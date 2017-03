Mặc dù các router 802.11n có thể cung cấp cho các bạn tốc độ và hiệu suất cao hơn nhưng vẫn còn đó rất nhiều cách có thể tận dụng các thiết bị router cũ vào những việc có ích, chẳng hạn như mở rộng phạm vi phủ sóng, cải thiện một mạng mới, hỗ trợ trong việc cung cấp một mạng Wi-Fi công cộng, cung cấp sự thẩm định mạng hoặc cho phép điều khiển xa an toàn hay các kết nối VPN site-to-site.

Trong bài này chúng tôi giới thiệu cho các bạn 8 cách có thể tận dụng các router cũ nhằm thực hiện một số nhiệm vụ với mục đích tiết kiệm một phần chi phí cho bạn.

1. Mở rộng phạm vi bằng cách sử dụng như một AP

Mặc dù các router không dây được thiết kế để kết nối và chia sẻ truy cập Internet nhưng chúng cũng có thể được sử dụng cho một số mục đích khác trong công nghệ Wi-Fi. Bạn có thể sử dụng nó để làm một điểm truy cập (AP) thay vì một router không dây. Nếu có một mạng nhỏ chỉ có một router không dây, thì cách thức này có thể gấp đôi phạm vi bao phủ cho mạng của bạn.

Giống như các AP thông thường, bạn nên đặt AP thay thế tạm thời ở một nơi nào đó để có thể cung cấp phạm vi bao phủ tốt nhất. Bên cạnh đó cũng phải làm sao để tránh chồng chéo tín hiệu với các router lân cận. Sau đó bạn phải cắm cáp Ethernet từ router mạng hoặc switch đến AP tạm thời này.

Mẹo để biến một router thành một AP là tắt bỏ máy chủ DHCP của router và cắm cáp Ethernet vào một trong các cổng switch thay vì cổng WAN của router cũ.

2. Trợ giúp các router 802.11n trong việc hỗ trợ 802.11g

Khi đang sử dụng 802.11n (hoặc Draft N), cách tốt nhất là chỉ cho phép chỉ các kết nối 802.11n trên router. Nếu có các kết nối từ các máy khách 802.11g thì các kết nối này có thể sẽ làm chậm tốc độ của các máy khách đời mới. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể thiết lập các router cũ để chúng có thể hỗ trợ cho các máy khách cũ. Sử dụng router như một AP, như thảo luận ở trên, không kể bạn có thể đặt nó ngay cạnh router mới vì bạn không muốn có thêm phạm vi bao phủ.

Để bạn có thể thấy được sự khác nhau giữa các tín hiệu 802.11g và 802.11n, bạn nên sử dụng SSID khác hoặc các tên mạng khác. Để bảo đảm ai đó đang sử dụng card 802.11g không thể vô tình kết nối đến router mới, bạn có thể thay đổi chế độ không dây mặc định chỉ cho 802.11n.

3. Thiết lập như một bộ lặp để mở rộng phạm vi tín hiệu

Một cách khác mà bạn có thể sử dụng một router cũ để mở rộng phạm vi Wi-Fi của mình là biến nó thành một bộ lặp. Thay vì phải chạy cáp Ethernet đến AP, một bộ lặp sẽ nhận kết nối mạng của bạn bằng cách lắng nghe sóng mang và phát lại các tín hiệu Wi-Fi giữa mạng không dây đang tồn tại và người dùng ngoài phạm vi bao phủ chính. Đây là một cách sử dụng tuyệt vời nếu bạn không thể hoặc không muốn chạy dây.

Mặc dù kỹ thuật mở rộng phạm vi này không yêu cầu bạn chạy cáp, nhưng nó yêu cầu phải cài đặt router của bạn với các phần mềm (firmware) thay thế của các hãng thứ ba. Nếu bạn có một router được hỗ trợ, bạn có thể sử dụng các phần mềm firmware thay thế DD-WRT, Tomato, hoặc Sveasoft.

4. Sử dụng như một cầu không dây

Nếu bạn có nhiều máy tính hoặc các thiết bị mạng khác cần kết nối vào mạng nhưng chỉ có một cổng Ethernet và không đủ cần cho router, khi đó bạn có thể chuyển đổi router cũ của bạn thành một cầu không dây. Trong chế độ cầu, router cũ sẽ truyền thông với router mới thông qua các sóng mang. Bất cứ máy tính nào đã kết nối với các cổng Ethernet của router cũ đều giống như được kết nối không dây với một router mới.

Giống với chế độ repeater, để có được khả năng bắc cầu, bạn phải sử dụng phần mềm firmware DD-WRT, Tomato, hoặc Sveasoft.

5. Cung cấp các kết nối VPN hoặc kết nối các văn phòng với nhau

Một tính năng khác được cung cấp bởi các thay thế phần mềm firmware là máy chủ VPN và máy khách. Cách sử dụng này cho phép bạn thiết lập một router cho các kết nối từ xa an toàn, vì vậy bạn có thể truy cập các file và dịch vụ hoặc bảo vệ các kết nối Wi-Fi hotspot an toàn. Thêm vào đó, nếu bạn có nhiều location, bạn có thể kết nối một cách an toàn chúng thống qua Internet. Có thể tìm chức năng này trong phần mềm thay thế DD-WRT hoặc Sveasoft.

6. Biến thành một hotspot

Nếu có một doanh nghiệp, bạn có thể chuyển đổi một router cũ của mình thành một gateway hotspot. Mặc dù bạn có thể cắm vào một router không dây thông thường để cung cấp Internet không dây nhưng bạn nên thực thi các tính năng hotspot. Một cổng bị khóa sẽ cho người dùng thấy một một tuyên bố chối bỏ hoặc một quảng cáo trước khi có được truy cập Internet. Cộng thêm vào đó, một số gateway hotspot có thể quản lý các tài khoản người dùng nếu đăng nhập được yêu cầu.

Cả DD-WRT và Sveasoft đều có các tính năng hotspot. Bạn có thể kiểm tra thêm phần mềm thay thế CoovaAP và tất cả các dịch vụ miễn phí của chúng. Sputnik cũng cung cấp một phiên bản đã được biến tấu của DD-WRT cùng với các dịch vụ thu phí của chúng.

7. Máy chủ RADIUS

Nếu muốn sử dụng chế độ doanh nghiệp của WPA hoặc WPA2, nhưng không có máy chủ RADIUS để thực hiện thẩm định, bạn có thể chuyển đổi router cũ của bạn thành một máy chủ RADIUS. Nếu bạn có một router hỗ trợ tính năng như vậy, có thể sử dụng nó bằng phần mềm firmware TinyPEAP.

8. Vận dụng của bạn

Chúng tôi đã giới thiệu nhiều ý tưởng về cách sử dụng các thiết bị cũ. Lúc này bạn có thể xem lại các tính năng và tài liệu của các dự án phần mềm thay thế firmware để xem xem lại có các tính năng khác mà bạn tự cảm thấy thú vị.