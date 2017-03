Các hãng bảo mật gần đây liên tục tung ra phiên bản mới 2011 cho các sản phẩm của riêng mình. Panda Security cũng không ngoại lệ với bộ 4 sản phẩm, bao gồm Antivirus, Internet Security for Netbooks, Internet Security và Global Protection phiên bản 2011 là sự lựa chọn phù hợp để bảo vệ sự an toàn cho máy tính của bạn.

Mặc định, các sản phẩm của Panda Security chỉ có 30 ngày dùng thử, tuy nhiên, với mục đích quảng bá cho bộ sản phẩm phiên bản 2011 mới ra mắt của mình, hãng bảo mật Panda Security đang cho phép người dùng kéo dài thời gian thử nghiệm mỗi sản phẩm lên đến 90 ngày.

Mới đây, Panda Internet Security là phần mềm dẫn đầu trong cuộc thử nghiệm chất lượng các sản phẩm bảo mật được tiến hành bởi AV-Test.

Chúng ta cùng điểm qua 4 sản phẩm trong bộ phần mềm phiên bản 2011 vừa được ra mắt của Panda Security:

Panda Antivirus Pro 2011:

Với giao diện đơn giản nhưng tính năng mạnh mẽ, Panda Antivirus 2011 phù hợp với cả những người không có kiến thức về sử dụng máy tính. Phần mềm cung cấp cách thức đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ an toàn cho máy tính.

Bạn chỉ việc cài đặt phần mềm và quên đi nỗi lo về sự xâm nhập của virus, spyware… những sự tấn công của hacker cũng như mối lo về lừa đảo trực tuyến. Những thiết lập mặc định của phần mềm cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết để bảo vệ an toàn cho hệ thống.

Những tính năng chính của Panda Antivirus 2011:

- Bảo vệ máy tính chống lại phần mềm gián điệp, ngăn chặn các thông tin cá nhân và riêng tư bị các phần mềm gián điệp lấy cắm và gửi ra bên ngoài.

- Sử dụng công nghệ TruPrevent, ngăn chặn kịp thời những mối nguy hại chưa rõ nguồn gốc, có khả năng gây hại cho hệ thống.

- Ngăn chặn các loại phần mềm gây hại nói chung như virus, trojan, keylogger…

- Tính năng Panda Safe Browser, tạo môi trường duyệt web an toàn để người dùng ghé thăm những trang web có nguy cơ lây nhiễm hoặc chứa mã độc.

- Cung cấp bàn phím ảo để sử dụng khi cần thiết. (Đăng nhập vào các tài khoản quan trọng, đề phòng trường hợp máy tính bị nhiễm phần mềm gián điệp từ trước đó).

- Panda USB Vaccine: cung cấp “vaccine” để phòng lây nhiễm virus từ máy tính vào USB và ngược lại. Bạn có thể xem thêm chức năng của công cụ đã được Dân Trí giới thiệu tại http://dantri.com.vn/c119/s243-376405/kham-pha-vacxin-mien-nhiem-virus-danh-cho-usb.htm

- Tính năng tường lửa, ngăn chặn sự tấn công và xâm nhập trái phép của hacker thông qua Internet.

- Bảo vệ máy tính chống lại các lỗ hổng bảo mật của các phần mềm cài đặt trên máy tính.

Download Panda Antivirus 2011, phiên bản đặc biệt với 90 ngày dùng thử tại đây.

Panda Internet Security for Netbooks 2011:

Thông thường, các phần mềm bảo mật khi cài đặt và sử dụng thường chiếm dụng một lượng lớn tài nguyên hệ thống, khiến ảnh hưởng đến hiệu suất và tốc độ của máy tính.

Với đặc trưng nhỏ gọn, nên cấu hình của Netbook thường yếu hơn rất nhiều so với desktop cũng như laptop thông thường. Panda Internet Security for Netbooks 2011 là công cụ bảo mật chuyên dụng dành riêng cho loại máy này, vừa bảo vệ an toàn cho người sử dụng, vừa không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên hệ thống, vốn rất hạn chế của Netbook.

Mặc dù vậy, phần mềm vẫn cung cấp đầy đủ các tính năng để bảo vệ hệ thống, như antivirus để chống lại các phần mềm gây hại, tường lửa để bảo vệ dữ liệu cá nhân, Safe Browser để tạo môi trường duyệt web an toàn…

Điểm nổi bật của phần mềm là không yêu cầu cấu hình cao (có thể nói là rất thấp) để cài đặt và sử dụng. Không chỉ dành riêng cho hệ máy Netbook, phần mềm cũng phù hợp với những máy tính cũ, có cấu hình yếu.

Download Panda Internet Security for Netbooks 2011 phiên bản đặc biệt 90 ngày sử dụng tại đây.

Panda Internet Security 2011:

Phần mềm được xem là “tấm áo giáp” hoàn hảo cho máy tính, chống lại mọi sự xâm nhập và tấn công của hacker. Với sự trợ giúp của phần mềm, người dùng có thể sử dụng Internet an toàn hơn và quên đi những mối lo có thể đến từ môi trường Internet đầy bất trắc.

Ngoài những tính năng bảo mật tương tự như Pandan Antivirus Pro đã kể ở trên, Panda Internet Security còn cung cấp tính năng Parental Control, cho phép phụ huynh quản lý quá trình sử dụng máy tính và Internet của con em mình. Phần mềm còn cung cấp tính năng sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn cho dữ liệu quan trọng trong trường hợp mất mát vì nhiều lý do.

Panda Security sẽ cung cấp 2GB dung lượng lưu trữ trực tuyến cho người dùng để chứa dữ liệu, và có thể dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu ở bất cứ nơi đâu.

Download Panda Internet Security 2011 với 90 ngày dùng thử tại đây.

Panda Global Protection 2011:

Được xem là gói phần mềm bảo mật toàn diện nhất của Panda Security, Panda Global Protection tập hợp đầy đủ các công cụ bảo mật máy tính (của tất cả các công cụ trên).

Ngoài ra, Panda Global Protection còn cung cấp tính năng Optimization, cho phép thực hiện các công việc tối ưu hệ thống để cải thiện tốc độ, tính năng File Encryption để mã hóa, giúp bảo vệ các dữ liệu riêng tư khỏi những cặp mắt tò mò và tính năng File Shredding, cho phép xóa các dữ liệu riêng tư một cách an toàn mà không thể nào khôi phục được.

Lưu ý: việc cung cấp nhiều tính năng đồng nghĩa với việc công cụ này sẽ sử dụng nhiều tài nguyên của hệ thống hơn so với các công cụ trên. Do vậy, hãy cân nhắc trước khi chọn lựa và sử dụng.

Download Panda Global Protection 2011 với 90 ngày sử dụng tại đây.

Hướng dẫn kích hoạt 90 ngày sử dụng:

Thực hiện theo các bước sau đây để kéo dài thời gian sử dụng của phần mềm lên 90 ngày: (Cách tiến hành của 4 phần mềm là tương tự như nhau)

- Download và cài đặt phần mềm. Khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt.

- Tại giao diện chính của phần mềm, kích vào biểu tượng Help (biểu tượng dấu ? nằm trong hình tròn) ở góc trên bên phải.

- Chọn ‘Activate the prodcut’ từ menu hiện ra.

- Bấm Next tại hộp thoại hiện ra. Tại bước tiếp theo, điền địa chỉ email của bạn vào khung ‘Email Address’ rồi nhấn Next để tiếp tục.

- Tại bước tiếp theo, chọn Yes ở câu hỏi nếu bạn đã là khách hàng của Panda Security (đã từng mua sản phẩm bảo mật của Panda Security trước đây). Ngược lại, chọn No, rồi chọn ‘VIETNAM’ tại mục ‘Select a Country’ bên dưới. Nhấn Next để tiếp tục.

- Chờ trong giây lát để phần mềm kết nối với hệ thống và kích hoạt bản quyền. Cuối cùng, nhấn Next và nhấn Finish để bước cuối cùng để kết thúc quá trình kích hoạt 90 ngày sử dụng phần mềm.

- Như vậy, bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng phần mềm lên đến 90 ngày.

Với danh sách 4 phần mềm kể trên, bạn có thể lựa chọn cho mình 1 phần mềm ưng ý và phù hợp nhất để sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu và cấu hình máy tính. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lần lượt cả 4 phần mềm và rút ra kết luận cho riêng mình về mức độ an toàn và khả năng của mỗi phần mềm.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)