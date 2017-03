Hệ điều hành iPhone OS 4 của Apple giờ đã được đổi thành iOS 4. Sự đổi tên này nhằm chứng tỏ rằng iOS không còn dành của riêng iPhone mà có thể dùng cho cả các thiết bị di động khác như iPad hay iPod Touch. Phiên bản mới đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới, mặc dù những tính năng này vốn cũng đã có trên hệ điều hành Android của Google đã lâu, như khả năng chạy đa nhiệm và khởi tạo thư mục. Android thì gần đây nhất đã được cập nhật thành phiên bản 2.2 (với tên mã là Froyo) được cải tiến về hiệu năng và nhất là hỗ trợ Adobe Flash 10.1.

Android của Google không phải như nhau trên toàn thế giới. Ảnh: Erictric.

Có thể không nhiều người ưa thích kiểu phóng đại hơi quá các tính năng mới của Apple (chẳng hạn như hỗ trợ ứng dụng đàm thoại có hình FaceCall hay các tính năng đa nhiệm), nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khoảng cách công nghệ giữa hệ điều hành của Apple so với Android vốn bị không ít lời chỉ trích đang ngày càng thu hẹp lại. Nếu phải liệt kê các tính năng của hai hệ điều hành này để so, thì cũng phải công nhận thực tế "kẻ tám lạng người nửa cân", hệ điều hành nào cũng đều có những thế mạnh đặc trưng của riêng mình (như hỗ trợ Flash của Android hay tích hợp App Store của iPhone).

Tuy nhiên bản cập nhất mới nhất Android 2.2 vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi, bởi lẽ Android của Google không phải là như nhau trên toàn thế giới, vì thế mà sự hỗ trợ cho khu vực châu Á hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Ngay cả iOS cũng vậy khi mà các hệ thống hỗ trợ như iTune Store hay iBooks vẫn chưa phải đã sẵn sàng hoàn toàn cho khu vực này.

Apple tuyên bố iPhone 4 với hệ điều hành mới cũng như là bản cập nhật lên iOS 4 cho các phiên bản 3G và 3GS sẽ chỉ sẵn sàng kể từ 21/6 tới, nhưng cũng chỉ trên một số nước châu Á cụ thể như Nhật, Australia, HongKong, New Zealand và Singapore. Cùng với việc ra mắt iPhone 4 tại châu Á khoảng cuối tháng 7, như vậy phải đến tháng 8 người sử dụng mới có cơ may tận hưởng tất cả những tính năng mới mà Apple quảng cáo trên iOS 4.

Mọi thứ cũng không hẳn suôn sẻ đối với người dùng Android. Hệ điều hành Android bản mới nhất 2.2 chỉ xuất hiện sớm nhất trên Nexus One, trong khi phiên bản này lại không phải thông dụng trong những người dùng điện thoại thông minh hiện nay. Nexus One do được bán trực tiếp từ Google mà không qua nhà mạng nào, vì thế giá cả vẫn còn đắt đỏ bởi thiếu vắng sự trợ giá của các nhà mạng như đối với các phiên bản cao cấp khác. Người dùng ưa thích Android sẽ có xu hướng quay sang các phiên bản tiên tiến như Motorola Milestone, HTC Desire hay Samsung Galaxy S. Các nhà sản xuất cũng hứa hẹn sẽ cập nhật lên bản Froyo ngay khi sẵn sàng, nhưng không ai đưa được ra một ngày nào cụ thể cả. Mặc dù cả HTC và Samsung đã chiều lòng khách bằng cách tích hợp thêm một số tính năng như hỗ trợ Wi-Fi hotspot hay nối mạng qua USB (tính năng trên Froyo) trên bản cũ Adnroid 2.1, nhưng những tính năng tiên tiến hơn như cải thiện tốc độ CPU hay tăng tốc trình duyệt… vẫn chỉ có thể làm được trên bản 2.2.

Ngay cả như lời các nhà sản xuất hứa hẹn là sẽ tung ra các bản cập nhật Android lên 2.2 cho các máy của mình trong vòng hai tháng tới (cùng thời điểm iOS 4), thì vẫn còn rất nhiều tính năng sẽ không được hỗ trợ hoàn toàn cho những cư dân công nghệ châu Á. Chẳng hạn, iPhone sẽ không có các dịch vụ như iTunes hay iBooks, Android sẽ không tiếp cận được với các ứng dụng giả tiền (thường là các ứng dụng hay và có ích). Hoặc hệ thống tìm đường GPS cũng không được hữu dụng trực tuyến như các khách hàng tại các thành phố lớn của thị trường châu Âu và Mỹ.

Về tính năng, Apple iOS 4 và Android 2.2 chẳng kém gì nhau. Ảnh: Pervision.

Về mặt tính năng, có thể nói Apple iOS 4 và Android 2.2 chả thua kém gì nhau. Tuy nhiên, những người ưa thích Android sẽ thiệt thòi hơn bởi lẽ Android do Google phát triển, vì thế mỗi lần cập nhật, các hãng điện thoại đều đàm phán, liên lạc với Google và quá trình này cũng mất không ít thời gian. Vì thế, tính đến cuối tháng 5 vừa qua, vẫn còn rất nhiều điện thoại Android trên thị trường vẫn chạy các hế điều hành cũ như các bản 1.5 hay 1.6.

Phải chờ đến khoảng cuối tháng 6, khi bản iOS 4 ra mắt thị trường cũng như động thái hỗ trợ cập nhật Android 2.2 của Google mới có thể tạm thời xác định ai chạy nhanh hơn.

Ở Việt Nam, trận chiến còn khó đoán hơn, bởi lẽ hiện chỉ mới VinaPhone tuyên bố phân phối iPhone 4 nhưng cũng không có lộ trình chắc chắn, còn số lượng 3G và 3GS chính thống của hai nhà mạng Viettel và VinaPhone vẫn chưa được gọi là nhiều. Gần như toàn bộ các máy chạy Android lẫn iPhone trên thị trường đều là hàng xách tay, vì thế bản cập nhật cho các hệ điều hành mới nhất có lẽ vẫn phải chờ tới các chuyên gia "hí hoáy công nghệ".

Theo Nguyễn Hà (VNE)