(PLO) - Hiện tại có rất nhiều ứng dụng văn phòng hỗ trợ smartphone, do đó, rất khó để chọn được cho mình một ứng dụng chỉnh sửa văn bản phù hợp với nhu cầu.

1. Google Sheets for Android

Phần mềm cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các bảng tính, mọi thứ sẽ được lưu tự động khi bạn nhập. Phiên bản mới được bổ sung một loạt cải tiến về tốc độ, công thức mới...





2. Google Docs for Android

Người dùng có thể truy cập vào dữ liệu của mình ở bất kỳ nơi đâu nếu có kết nối Internet. Phầm mềm còn hỗ trợ lưu trữ trên đám mây, xem và chỉnh sửa dữ liệu văn bản và bảng tính, khả năng nhận diện chữ từ hình ảnh...

3. WPS Office for Android

Phần mềm cho phép bạn tạo, xem và chỉnh sửa tất cả các tài liệu văn phòng, tích hợp với ứng dụng email để gửi, tải và chỉnh sửa các file đính kèm. Ngoài ra, bạn còn có thể truy cập Box.net theo mặc định hoặc bất kì dịch vụ lưu trữ đám mây khác có hỗ trợ giao thức The WebDAV.

4. OfficeSuite 7 for Android

OfficeSuite là trình xem dữ liệu dành cho Android, cho phép người dùng mở, xem, in và chia sẻ file Microsoft DOC, DOCX, DOCM, RTF, TXT, LOG, ODT, XLS, XLSX, XLSM, CSV, ODS, PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPTM, PPSM, ODP, EML, PDF và file ZIP, file đính kèm bất kỳ lúc nào. OfficeSuite bao gồm File Browser và tích hợp với những dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu như Box, DropBox, Google Drive, SkyDrive và SugarSync nhằm giúp người dùng nhiều lựa chọn về cách quản lý file và đính kèm.





5. Office Mobile for Office 365 for Android

Người dùng có thể truy cập, mở và chỉnh sửa các file văn bản ở bất kỳ đâu. Các loại dữ liệu sẽ được giữ nguyên giống bản gốc như bảng tính, hình động, đồ họa SmartArt và các loại hình khối.

6. Quickoffice Pro for Android

Đây là bộ ứng dụng đầu tiên trên Android hỗ trợ việc chỉnh sửa các định dạng file Word, Execel và Powerpoint.

7. Smart Office 2 for Android

Smart Office 2 For Android là phần mềm mạnh mẽ đem đến cho người sử dụng những công cụ hữu ích trong việc xem cũng như chỉnh sửa văn bản. Smart Office 2 For Android có khả năng làm việc với hầu hết các loại văn bản phổ biến hiện nay như: Word, PowerPoint, Excel từ phiên bản 1997; Adobe Acrobat PDF Viewer, PDF Reader... Không những vậy, phần mềm còn có khả năng đọc các file hình ảnh như JPEG, PNG, GIF, BMP, WMF, EMF.

8. Docs To Go for Android

Với phầm mềm này, bạn có thể làm việc ở khắp mọi nơi thật đơn giản: Xem, chỉnh sửa và tạo file Microsoft Office, xem file Adobe PDF trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng Android. Phần mềm bao gồm các công cụ xem và chỉnh sửa dữ liệu, kết nối nhiều tài khoản lưu trữ đám mây, đồng bộ file trên desktop...

DIỆU THẢO