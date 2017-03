Báo cáo ISTR lần thứ 18 của Symantec có nhiều con số thống kê đáng chú ý như sau: Cụ thể, số lượng vụ tấn công có chủ đích trong năm 2012 tăng 42% so với năm 2011, trong đó doanh nghiệp nhỏ hứng chịu tới 31% tổng số vụ tấn công, tăng gấp 3 lần so với năm 2011. Lĩnh vực sản xuất bị tấn công nhiều nhất (chiếm tới 24% tổng số vụ tấn công) bởi có nhiều bản ghi dữ liệu khách hàng, sản phẩm, những thông tin giúp tin tặc tổ chức tốt hơn các cuộc tấn công có hướng đích; hoặc có danh sách địa chỉ email giúp tin tặc tiến hành spam. Những lĩnh vực kém “hấp dẫn” đối với tin tặc là tài chính bảo hiểm (19%), dịch vụ phi truyền thống (17%), Chính phủ (12%),.. Những nạn nhân phổ biến nhất của các cuộc tấn công không phải đội ngũ lãnh đạo như trước mà là lực lượng lao động tri thức, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu - phát triển (R&D) phần mềm (chiếm 27%) vì họ có thể truy nhập vào tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; tiếp đến là những người làm kinh doanh nắm giữ dữ liệu khách hàng (24%). Số lượng tấn công web tăng từ con số 190.370 của năm 2011 lên 247.350 trong năm 2012. Có tới 53% website chính thống có lỗ hổng an ninh, 24% website chính thống có lỗ hổng nghiêm trọng có thể gây sập hệ thống. 61% các website độc hại thực ra là website chính thống nhưng bị chiếm quyền điều khiển và lây nhiễm bởi mã độc.