Ứng dụng dành cho thiết bị di động hiện nay rất phong phú, nhiều đến mức người dùng khó có thể chọn lọc được những ứng dụng cần thiết. Hãy cùng nhau điểm qua các ứng dụng được đánh giá hay nhất trong top 25 ứng dụng được bình chọn tốt nhất lại CES 2013.

Hầu hết các ứng dụng đều rất mới, riêng ứng dụng NQ Mobile Security đã đạt được thứ hạng cao tại CES 2012 vẫn được góp mặt trong top này. Các ứng dụng chủ yếu tập trung cho 2 hệ điều hành iOS và Android. Các ứng dụng này được sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, không phân theo thứ hạng.

Honeywell Total Connect: Kiểm soát năng lượng, an ninh và tiện nghi

Ứng dụng Honeywell Total Connect cho phép bạn có thể quan sát trực tuyến ngôi nhà của bạn từ xa kết hợp với việc kiểm soát ngôi nhà của bạn bất cứ nơi đâu chỉ với các thiết bị di động thông minh của bạn. Bạn có thể kích hoạt bật/tắt đèn, máy điều hoà, ổ khoá, giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tốt hơn cho ngôi nhà của mình, giúp bạn có một cuộc sống thoải mái và an toàn hơn. Ứng dụng được cung cấp miễn phí cho hệ điều hành Android và iOS

Truy cập an toàn vào máy tính bằng di động với Polkast

Polkast cho phép bạn truy cập vào tất cả những gì có trên máy tính của bạn một cách an toàn. Tất cả hình ảnh, nhạc, phim, tài liệu đều được kiểm soát chặt chẽ. Không chỉ với những gì bạn đã đồng bộ lên đám mây, bạn còn giữ quyền kiểm soát tất cả những gì được lưu trữ trên ổ đĩa của bạn. Truy cập dễ dàng và nhanh chóng qua Wifi ở bất cứ nơi đâu. Mọi chỉnh sửa trên các tập tin đều được tự động lưu trở lại trên máy tính của bạn.

Không giống như DropBox, iCloud hay Google Drive, bạn không cần phải thiết lập một hệ thống tập tin riêng biệt nằm “ngoài” một nơi nào đó; thay vào đó bạn tạo ra một đám mây của riêng bạn từ các thiết bị của bạn, chúng sẽ trở thành máy chủ đám mây của riêng bạn truy cập, thậm chí có thể chia sẻ với những người khác, an toàn và nhanh chóng hơn. Ứng dụng được cung cấp miễn phí cho hệ điều hành Android và iOS.

NQ Mobile Security: Ứng dụng bảo mật cho di động hàng đầu thế giới

NQ Mobile Security là ứng dụng bảo mật cho di động phát triển nhanh nhất và tiên tiến nhất trên thế giới. Ngày nay, với hơn 240 triệu người ủng hộ và sử dụng trên toàn thế giới, ứng dụng từng đoạt giải thưởng CES 2012 này bảo vệ thiết bị di động khỏi các phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, lừa đảo và các mối đe doạ khác như virus, hacking, nghe lén…

Cơ sở dữ liệu dựa trên đám mây của NQ Mobile Security được đánh giá là kho dữ liệu về virus lớn nhất thế giới, với hơn một tỷ các đánh giá về các mối nguy hiểm, các đường dẫn nguy hại và hơn 1,4 triệu ứng dụng di động. Ngày nay, cơ sở dữ liệu này là nền tảng trong việc phát hiện và tiêu diệt hơn 75% mối đe doạ mới cho các thiết bị di động.

NQ Mobile Security giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính của mình, giúp cho các thiết bị hoạt động tối ưu, sao lưu và phục hồi các địa chỉ liên lạc, thậm chí cung cấp các tính năng thực hiện từ xa như báo động/hiển thị vị trí, khoá máy hoặc xoá dữ liệu thông tin trên máy bị mất hoặc bị đánh cắp bằng cách sử dụng một thiết bị di động khác hoặc điều khiển thông qua trang web của NQ Mobile.

Ứng dụng được cung cấp cho nhiều nền tảng như Android, Symbian, BlackBerry… và các tính năng cơ bản được cung cấp miễn phí.

Secura Trac Health: Theo dõi toàn bộ sức khoẻ cơ thể của bạn

SecuraFone® Health kết hợp theo dõi vị trí qua GPS, ứng phó khẩn cấp 24/7, giám sát từ xa thông qua các dấu hiệu quan trọng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ qua di động và các giải pháp an toàn.

Ứng dụng này mang đến cho người dùng một bảng điều khiển dễ hiểu được cung cấp bởi SecuraPatch. Vị trí, tốc độ và hướng di chuyển của bạn có thể được theo dõi từ xa bởi những người chăm sóc, các bác sĩ hoặc những người được phép truy cập các thông tin đó. Cảnh báo có thể được thiết lập tuỳ theo mức độ quan trọng cao hay thấp. Người sử dụng có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ một trung tâm giám sát khẩn cấp bằng cách nhấn và giữ nút SOS trong vòng 3 giây.

Ứng dụng được cung cấp cho người dùng Apple với giá 11.99$.

NQ Family Guardian: Giải pháp quản lý con cái hoàn hảo

NQ Family Guardian là một giải pháp quản lý con cái thông minh dành cho các bậc cha mẹ giúp bảo vệ con cái, kết nối thông tin liên lạc thường xuyên và giúp cha mẹ yên tâm hơn về con cái của mình.

Bộ sản phẩm bao gồm một ứng dụng được tải về và cài đặt trên smartphone Android của con cái và một trung tâm kiểm soát dựa trên nền web, cho phép cha mẹ bảo vệ con cái của họ từ bất cứ trình duyệt web nào với bất kỳ thiết bị (PC, tablet, smartphone…) bằng cách theo dõi vị trí của con em mình, quản lý xem con em mình đang ở đâu, gọi điện thoại cho ai, truy cập vào những trang web nào…

Tính năng ứng dụng còn có tính năng “Hàng rào địa lý”, nơi cha mẹ sẽ được thông báo khi con em của họ rời khỏi “Vùng an toàn” đã được định sẵn, tính năng cài đặt thời gian sử dụng dự kiến cho con em, tính năng nhấp để check-in và nút báo động khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.

Phần mềm được cung cấp cho người dùng miễn phí trong 30 ngày đầu, sau đó người dùng phải mua bản quyền.

iMEET: Mang các cuộc họp video lên smartphone của bạn

iMEET cho phép bạn có thể tổ chức các cuộc họp video mặt đối mặt khi bạn không thể tham dự trực tiếp.

Các cuộc họp không phải lúc nào cũng được tổ chức trong văn phòng hoặc lúc nào cũng có máy tính ngay bên cạnh bạn, đôi khi bên cạnh bạn chỉ có chiếc iPhone, iPad hoặc một chiếc điện thoại Android. Cho dù bạn đang ở thiết bị nào kể trên, bạn cũng có thể tham gia các cuộc họp với nhiều tính năng mang lại hiệu quả cao của iMEET như: Dễ dàng lưu trữ và tham dự mọi cuộc họp ngay cả trên đường đi; tất cả mọi người đều có thể tham dự cuộc họp của bạn; truy cập và trình chiếu tất cả các tập tin được lưu trữ trên các đám mây.

Với tính năng tự động kết nối, iMEET sẽ ngay lập tức kết nối hệ thống âm thanh cho bạn, vì vậy bạn có thể nói chuyện ngay lập tức thông qua thiết bị di động của bạn mà không cần phải quay số.

Ứng dụng được cung cấp miễn phí với tài khoản máy chủ dành cho hệ điều hành iOS và Android.

Balance Inner: Quản lý căng thẳng bằng smartphone

Inner Balance giúp bạn giám sát và rèn luyện để quản lý căng thẳng và cân bằng lại cảm xúc, trạng thái của bạn. Bằng cách kết nối Iphone hoặc Ipad của bạn với một bộ cảm biến có dây trên dái tai của bạn, ứng dụng có thể đo lường biến thiên theo nhịp tim (HRV) và những biến thiên tỷ lệ nhịp đập của tim phản ánh biến động tình cảm.

Qua đó Inner Balance có thể hướng dẫn người sử dụng cố gắng thay đổi nhịp tim của họ, tạo nên cái gọi là “sự gắn kết trái tim” giúp trực tiếp cải thiện sức khoẻ, nhận thức và ý thức sâu sắc hơn về cân bằng và hạnh phúc. Inner Balance hỗ trợ người dùng với những phản hồi theo thời gian thực, giúp người dùng giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Người dùng có thể tập luyện sự tập trung bằng phương pháp hít thở độc đáo được hướng dẫn chi tiết trên màn hình với những kỹ thuật chuyên ngành. Inner Balance giúp người dùng tránh xa các căng thẳng, tạo thêm được cân bằng cho cuộc sống.

Ứng dụng được cung cấp miễn phí theo phụ kiện bán kèm theo dành cho hệ điều hành iOS.

Link tham khảo: http://mobileappsshowdown.com/

Theo Quốc Việt (ICTnews)