Phiên bản mới nhất, BitDefender Internet Security (BIS) 2011, được trang bị những công nghệ bảo mật mới nhất, cho phép ngăn chặn cả những loại phần mềm gây hại chưa được biết đến, sử dụng dụng ít tài nguyên hệ thống giúp không làm ảnh hưởng đến tốc độ của máy tính khi sử dụng.

Một vài tính năng nổi bật của BIS 2011:

- Ngăn chặn virus, spyware, keylogger… và những phần mềm gây hại khác, thậm chí ngay cả khi chúng vừa xuất hiện và chưa được nhận diện. (ngăn chặn dựa và tráng thái hoạt động của chúng)

- Bảo vệ riêng tư và thông tin cá nhân, để đảm bảo các thông tin này không bị đánh cắp và gửi ra bên ngoài.

- Quản lý hệ thống mạng gia đình. (nếu trong nhà có nhiều máy tính kết nối Internet chung từ 1 modem).

- Tính năng tường lửa 2 lớp, giúp quản lý các kết nối Internet từ máy tính và ngăn chặn những truy cập trái phép từ bên ngoài.

- Tính năng quản lý con cái, giúp các bậc phụ huynh quản lý quá trình sử dụng Internet của con em mình.

- Cung cấp chế độ Game Mode giúp tối ưu hệ thống cho game thủ, chế độ Laptop Mode giúp tiết kiệm pin trên laptop…

Và những tính năng bảo mật đáng tin cậy khác.

90 ngày thử nghiệm BIS 2011:

Mới đây, nhân sự kiện hãng BitDefender thành lập trang cá nhân của mình trên Facebook, hãng đang có chương trình cho phép người dùng kéo dài thời gian thử nghiệm BIS 2011lên 90 ngày (thay vì 30 ngày như thông thường).

Bạn có thể download bản cài đặt đặc biệt của phần mềm tại đây

Sau khi download, tiến hành cài đặt rồi sử dụng mà không cần phải điền thêm mã bản quyền hay thông tin nào khác. (Lưu ý: đây là bản cài đặt online, do vậy quá trình cài đặt sẽ yêu cầu kết nối Internet để download thêm những thành phần cần thiết).

Hướng dẫn cài đặt:

Sau khi download những thành phần cần thiết, quá trình cài đặt bắt đầu. Ở những bước đầu tiên, BIS 2011 sẽ quét nhanh qua hệ thống và các tiến trình đang hoạt động để kiểm tra xem có tiến trình nào khả nghi hay không.

Ở bước sau đó, BIS sẽ liệt kê những phần mềm bảo mật khác đã được cài đặt trước đó trên Windows. Bạn nên gỡ bỏ những phần mềm bảo mật sẵn có trước khi tiến hành cài đặt BIS. Đánh dấu vào danh sách những phần mềm được liệt kê và nhấn nút Start Uninstall để gỡ bỏ, hoặc đánh dấu vào mục ‘Check this box…’ (mục được khoanh đỏ ở hình minh họa bên dưới), rồi nhấn Next để tiếp tục.

Bước tiếp theo, phần mềm sẽ yêu cầu bạn điền mã bản quyền sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, thời hạn dùng thử sẽ là 90 ngày, thay vì 30 ngày như thông thường. Nhấn Next để tiếp tục cài đặt.

Bước tiếp theo yêu cầu bạn khởi tạo một tài khoản BitDefender để sử dụng. Chọn tab ‘Creat new account’, điền email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu, rồi nhấn nút Submit.

Sau khi điền và tạo tài khoản, nhấn Next để tiếp tục cài đặt.

Ở bước tiếp theo, phần mềm đưa ra 2 chế độ cài đặt: Easy Setup (cài đặt với các tính năng mặc định) và Custom Setup (cho phép người dùng thêm hoặc bớt các chức năng của phần mềm). Bạn nên chọn Easy Setup để cài đặt nhanh chóng và đơn giản hơn.

Bước tiếp theo, phần mềm đưa ra 3 lựa chọn về giao diện:

- Basic View: chế độ hiển thị đơn giản, thích hợp cho người dùng phổ thông, với các tính năng chính và cần thiết được hiển thị trên giao diện chính.

- Intermediate View: giao diện trung hòa, hiển thị đầy đủ các chức năng cần thiết cho người dùng, và cho phép để hiển thị thêm các chức năng phụ trên giao diện chính.

- Expert View: giao diện hiển thị với các tùy chọn cao cấp, phù hợp cho người dùng đã thành thạo và quen thuộc với máy tính và cách thiết lập các phần mềm bảo mật.

Tùy thuộc vào khả năng của mình, bạn có thể chọn chế độ hiển thị sao cho phù hợp. Nhấn Next để tiếp tục quá trình cài đặt.

Bước tiếp theo cho phép bạn chọn để tắt/bật các tính năng của phần mềm. Các tính năng này được tự động thiết lập sao cho phù hợp với cấu hình hệ thống, do vậy bên nên để nguyên như mặc định. Nhấn Next để tiếp tục.

Nhấn Next ở bước tiếp theo sau và nhấn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt.

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, BIS 2011 sẽ kết nối với server để kiểm tra và cập nhật cơ sở dữ liệu của phần mềm.

Trong lần đầu tiên sử dụng, BIS 2011 sẽ hỏi bạn đang kết nối mạng ở gia đình (mạng an toàn) hay mạng công cộng (café Internet, sân bay… là những kết nối mạng không an toàn). Chọn loại kết nối đang có trên máy tính, rồi nhấn OK để bắt đầu sử dụng BIS 2011.

Lưu ý: bạn có thể download và cài đặt bản dùng thử 30 ngày của BIS 2011 tại đây (32-bit) và tại đây (64-bit). Sau khi kết thúc 30 ngày dùng thử thông thường, bạn tiến hành cài đặt bản thử nghiệm đặc biệt 90 ngày kể trên. Như vậy sẽ kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm lên đến 120 ngày (4 tháng).

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)