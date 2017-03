(Nguồn: Guardian)

Thông tin nói trên trở nên đáng chú ý, khi ứng dụng Apple Maps bị chỉ trích quá nhiều về chất lượng, và nhiều người dùng iPhone đang mong mỏi ứng dụng Google Maps sẽ sớm xuất hiện.



Trước đó, Google đã rất vui mừng khi thấy Phó Chủ tịch cao cấp Scott Forstall phụ trách iOS của Apple ra đi, do “gã khổng lồ tìm kiếm” hy vọng con đường thông qua ứng dụng Maps dành cho iOS mới của họ sẽ bớt đi được rất nhiều chông gai.



Tuy nhiên, theo The Guardian, tới giờ Google lại trở nên bi quan, vì họ tin rằng Apple vẫn sẽ cấm phần mềm tìm kiếm mới của họ, vì những “lý do chính trị trong ngành công nghiệp.”



Nguồn tin trên lưu ý rằng hiện giờ cả Google và Apple vẫn đang giữ liên lạc thường xuyên để bàn về một loạt những vấn đề khác nhau, do vậy khả năng thay đổi tình thế là hoàn toàn có thể xảy ra.



Thế nên, dù Google Maps có được thông qua để dùng trên thiết bị cài iOS mới, ứng dụng này cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành giải pháp bản đồ mặc định trên iPhone./.

