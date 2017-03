Dưới đây là 5 trang web thiệp Giáng sinh miễn phí giúp bạn soạn và gửi lời chúc mừng tới tất cả những người thân yêu nhất. Bạn có thể tạo và in dựa trên các mẫu thiệp Giáng sinh sẵn trực tiếp từ các trang web hoặc tải về dưới dạng file PDF với độ phân giải cao.

123printcards

Một trong những trang web in thiệp dễ dàng và đơn giản là 123printcards. Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn có thể tùy chỉnh các tiêu đề, soạn thêm lời chúc sau đó in chúng ra. Vậy là bạn đã có một tấm thiệp Giáng Sinh.



Trang web có 38 kiểu thiệp khác nhau, nhiều màu sác, được vẽ rất độc đáo và tuyệt đẹp. Ngoài ra, trên trang web này còn có một đường link tới một trang khác, cho phép bạn thêm ảnh vào một trong tám mẫu thiệp Giáng Sinh, bao gồm hình ảnh của ông già Noel, bông tuyết, người tuyết, cây Giáng Sinh, đồ trang trí, cảnh mùa đông, và nhiều hơn nữa. Kích thước của các tấm thiệp này là 5 × 7, chúng không chỉ được dùng làm thiệp mừng Giáng Sinh mà còn có thể dùng như là thiệp cá nhân, hay trong những dịp đặc biệt khác.



KeepandShare

KeepandShare bao gồm chín mẫu thiệp Giáng Sinh với nhiều hình nền và họa tiết độc đáo.



Bạn có thể tải chúng về như là các tệp tin PDF có độ phân giải cao, sau đó in ra hoặc gửi trực tiếp như là thiệp điện tử. Mỗi tấm thiệp gồm có 2 trang, do đó để in thì đầu tiên bạn phải in ra phía trước, giống như in trang 1 trong phần mềm PDF. Sau đó lật giấy và đặt lệnh in trang 2... .



AmericanGreetings

AmericanGreetings cung cấp các thiệp in ở mức độ cao hơn, trong đó bạn có thể tùy chọn và chỉnh sửa các mẫu nền trực tuyến trong phần Create & Prin.Bạn có thể thêm các bức ảnh, các yếu tố nghệ thuật, lời chúc, và thay đổi cỡ chữ ở mặt trước và bên trong trên nền tấm thiệp.



ActivityVillage

Dường như có một nguồn cung cấp vô tận các tấm thiệp Giáng Sinh đáng yêu đang chờ đợi bạn ở ActivityVillage. Từ đó, bạn có thể viết tay lời chúc của mừng.



Các tấm thiệp này rất phù hợp đối với trẻ em và cả những đồng nghiệp của bạn. Trang web cũng cung cấp các mẫu thiệp khác về lớp học, bao gồm các áp phích kỳ nghỉ, , trò chơi, hình ghép, câu chuyện và những bài thơ... .



Christmas Greetings

Bạn muốn tìm những thông điệp đặc biệt cho mùa Giáng Sinh năm nay, những bức ảnh Giáng Sinh của Christmas Greetings sẽ tạo thành những tấm thiệp chúc mừng tuyệt vời giành cho bạn.

(Theo TTCN)