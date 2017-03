1. Nâng cấp lên phiên bản IE mới nhất

Chuyển sang phiên bản trình duyệt mới có nghĩa bạn sẽ phải làm quen với giao diện khác lạ và nhiều thay đổi về chức năng, nhưng đổi lại, phiên bản mới thường có nhiều tính năng bảo mật mạnh hơn.

IE 10 là phiên bản trình duyệt IE mới nhất ra mắt cùng Windows 8. Microsoft cũng cung cấp IE 10 cho máy tính chạy Windows 7 với Service Pack 1. Tuy nhiên, nếu máy tính cài Windows Vista, bạn phải tiếp tục dùng IE 9.

Để xác định xem phiên bản IE bạn đang dùng có phải bản mới nhất hay không, hãy mở trình duyệt IE, mở menu “Help”, sau đó chọn “About Internet Explorer”.

Nếu cần thiết, bạn có thể tải về IE 10 cho Windows 7 hoặc IE 9 cho Windows Vista.

2. Tải về các bản cập nhật IE

Cho dù đang dùng phiên bản Windows hay IE nào đi nữa, bạn cần có những bản cập nhật trình duyệt mới nhất. Những bản cập nhật này thường nhằm vá các lỗ hổng bảo mật. Hãy mở trình duyệt IE, chọn menu “Tools”, chọn “Windows Update”. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8, mở IE trong giao diện desktop.

Trong cửa sổ Windows Update xuất hiện sau đó, nhấn vào link “Check for updates” ở phía bên trái, và cài đặt IE hoặc các bản cập nhật khác. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc chỉnh lại thiết lập để các bản cập nhật được cài đặt tự động.

3. Kiểm tra các bản cập nhật add-on

Nhiều cuộc tấn công lợi dụng lỗ hổng bảo mật liên quan tới các add-on (tiện ích) nổi tiếng như Adobe Flash Player hoặc Java, vì thế bạn nên cập nhật những add-on này càng sớm càng tốt, ngay khi nhận được thông báo là có bản cập nhật. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng định kỳ những công cụ quét miễn phí như Qualys BrowserCheck hoặc Secunia Personal Software Inspector (PSI) để thêm chắc chắn là bạn không để lỡ bản cập nhật nào.

4. Sử dụng công cụ lọc SmartScreen

Trong IE 8, Microsoft bổ sung thêm SmartScreen, công cụ lọc cho phép chặn những website và các tập tin tải về gây hại cho máy tính. Bộ lọc này được kích hoạt mặc định, nhưng bạn nên kiểm tra một lần nữa xem SmartScreen đã được bật hay chưa. Để kiểm tra, mở trình duyệt IE, mở menu “Tools”, chọn “SmartScreen Filter”, nếu thấy lựa chọn “Turn On SmartScreen Filter”, nhấn vào đó.

Sau đó, bất cứ khi nào bạn truy cập một website lừa đảo hoặc chứa phần mềm độc hại, hoặc tải về một file gây hại cho máy tính, trình duyệt sẽ hiện cảnh báo.

5. Kích hoạt bộ lọc ActiveX

Trong khi một số trang dùng các trình điều khiển ActiveX để hiển thị hoặc chạy những nội dung hợp pháp (như hình ảnh động, quảng cáo, các chương trình trên nền web, các trình quản lý download), một số trang có thể chạy những trình điều khiển ActiveX gây hại cho máy tính. Bộ lọc ActiveX trong IE 9 và IE 10 chặn tất cả những nội dung ActiveX trên các website, nhưng cho phép chạy trên một số trang mà bạn tin tưởng.

ActiveX Filtering chính là giải pháp trong trường hợp này. Theo mặc định, tính năng này bị tắt. Để bật ActiveX Filtering, mở trình duyệt IE, mở meny “Tools”, nhấn vào ActiveX Filtering nếu lựa chọn này chưa được đánh dấu.

Sau khi kích hoạt, trình duyệt có thể sẽ lọc và chặn một số nội dung ActiveX. Nếu tin tưởng website bị chặn, bạn có thể nhấn “Turn off ActiveX Filtering” để cho phép hiển thị nội dung trên website ấy.

6. Thiết lập Tracking Protection

Tracking Protection là một tính năng trong IE 9 và IE 10 giúp bảo vệ quyền riêng tư trên mạng trực tuyến, ngăn các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi hoạt động duyệt web của bạn và giảm sự phiền toái từ các nội dung của bên thứ ba, ví dụ như quảng cáo. Kết hợp với Tracking Protection Lists, Tracking Protection có thể ngăn chặn sự xuất hiện của các nội dung của bên thứ ba và ngăn các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi người dùng.

Theo mặc định, Tracking Protection Lists bị tắt. Để kích hoạt và chỉnh sửa chúng, hãy mở trình duyệt IE, chọn menu “Tools”, sau đó nhấn “Tracking Protection”.

Bạn sẽ thấy một danh sách mặc định. Danh sách này được tạo ra tự động dựa trên những trang web bạn đã truy cập, bạn có thể chọn tải thêm nhiều danh sách khác. Để sử dụng một danh sách, chọn danh sách đó và nhấn nút “Enable”.

Sau đó, để chỉnh cách trình duyệt chặn hoạt động theo dõi của những dịch vụ này, nhấn nút “Settings”.

Trong IE 10, Microsoft kích hoạt mặc định lựa chọn “Do Not Track”, thông báo cho các website mà bạn truy cập rằng bạn không muốn bị theo dõi.

Để thay đổi thiết lập “Do Not Track”, mở trình duyệt IE, mở menu “Tools” và nhấn vào “Internet Options”. Từ đó, chọn tab “Advanced”, cuộn xuống dưới tới mục “Security” và hãy đảm bảo tiêu đề “Always send Do Not Track” đã được đánh dấu.

Theo Phạm Duyên (ICTnews / PCWorld)