Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone và iPad quyết định sớm khai tử Google Maps do họ cảm thấy ứng dụng này trên iOS không được đối xử công bằng như trên Android, vì theo Apple, Google Maps cho Android có nhiều tính năng phong phú hơn.Vì vậy, Apple đã mạnh dạn triển khai ứng dụng Maps của riêng họ cho dù nhiều nhược điểm vẫn còn tồn tại.

Trong một diễn biến khác có liên quan, tờ New York Times tiết lộ rằng, dù Chủ tịch Eric Schmidt của Google có khẳng định họ không hề phát triển riêng bản Maps nào, thì thực tế hãng này vẫn đang chuẩn bị để tung ra một ứng dụng Google Maps độc lập dành cho iPhone và iPad vào cuối năm nay.Trước đó, Apple cũng được cho là đã tích cực tuyển mộ thêm các cựu kỹ sư Google Maps để nâng tầm cho dịch vụ bản đồ mà họ đang bị chỉ trích rất nhiều./.