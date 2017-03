(Nguồn: engadget.com)

Gian hàng ứng dụng App Store của Apple có rất nhiều điều để khoe khoang vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm vào hôm qua, 10/7.



Khi nói về App Store, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple đã tự hào khẳng định gian hàng ứng dụng của mình đã "làm thay đổi thế giới."



Thật vậy, hơn nửa thập kỷ qua, App Store đã giúp chiếc điện thoại thông minh, iPhone của Apple trở nên đa dụng như con dao đa năng Thụy Sỹ. Cùng với hệ điều hành iOS với giao diện thân thiện, App Store đã đưa iPhone trở thành chiếc điện thoại thông minh "gây sốt" trong suốt một thập kỷ qua, thậm chí tạo nên một hiện tượng công nghệ lớn nhất thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, đưa tới một cuộc cách mạng mới trong thế giới công nghệ.



Nhờ App Store, chiếc điện thoại thông minh có thể làm nhiều điều hơn so với chức năng trước đó là gọi điện thoại và truy cập Internet. Nghe nhạc, lướt web, làm việc, chụp ảnh, tất cả đều hội tụ trong một chiếc điện thoại thông minh, được phát triển thành một trào lưu khởi nguồn từ iPhone.



App Store đã thiết lập các tiêu chuẩn cho chợ ứng dụng điện thoại di động hiện nay.



Chỉ với một Apple ID, người dùng có thể tiếp cận dễ dàng tới kho ứng dụng khổng lồ, luôn được cập nhật của App Store. Những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe song cũng rất mở của App Store, khiến nó là gian hàng ứng dụng trực tuyến an toàn nhất đồng thời mang tới rất nhiều lựa chọn cho người dùng ở mọi lứa tuổi, mọi lĩnh vực. Người dùng có thể tải xuống những ứng dụng miễn phí và cũng có thể trả phí để sử dụng những ứng dụng có chất lượng cao hơn.



Sau 5 năm, từ 500 ứng dụng ban đầu, App Store đã sở hữu tới 900.000 ứng dụng và vượt qua cột mốc 50 tỷ ứng dụng tải về. Hơn 800 ứng dụng được tải về mỗi giây, tương đương với hơn hai tỷ ứng dụng tải về mỗi tháng. Đây là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử công nghệ thông tin di động.



Xác định App Store là "linh hồn" của iOS và sự phát triển của công ty, Apple đã chi tới 10 tỷ USD cho các nhà phát triển ứng dụng. Thậm chí có lúc, "Quả táo" đã chấp nhận cắt giảm tới 30% doanh thu để trả phí bản quyền cho các công ty phát triển ứng dụng di động.



Mặc dù App Store không phải là gian hàng ứng dụng di động đầu tiên, trước nó trên thị trường di động đã có các gian hàng ứng dụng di động của Palm, Microsoft, và AppExchange của Salesforce.com, nhưng cần khẳng định rằng phải đến khi App Store xuất hiện, các nhà phát triển ứng dụng điện thoại di động mới có một "sân chơi" chung đầu tiên cho họ thỏa sức sáng tạo, cung cấp những ứng dụng di động chất lượng cao đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng.



Từ đây, các nhà phát triển phần mềm di động đã tự lập cho mình một hệ thống các tập đoàn, công ty phát triển phần mềm ứng dụng điện thoại di động có tên tuổi như Facebook trong một ngành công nghiệp hoàn toàn mới, không hề tồn tại trong một thập kỷ trước, đò là ngành công nghiệp phần mềm di động.



Điểm lại 5 năm qua, App Store đã là bệ phóng cho các ứng dụng lớn, phổ biến nhất, "hot" nhất trong thế giới di động như Angry Birds, Fruit Ninja, Asphalt, Cut the Rope, Facebook, Skype, Instagram...



Với những kỳ tích đã làm được ở trên, cùng với hơn 575.000.000 tài khoản App Store tại 155 quốc gia trên toàn cầu, gian hàng ứng dụng của Apple vẫn sẽ là "ông lớn" chi phối thị trường ứng dụng trong thời gian tới bất chấp sự vươn lên ngày càng mạnh mẽ của đối thủ đáng gờm Google Play, gian hàng ứng dụng cho hệ điều hành Android của Google./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)