Hãng bảo mật Symantec vừa cho ra mắt bộ sản phẩm bảo mật Norton phiên bản 2012 mới nhất, với nhiều sự cải tiến về hiệu suất và tính năng bảo vệ so với các phiên bản trước.





Norton Antivirus 2012 (NAV 2012) là phần mềm trang bị các tính năng mạnh mẽ để giúp máy tính chống lại mọi sự tấn công và xâm nhập của virus, spyware và các phần mềm gây hại… khiến ảnh hưởng đến an toàn thông tin của người dùng cũng như làm ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất của máy tính.





Không chỉ vậy, phần mềm còn giúp bạn lướt web, chat, chia sẻ file và dữ liệu được an toàn và dễ dàng hơn.





Ngoài ra, Norton Antivirus 2012 được tăng cường tính năng Norton Recovery Tools, giúp thuận tiện hơn trong việc quét, tìm và loại bỏ những virus đã xâm nhập trên máy tính trước đó, để giúp máy tính trở nên “sạch sẽ” như ban đầu.





Phiên bản Norton Antivirus 2012 có giá 40 USD cho 1 năm sử dụng, trong khi phiên bản thử nghiệm chỉ có 30 ngày. Thực hiện theo các bước dưới đây, bạn có thể sử dụng phần mềm lên đến 6 tháng, tức là gấp 6 lần so với bản thử nghiệm.





- Đầu tiên, download bản thử nghiệm đặc biệt (có hạn dùng 6 tháng) của Norton Antivirus phiên bản 2009 tại đây.





- Tiếp theo, download phiên bản thử nghiệm 30 ngày của NAV phiên bản 2012 tại đây





- Tiến hành kích hoạt và cài đặt phần mềm NAV 2009 (phiên bản tiếng Đức) đã download trước. Sau khi kích hoạt, nhấn nút lớn ở giữa từ hộp thoại hiện ra để bắt đầu cài đặt.

- Chờ trong giây lát, quá trình cài đặt sẽ yêu cầu người dùng tạo tài khoản Norton để cài đặt và sử dụng. Điền địa chỉ email vào khung hộp thoại rồi nhấn nút Weiter.

- Trong trường hợp email của bạn đã được sử dụng để đăng ký các dịch vụ của Norton trước đây (như các chương trình khuyến mãi hoặc mua các sản phẩm của Norton), hộp thoại hiện ra sẽ yêu cầu bạn điền mật khẩu để đăng nhập.





Ngược lại, nếu bạn sử dụng 1 email hoàn toàn mới, 1 khung đăng ký hiện ra, yêu cầu bạn điền họ, tên, mật khẩu và xác nhận mật khẩu, chọn quốc gia tại khung Land/Region, đánh dấu đồng ý vào 2 tùy chọn bên dưới. Sau đó nhấn nút Weiter.

- Truy cập vào tài khoản email mà bạn đã sử dụng để đăng ký, trong đó có chứa 1 email gửi đến từ Norton, với 1 đường link để kích hoạt tài khoản, đồng thời kích hoạt thời hạn sử dụng phần mềm Norton Antivirus 2009 trong vòng 6 tháng (180 ngày). Nhấn vào đường link trong email để kích hoạt.

- Tiếp theo, truy cập vào đây , nhấn vào nút Anmelden (hoặc nút Sign in), điền địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản bạn đã khởi tạo ở trên vào khung hiện ra rồi nhấn vào nút Einloggen (hoặc Sign in).

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản, danh sách các phần mềm đã đăng ký với Norton sẽ được hiện ra (cụ thể ở đây là Norton Anvitirus). Nhấn vào mục này sẽ hiện ra đoạn mã bản quyền của phần mềm (Product Key)

- Kích hoạt file cài đặt Norton Anvitirus phiên bản 2012 đã download được ở trên để bắt đầu cài đặt. Quá trình cài đặt sẽ tự động gỡ bỏ phiên bản 2009 đã cài đặt ở trước nên bạn không cần phải thực hiện điều này.





Lưu ý: Trong quá trình cài đặt bạn phải khởi động lại máy tính 2 lần (1 lần để gỡ bỏ NAV 2009, 1 lần sau khi hoàn tất cài đặt NAV 2012). Do vậy bạn nên lưu lại các công việc đang làm để không bị mất dữ liệu.





- Sau khi hoàn tất cài đặt, một hộp thoại hiện ra yêu cầu bạn điền email đã sử dụng. Điền email từ tài khoản của bạn vào hộp thoại rồi nhấn Next, rồi điền mật khẩu xác nhận ở hộp thoại sau đó. Cuối cùng nhấn Finish để hoàn tất.

- Quay trở lại giao diện chính của phần mềm, tại mục SUBSCRIPTION STATUS, nhấn vào nút Subscribe.

- Từ hộp thoại hiện ra, nhấn vào mục ‘I have a key or code to enter’, điền đoạn mã kích hoạt có ở trên (Product Key trong phần quản lý tài khoản) vào khung hiện ra rồi nhấn Next.

- Bây giờ, máy tính của bạn đã được Norton Antivirus phiên bản 2012 mới nhất bảo vệ an toàn trong suốt 6 tháng (180 ngày).

Mặc dù phải trải qua khá nhiều bước, tuy nhiên các bước thực hiện đều rất đơn giản, và trên hết, máy tính của bạn sẽ được bảo vệ an toàn trong suốt 6 tháng với 1 trong những phần mềm diệt virus mạnh mẽ và uy tín hàng đầu thế giới hiện nay.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)