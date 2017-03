1. Amiga

Năm ra đời: 1985

Công ty: Commodore

Trang tin công nghệ Ars Technica đã từng ca ngợi: “máy tính Amiga là một cỗ máy đi trước thời đại, khi nó được phát hành vào năm 1985. Màn hình màu, giao diện đa nhiệm và chip tùy chỉnh giúp tăng tốc cả âm thanh và đồ họa khiến máy tính Macintosh ra đời cách đây 1 năm (của Apple) dường như trở nên lỗi thời. Xuất hiện nguồn tin cho hay Steve Jobs đã từng cực kỳ lo ngại về Amiga. May mắn cho Steve Jobs và Apple, Commodore hoàn toàn không có ý tưởng về những việc họ đang làm ”.

2. BeOS

Năm ra đời: 1991

Công ty: Be Inc.

Apple ngỏ lời mua lại Be Inc. với giá 125 triệu USD trong năm 1995, nhưng CEO ean-Louis Gassée lại muốn mức giá tới 200 triệu USD. Thay vào đó, Apple mua lại NeXT của Steve Jobs. Năm 2001, Palm mua lại tài sản của Be Inc với giá 11 triệu USD.

3. OS/2

Năm ra đời: 1985

Công ty: IBM

Microsoft và IBM liên minh tạo ra hệ điều hành OS/2 vào năm 1985, nhưng khi Windows 3 thành công lớn, quan hệ hợp tác giữa hai công ty này bị tan vỡ vào năm 1990. Mặc dù không còn được IBM hỗ trợ, hiện nay hệ điều hành này vẫn hoạt động trên nhiều máy ATM.

4. Inferno

Năm ra đời: 1996

Công ty: Bell Labs

Inferno là một hệ điều hành mã nguồn mở, vì thế hiện nay vẫn có một số phiên bản của Inferno được sử dụng, nhưng không hề phổ biến.

5. XTS-400

Năm ra đời: 1992

Công ty: BAE Systems

Có giá trị về tính bảo mật, hệ điều hành này và các phiên bản sau của nó vẫn được sử dụng trong công nghệ quân sự.

6. Palm OS (còn có tên Gartnet OS)

Năm ra đời: 1996

Công ty: Palm Inc.

Palm đã từng là một hệ điều hành nổi tiếng, đi tiên phong cho các máy PDA (thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân). Tuy nhiên về sau, Palm không theo kịp các đối thủ về khả năng hỗ trợ Web và nội dung đa phương tiện (multimedia).

7. WebOS

Năm ra đời: 2009

Công ty: Palm, sau đó là HP

Máy tính bảng TouchPad chạy WebOS của HP

Palm phát triển WebOS, nhằm cạnh tranh với iOS cho iPhone của Apple. Hệ điều này ra mắt lần đầu tiên trên smartphone Palm Pre và được coi là một trong những lựa chọn tốt nhất, thay thế cho iPhone vào thời điểm đó. HP mua lại Palm (và WebOS) với giá 1,2 tỷ USD trong năm 2010. Năm 2011, HP cố gắng sản xuất smartphone và tablet chạy WebOS, nhưng cả hai loại sản phẩm đều không thành công. HP từ bỏ WebOS và hệ điều hành hày giờ là một nền tảng nguồn mở.

8. Symbian

Năm ra đời: 1998

Công ty: Nokia (Mua lại Symbian năm 2008)

Symbian đã từng là hệ điều hành di động phổ biến nhất trên thế giới. Nokia đã quyết định loại bỏ dần Symbian để chuyển sang hệ điều hành Windows Phone của Microsoft. Hiện nay, tất cả các thiết bị cao cấp của Nokia đều chạy hệ điều hành Windows Phone.

9. MS-DOS

Năm ra đời: 1981

Công ty: Microsoft

Nếu từng sử dụng một chiếc PC IBM hồi tập kỷ 1980 hoặc đầu 1990, bạn có thể đã quen với MS-DOS. Microsoft mua một hệ điều hành có tên 86-DOS từ Seattle Computer Products và biến nó thành một hệ điều hành cho máy tính dùng chip Intel 8086. Có 8 phiên bản MS-DOS được tung ra trước khi hệ điều hành này bị khai tử vào năm 2000.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / SAI)