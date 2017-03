Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sam Hall - Giám đốc Amazon Mobile cho biết: “Phần mềm này sẽ giúp khách hàng nhanh chóng và dễ dàng so sánh giá của hàng triệu mặt hàng trước khi đi đến quyết định cuối cùng.”



Người sử dụng có thể dùng ứng dụng phần mềm Price Check này để quét mã vạch của các sản phẩm hoặc chụp ảnh đồ vật như sách, DVD, CD, trò chơi video để so sánh ngay lập tức về giá với các sản phẩm tương tự có bán trên mạng.



Người dùng cũng có thể nói hoặc đánh tên của sản phẩm để tìm các sản phầm tương tự qua trang Amazon.com hoặc các trang bán hàng online khác. Ứng dụng này tương tự như ứng dụng hiện có dành cho iPhone của Amazon song nó chú trọng hơn tới chức năng so sánh giá.



Đối thủ bán hàng trên mạng eBay cũng đã nâng cấp phần mềm ứng dụng thông dụng dành cho iPhone của mình vào ngày 22/11.



Các tính năng mới trên phần mềm này giúp người mua có thể quét mã vạch của sản phẩm và so sánh với giá những mặt hàng tương tự hiện diện trên các trang bán hàng qua mạng./.

Theo Lan Khanh (Vietnam+)