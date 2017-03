Avira Premium Security Suite 10 là một trong những gói bảo mật chất lượng hàng đầu thế giới hiện nay, cung cấp đầy đủ các tính năng mạnh mẽ và cần thiết để bảo vệ máy tính của người dùng.



Với hơn 15 công nghệ bảo mật khác nhau được tích hợp trong sản phẩm, Avira Premium Security không chỉ bảo vệ máy tính tránh khỏi những phần mềm gây hại có thể xâm nhập, mà còn bảo vệ dữ liệu được an toàn, tránh ánh mắt nhòm ngó của tin tặc.

Một vài tính năng chính của gói phần mềm:



- Ngăn chặn virus, spyware, trojan và các phần mềm gây hại khác.



- Tính năng AntiVir Guard chạy ngầm dưới hệ thống, cho phép quản lý các tiến trình đang chạy, tự động quét các file trên ổ cứng… để nhận diện kịp thời sự xâm nhập của các phần mềm gây hại.



- Tính năng AntiVir MailGuard cho phép kiểm tra email, các file đính kèm trên email, ngăn chặn spam hiệu quả.



- AntiVir WebGuard là tính năng cho phép ngời dùng duyệt web an toàn hơn. Dữ liệu từ server của website sẽ được WebGuard kiểm tra một cách kỹ càng, để đề phòng các website có chứa mã độc lây nhiễm vào hệ thống.



- Với tường lửa Avira Firewall cho phép kiểm soát dữ liệu vào/ra trên máy tính, ngăn chặn xâm nhập của tin tặc từ bên ngoài cũng như ngăn chặn dữ liệu từ bên trong gửi ra một cách trái phép.



- Avira Premium Security Suite còn cung cấp tính năng cho phép sao lưu hệ thống để đề phòng hỏng hóc hoặc có vấn đề xảy ra.



- Tính năng AntiBot cho phép ngăn chặn các phần mềm biến máy tính thành zombie để tin tặc điều khiển và lợi dụng vào những mục đích đen tối.



- Phần mềm còn cung cấp chế độ chơi game (Game Mode), giúp tối ưu hệ thống để dành tài nguyên cho game, giúp game thủ chơi game mượt mà và nhẹ nhàng hơn.



- Tính năng ParentalControl cho phép phụ huynh quản lý quá trình sử dụng máy tính của con cái, ngăn chặn các trang web có nội dung không mong muốn.



- Phần mềm có chế độ sử dụng cho laptop/netbook, giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ để kéo dài thời lượng dùng pin.



184 ngày sử dụng phần mềm



Mặc định, Avira Premium Security Suite chỉ cho phép 30 ngày dùng thử. Hiện hãng phần mềm Avira đang có khuyến mãi cung cấp mã bản quyền sử dụng chương trình lên đến hơn 180 ngày (tương đương 6 tháng).



Thực hiện theo các bước sau đây để đăng ký và nhận bản quyền của phần mềm:



- Download bản cài đặt đặc biệt của phần mềm



Đây là phiên bản tiếng Đức. Tuy nhiên, bạn không cần phải quan tâm đến điều này (sẽ hướng dẫn để sử dụng bản tiếng Anh ở phần dưới).



- Tiến hành cài đặt từ file download được như bình thường (nhấn Next ở các bước).



Lưu ý: trong quá trình cài đặt, đôi khi một vài hộp thoại thông báo lỗi (bằng tiếng Đức) hiện ra. Bạn không cần phải quan tâm đến những hộp thoại này, chỉ việc nhấn OK rồi nhấn Next để tiến hành cài đặt.



- Bây giờ, một hộp thoại mới hiện ra, yêu cầu người dùng khai báo thông tin. Bạn chọn giới tính (mục Anrede), điền tên và địa chỉ email, quốc gia… vào hộp thoại, rồi nhấn Next. Chỉ cần điều ở những khung nào có dấu *.

- Chờ trong giây lát, một hộp thoại mới hiện ra, thông báo bạn đã cài đặt phần mềm thành công. Tại đây, thay vì nhấn Next để tiếp tục, bạn nhấn Cancel rồi nhấn Yes để kết thúc quá trình cài đặt.

Tại bước này, nhấn Cancel để hủy bỏ quá trình cài đặt, thay vì nhấn Next để tiếp tục





- Lúc này, nếu bạn chưa có tài khoản Avira hoặc chưa tham gia chương trình khuyến mãi nào khác, 1 email sẽ gửi đến hộp thư bạn đã khai báo ở trên, bên trong có đính kèm file ‘hbedv.key’. Download file này về máy tính của mình.



Ngược lại, nếu đã là thành viên của Avira (từng tham gia các chương trình khuyến mãi khác hoặc đã từng mua các sản phẩm của Avira trước đây), truy cập vào , sử dụng thông tin tài khoản bạn đã đăng ký từ trước để đăng nhập.



Dùng chức năng 'Forgot Password' để xin lại mật khẩu nếu quên mật khẩu đăng nhập



Sau khi truy cập vào tài khoảnAvira, bạn sẽ thấy thông tin về các sản phẩm Avira đã sử dụng trước đây. Nhấn vào biểu tượng ‘Down Key’ (khoanh đỏ ở hình dưới) để download file chứa mã bản quyền của phần mềm về máy tính.

Nhấn vào biểu tượng 'Download key' để download file chứa mã bản quyền về máy





- Download bản cài đặt tiếng Anh



- Tiến hành cài đặt. Nhấn Next ở các bước cài đặt đầu tiên. Đến lúc xuất hiện hộp thoại như hình minh họa, nhấn vào ‘I already have hbedv.key License file’. - Download bản cài đặt tiếng Anh tại đây - Tiến hành cài đặt. Nhấn Next ở các bước cài đặt đầu tiên. Đến lúc xuất hiện hộp thoại như hình minh họa, nhấn vào ‘I already have hbedv.key License file’.

- Tìm đến file hbedv.key có được ở trên. Thông tin về phần mềm sẽ được hiện ra. Tại đây, bạn sẽ thấy phần mềm có hạn dùng đến tận tháng 9/2011, nghĩa là 6 tháng sử dụng.

- Nhấn Next để tiếp tục và hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm.



Cuối cùng, khởi động lại hệ thống để Avira Premium Security Suite bắt đầu bảo vệ máy tính của bạn.