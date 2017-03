1. Bộ máy tìm kiếm Bing trên IE

Tích hợp tiện ích Bing Search là tích hợp cả bộ máy tìm kiếm Bing vào IE8. Sau khi cài đặt tiện ích này, bạn có thể tìm kiếm trong Bing ngay trên IE8. Để cài đặt tiện ích Bing Search vào IE8, bấm vào đây.

2. Tiện ích tra cứu thời tiết

Để lấy thông tin cập nhật thời tiết từ thành phố nào đó, bạn chỉ cần gõ tên thành phố cùng với chữ “weather”, (ví dụ như New York weather) trên trang web, Bing sẽ hiện kết quả thời tiết thành phố New York tại thời điểm đó. Bạn có thể tích hợp công cụ tìm thông tin thời tiết “Weather from Bing” vào IE8 để tìm ngay trên trình duyệt. Lưu ý là công cụ này hiện chỉ dành cho thị trường Mỹ. Để tích hợp “Weather from Bing” vào IE8, hãy bấm vào đây.

3. Bản đồ Bing Maps

Đây là tiện ích giúp nhanh chóng tìm được địa chỉ và đường đến bất kỳ nơi nào ngay trên trình duyệt. Bạn có thể bấm vào đây để đưa “Bing Maps” vào IE8.

4. Công cụ dịch thuật Bing Translator

Đây là dịch vụ dịch ngôn ngữ trực tuyến miễn phí, có thể dịch đoạn văn bản hoặc cả trang web. Để bổ sung Bing Translator vào IE8, bấm vào đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Microsoft Translator để dịch sang các ngôn ngữ khác nhau.

5. Tiện ích mua sắm trực tuyến Bing Shopping

Nếu bạn muốn tìm ngay thông tin về giá cả, các đánh giá sản phẩm hay những thông tin liên quan để tiến hành mua sắm trực tuyến, Bing Shopping là ứng dụng tuyệt vời. Tích hợp Bing Shopping vào IE8 ở đây.

6. Tìm thông tin chứng khoán

Chỉ cần gõ mã chứng khoán (ví dụ msft, mã chứng khoán của Microsoft), bạn có thể lấy được các thông tin cổ phiếu từ bộ máy tìm kiếm Bing. Bạn có thể dùng dịch vụ tìm kiếm này của Bing ngay trên trình duyệt IE8 nếu tích hợp tiện ích “Finance from Bing”. Để cài đặt tiện ích này vào IE8, hãy bấm vào đây.

7. Thông tin giao thông

Muốn tìm hiểu giao thông ở một thành phố, bạn có thể gõ tên thành phố kèm từ “traffic” (ví dụ Orlando traffic), Bing sẽ cung cấp cấp ngay thông tin liên quan đến tình hình giao thông của thành phố đó. Để dùng dịch vụ tìm kiếm này trên IE8, bấm vào đây để tích hợp công cụ “Traffic from Bing”. Hiện nay, dịch vụ này của Bing mới chỉ giới hạn ở thị trường Mỹ.

8. Bản đồ Bing cho Outlook

Đây là tiện ích tận dụng lợi thế của dịch vụ bản đồ trực tuyến Bing Map dành riêng cho người dùng phần mềm thư điện tử Outlook, gọi là “Bing Maps for Outlook”, giúp tìm bản đồ, vị trí và lập chỉ dẫn đường đi ngay. Để tích hợp “Bing Maps for Outlook” vào IE8, bấm vào đây.

9. Tìm kiếm ảnh trên Bing

Nếu bạn muốn tìm kiếm hình ảnh trên Bing.com trực tiếp từ IE8, hãy tích hợp ngay “Bing Image Search” vào trình duyệt này. Công cụ này cho phép tìm kiếm ảnh trong Bing ngay trên trình duyệt. Để tích hợp Bing Image Search vào IE8, bấm vào đây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thông tin trên di động bằng cách sử dụng phiên bản Bing cho di động.