Chuyển đổi nhanh giữa các cửa sổ:

Hủy bỏ hiệu ứng động trong quá trình chuyển đổi qua lại giữa 2 cửa sổ đang mở (thu nhỏ rồi phóng lớn cửa sổ) có thể giúp cho tốc độ Windows 7 được cải thiện. Thực hiện theo các bước sau:

- Kích vào nút Start, điền SystemPropertiesPerformance vào hộp thoại tìm kiếm và nhấn Enter.

- Tại cửa sổ hiện ra, nhấn vào tab Visual Effects.

- Đánh dấu bỏ tùy chọn ‘Animate windows when minimizing and maximizing’ rồi nhấn nút OK để hoàn tất.

Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu chọn mục ‘Adjust for best performance’ để Windows 7 hủy bỏ đi các hiệu ứng không cần thiết, giúp Windows trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, với tùy chọn này, Windows 7 sẽ trở nên “thô kệch” và xấu đi rất nhiều.

Tăng tốc độ khởi động của Windows 7:

Mặc định, Windows 7 chỉ sử dụng 1 nhân của cpu để khởi động, do vậy, tăng số nhân sử dụng sẽ giúp giảm thời gian khởi động của hệ thống (đối với các cpu đa nhân). Thực hiện theo các bước dưới đây:

- Kích vào nút Start, điền msconfig vào khung tìm kiếm và nhấn Enter.

- Tại cửa sổ System Configuration hiện ra, chọn tab Boot và nhấn vào nút Advanced Options…

- Đánh dấu vào mục Number of processors và chọn số nhân của cpu mà máy tính đang sử dụng (thường là 2, 4 hoặc 8… nhân).

- Kích OK để xác nhận.

Bạn cũng có thể áp dụng cách thức này để cải thiện tốc độ khởi động của Windows Vista.

Tăng tốc độ shutdown hệ thống:

Tương tự như khởi động, Windows 7 có thời gian shutdown nhanh hơn hẳn so với Windows Vista hay XP, tuy nhiên, bạn vẫn có thể cải thiện hơn nữa thời gian tắt máy tính bằng thủ thuật dưới đây:

- Kích vào Start, điền regedit vào hộp thoại tìm kiếm và nhấn Enter.

- Tại hộp thoại Registry Editor, tìm kiếm theo đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control

- Tại khung bên phải, kích đôi vào khóa WaitToKillServiceTimeout để thay đổi giá trị của nó. Giá trị mặc định của khóa này là 12000 (12 giây, thời gian tối đa để tắt đi các dịch vụ trước khi shutdown hệ thống), bạn có thể giảm khoảng thời gian này xuống một mức bất kỳ nào đó (lớn hơn 0) để rút ngắn thời gian shutdown hệ thống.





- Nhấn OK và khởi động lại máy tính để thiết lập có giá trị.

Hủy bỏ tính năng Search Indexing :

Nếu bạn không thường xuyên sử dụng chức năng tìm kiếm trên Windows thì tính năng Search Indexing thực sự là một sự lãng phí. Tính năng này sử dụng khá nhiều tài nguyên của hệ thống, nhưng lại là một trong những tính năng không thực sự cần thiết.

Thực hiện theo các bước dưới đây để gỡ bỏ:

- Kích vào nút Start, điền services.msc vào hộp thoại tìm kiếm và nhấn Enter.

- Tại cửa sổ Services hiện ra, tìm đến mục Windows Search.

- Kích chuột phải vào mục này chọn Properties.

- Cuối cùng, chọn Disable ở mục Startup type và nhấn OK để hoàn tất.

Tăng tốc hiển thị thanh Toolbar:

Tính năng hiển thị thumbnail của các cửa sổ đang mở trên taskbar là một trong các tính năng hữu ích của Windows 7. Thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn cải thiện thời gian hiển thị các hình ảnh thumbnail này:

- Kích Start, điền regedit vào hộp thoại Search và nhấn Enter.

- Tại cửa sổ Registry Editor, tìm kiếm theo đường dẫn: HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Explorer / Advanced

- Kích chuột phải vào một vùng trống ở khung bên phải, chọn New -> DWORD Value. Đặt tên cho khóa mới này là ThumbnailLivePreviewHoverTime.

- Kích đôi vào khóa mới tạo ra, tại mụcBase chọn kiểu Decimal, và thiết lập giá trị tại mục Value data. Bạn có thể điền một giá trị bất kỳ, nhưng trong quá trình thử nghiệm, 200 (0.2 giây) và con số được cho là hiệu quả và tối ưu nhất.

- Nhấn OK và khởi động lại máy tính để thiết lập có giá trị.

Tắt các âm thanh của hệ thống :

Các âm thanh báo hiệu của hệ thống như âm thanh khởi động, shutdown… không thực sự cần thiết. Do vậy, tắt đi các loại âm thanh này có thể khiến thu hồi được ít nhiều tài nguyên.

- Nhấn nút Start, điền mmsys.cpl vào hộp tìm kiếm vào nhấn Enter.

- Tại cửa sổ Sound hiện ra, bạn chọn tab Sounds và No Sounds ở mục Sound Scheme.

- Nhấn OK để hoàn tất thiết lập.

Gỡ bỏ các ứng dụng tự khởi động không cần thiết :

Một vài ứng dụng tự động khởi động cùng Windows, khiến cho thời gian khởi động của hệ thống bị lâu hơn cũng như tài nguyên bị chiếm dụng nhiều hơn một cách lãng phí. Để gỡ bỏ bớt các ứng dụng tự khởi động cùng hệ thống, bạn thực hiện:

- Nhấn Start, điền msconfig vào hộp thoại tìm kiếm và nhấn Enter.

- Tại hộp thoại hiện ra, tìm đến tab Startup, đánh dấu bỏ tùy chọn đối với các phần mềm không cần thiết. (Bạn chỉ nên để lại các ứng dụng bảo mật như trình duyệt virus, tường lửa… để khởi động cùng hệ thống).



- Nhấn OK để lưu lại thiết lập.

Tăng tốc ổ cứng chuẩn SATA:

Ổ cứng chuẩn SATA hiện là chuẩn thông dụng và phổ biến hiện nay. Để tăng tốc độ truy cập và hiệu suất của ổ cứng chuẩn SATA trên Windos 7, thực hiện theo các bước sau:

- Kích Start, điền Device Manager vào hộp thoại tìm kiếm và nhấn Enter.

- Chọn mục Disk Drives, kích chuột phải vào ổ cứng đang có trên hệ thống, chọn Properties.

- Tại cửa sổ mới hiện ra, chọn tab Policies, đánh dấu vào tùy chọn ‘Enable write caching on the device’. (nếu tùy chọn này đã được chọn trước đó, bạn có thể bỏ qua và không cần thực hiện gì thêm)

- Nhấn OK và khởi động lại hệ thống để thiết lập có giá trị.

Trên đây là một vài thủ thuật đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện tốc độ của Windows 7. Có thể những thủ thuật này khiến cho Windows 7 hiển thị không được “mượt” như ban đầu, nhưng nếu hiệu suất và tốc độ là ưu tiên số 1 thì bạn nên thử qua.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)