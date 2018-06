Thẻ ATM là một loại thẻ theo chuẩn ISO 7810, dùng để thực hiện các giao dịch tự động như kiểm tra tài khoản, rút tiền hoặc chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua thẻ điện thoại… từ máy rút tiền tự động (ATM). Đa số các công ty đều trả lương qua thẻ ATM và thiết bị này đang dần trở thành một phương tiện thanh toán không thể thiếu hiện nay.





Dưới đây là những lỗi thường gặp khi sử dụng thẻ ATM và cách khắc phục:

1. Máy trả thẻ nhưng không trả tiền

Nguyên nhân xảy ra có thể chia thành hai trường hợp, đơn cử như giao dịch không thành công, tài khoản không bị trừ tiền và máy không trả tiền. Ngược lại, giao dịch thành công, máy trả thẻ nhưng trả tiền chậm hoặc không trả. Trong trường hợp này, bạn nên gọi lên tổng đài hoặc liên hệ chi nhánh ngân hàng quản lý trụ ATM.





2. Máy ATM “nuốt” thẻ

Đây có lẽ là lỗi phổ biến và gây khó chịu nhất cho người dùng khi đi rút tiền/chuyển tiền tại những cây ATM. Nguyên nhân bị nuốt thẻ thường là do bạn nhập sai mã PIN nhiều lần, chủ thẻ không nhận lại thẻ từ máy ATM sau thời gian nhất định (thông thường là khoảng 15 – 30 giây tùy từng ngân hàng), và cuối cùng là thẻ của bạn nằm trong danh sách đen.





Trong trường hợp này, bạn hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng quản lý trạm ATM hoặc tổng đài dịch vụ khách hàng để báo cáo vấn đề, khi đi nhớ mang theo chứng minh nhân dân (CMND) để xử lý các thủ tục phát sinh.

3. Trạm ATM tạm ngừng hoạt động

Khi đến trạm ATM để rút tiền hoặc chuyển tiền, nếu thấy xuất hiện dòng chữ “Hiện tại máy ATM đang tạm ngừng hoạt động”, người dùng chỉ cần chuyển sang máy khác hoặc rút tạm trụ AMT của ngân hàng khác. Tất nhiên, phí rút tiền sẽ cao hơn bình thường đôi chút.

4. Thẻ ATM không rút được tiền

Lỗi này có thể do máy ATM đang tạm ngừng hoạt động hoặc do bạn dùng loại thẻ không được hỗ trợ. Ngoài ra, không loại trừ khả năng thẻ của bạn đã bị ngân hàng đóng tạm thời do vi phạm.

Bên cạnh đó, lỗi này cũng xảy ra khi người dùng chọn số tiền không hợp lệ (thường là phải chia hết cho 50.000 đồng), máy đã hết tiền hoặc tài khoản có số dư dưới mức tối thiểu. Để khắc phục, người dùng chỉ cần đến ngân hàng để làm thủ tục rút tiền/chuyển tiền hoặc chuyển sang cây ATM của ngân hàng khác và thực hiện lại.

5. Nhập sai mã PIN nhiều lần

Thông thường, khi nhập sai mã PIN nhiều lần, ngân hàng sẽ tiến hành khóa thẻ một chiều. Nghĩa là bạn chỉ có thể nhận tiền và chuyển tiền thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến, không thể đến các trạm ATM để rút tiền. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn trong trường hợp nó rơi vào tay người khác.





Để khôi phục mã PIN, người dùng chỉ cần đến trực tiếp các quầy giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng gần nhất để yêu cầu cấp lại mã PIN.

6. Mất thẻ ATM

Nếu chẳng may làm rớt hoặc bị mất thẻ, việc bạn cần làm là ngay lập tức gọi lên tổng đài và yêu cầu khóa thẻ. Nhân viên sẽ hướng dẫn bạn đến ngân hàng và hoàn tất các thủ tục để nhận thẻ mới. hoàn thành thủ tục để được phát hành lại thẻ.

Nhìn chung, trên đây là những lỗi thường gặp khi sử dụng thẻ ATM. Hi vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu, bạn đọc có thể biết cách xử lý khi gặp sự cố tương tự, tránh thiệt hại vào thân. Ngoài ra, người dùng cũng nên tham khảo thêm bài viết Nhận diện đúng website ngân hàng để không bị mất cắp thông tin tại địa chỉ http://plo.vn/ban-doc/nhan-dien-dung-website-ngan-hang-de-khong-bi-mat-cap-thong-tin-773023.html.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.







TIỂU MINH