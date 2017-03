(PLO) - Any Send (AS) là một tiện ích nhỏ gọn và miễn phí, cho phép bạn chuyển giao dữ liệu giữa hai thiết bị (PC – PC, MAC – PC, MAC – MAC) thông qua Wi-Fi một cách dễ dàng.

Đặc biệt, chương trình có tốc độ làm việc rất nhanh và hoàn toàn không giới hạn định dạng hay kích thước tập tin cần di chuyển.

Tải tại: http://www.getanysend.com/ (dung lượng 25MB), tương thích Windows Vista/7/8/8.1 (32-bit và 64-bit).

Sau khi tải về, bạn giải nén và nhấp vào tập tin tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng để cài đặt. Lưu ý, mỗi thiết bị đều có file cài đặt riêng, bạn có thể lên trang chủ để tải về cho chính xác. Quá trình cài đặt yêu cầu phải có kết nối mạng để AS tải về các tập tin cần thiết. Bên cạnh việc hỗ trợ Windows, MAC thì nó còn cho phép bạn gửi các tập tin từ Android để máy tính hoặc ngược lại.

Khi cài đặt hoàn tất, AS sẽ được tự động chạy nền cùng Windows. Để bắt đầu, bạn chỉ cần chọn 1 hoặc nhiều tập tin cần gửi rồi Ctrl + C để sao chép nó vào clipboard. Tiếp theo, bạn chỉ cần kích vào biểu tượng ở khay hệ thống và lựa chọn tên thiết bị cần nhận tập tin là được.





Lúc này, bên máy nhận tập tin sẽ xuất hiện một hộp thoại cảnh báo, bạn chỉ cần nhấn Yes để bắt đầu nhận tập tin là được. Nếu không muốn thực hiện bước này vào những lần sau thì đánh dấu vào ô Remember this answer for <tên thiết bị>. Ngay lập tức quá trình chuyển giao tập tin sẽ được xảy ra.

Ngoài việc di chuyển các tập tin, AS còn cho phép bạn sao chép toàn bộ thư mục từ máy tính này đến máy tính khác mà không cần phải nén chúng lại. Thao tác thực hiện cũng tương tự như bạn sao chép tập tin ở bên trên. Các tập tin sau khi nhận hoàn tất sẽ được lưu trữ tại thư mục Any Send theo đường dẫn:

C:\Users\<tên người dùng>\Documents\Any Send.





Để cấu hình lại một vài thông số, bạn nhấp vào biểu tượng AS và chọn vào hình bánh xe răng cưa ở góc phải bên dưới. Tại đây, bạn có thể thay đổi lại tên, hình ảnh hiển thị, cho phép phát ra âm thanh mỗi khi nhận hoặc gửi tập tin…Cuối cùng nhấn OK để lưu lại toàn bộ thiết lập.

Không giống như nhiều ứng dụng khác, Any Send rất dễ cài đặt và không yêu cầu cấu hình gì nhiều. Chỉ có một điều kiện duy nhất, là tất cả các máy tính (hoặc thiết bị Android) phải được kết nối cùng một mạng Wi-Fi.

MINH HOÀNG