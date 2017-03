Cùng với xu thế chuyển dần từ máy tính cá nhân sang thiết bị di động, các hãng bảo mật danh tiếng cũng đều hòa cùng xu thế để cho ra mắt các ứng dụng bảo mật dành riêng cho nền tảng di động.





Dưới đây là 5 ứng dụng bảo mật của các hãng bảo mật danh tiếng trên nền tảng Android. Đặc điểm chung của chúng là đều hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy và hoàn toàn miễn phí.





BitDefender Antivirus Free (tương thích Android 2.1 trở lên)

Nếu bạn cần một công cụ nhỏ gọn và đơn giản, chỉ với chức năng cơ bản bảo vệ thiết bị chạy Android của mình khỏi sự xâm nhập của mã độc thì ứng dụng miễn phí đến từ hãng bảo mật danh tiếng BitDefender là sự lựa chọn phù hợp.





Sau khi cài đặt, BitDefender Antivirus sẽ ở chế độ tự động bảo vệ, người dùng không cần phải thực hiện bất kỳ bước thiết lập nào.





Mỗi khi người dùng cài đặt một ứng dụng mới vào thiết bị, BitDefender Antivirus sẽ tự động kiểm tra xem ứng dụng vừa cài đặt có “sạch” hay không trước khi cho phép hoạt động. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng BitDefender Antivirus để quét toàn bộ thiết bị để kiểm tra sự hiện diện của mã độc sẵn có trên hệ thống trước đó.





Do sử dụng công nghệ điện toán đám mây, với cơ sở dữ liệu đều được lưu trữ trên máy chủ của BitDefender, do vậy ứng dụng này hoạt động rất nhẹ nhàng và không làm ảnh hưởng đến hiệu suất hay thời lượng của pin trên thiết bị. Tuy nhiên, cũng do sử dụng công nghệ điện toán đám mây nên người dùng cần phải có kết nối Internet mỗi khi sử dụng chức năng quét của BitDefender Antivirus (chỉ khi quét, còn khi thông thường, không cần phải có kết nối Internet vẫn có thể được sự bảo vệ của ứng dụng).





AVG Antivirus Security Free (Tương thích Android 2.0 trở lên)

Trong trường hợp bạn muốn một ứng dụng bảo mật đa dụng hơn, thay vì chỉ chức năng đơn giản là bảo vệ như ứng dụng kể trên, thì AVG Antivirus Security Free sẽ là sự lựa chọn phù hợp.





Ngoài chức năng chính là bảo vệ thiết bị của người dùng khoải các loại mã độc, phần mềm gián điệp… ứng dụng này còn cho phép quét các ứng dụng, file thiết lập, dữ liệu… trên thiết bị theo thời gian thực. Ứng dụng cũng cung cấp chức năng giúp duyệt web trên thiết bị di động an toàn và bảo mật hơn.





Đặc biệt, AVG Antivirus Security Free còn cho phép tìm kiếm và xác định vị trí của thiết bị trong trường hợp bị mất hay bị đánh cắp. Còn nếu không thể tìm lại được, ứng dụng sẽ cung cấp chức năng cho phép xóa sạch toàn bộ dữ liệu bên trong thiết bị để đảm bảo an toàn thông tin.





Một tính năng hữu ích khác của ứng dụng này đó là tối ưu để giúp kéo dài dung lượng sử dụng pin bằng cách ngừng hoạt động của những tiến trình chạy ngầm không cần thiết đang có trên hệ thống.





Có thể nói, AVG Antivirus Security Free là một ứng dụng toàn diện, thay vì chỉ là một ứng dụng bảo mật như đơn thuần.





Nhược điểm của ứng dụng này là có hiển thị quảng cáo trong giao diện khi sử dụng, tuy nhiên đây là một nhược điểm không quá lớn và có thể bỏ qua.









Avast Mobile Security & Antivirus (Tương thích Android 2.1 trở lên)

Tương tự như ứng dụng của AVG kể trên, Avast Mobile Security & Antivirus là một gói ứng dụng toàn diện, thay vì chỉ thực hiện chức năng bảo vệ thiết bị chạy Android khỏi mã độc, ứng dụng này còn cho phép thực hiện nhiều chức năng khác như chống trộm (thực hiện các chức năng như xóa bộ nhớ, kích hoạt còi báo động, điều khiển từ xa qua tin nhắn…), tự động sửa địa chỉ trang web vô tình nhập sai khi lướt web, quản lý các ứng dụng và gỡ bỏ khi cần thiết, tối ưu và kéo dài thời lượng pin…





Ngoài ra, một tính năng khá hữu ích mà ứng dụng này cung cấp đó là quản lý dung lượng sử dụng Internet, thông qua kết nối bằng mạng Wifi hay 3G. Tính năng này sẽ cho phép người dùng dễ dàng quản lý dung lượng mà mình đã sử dụng để không sử dụng quá đà dung lượng cho phép.





Đặc biệt, ưu điểm nổi bật nhất của Avast Mobile Security & Antivirus đó là hỗ trợ hoàn toàn tiếng Việt, do vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng và thiết lập phần mềm.





Tuy nhiên, với việc cung cấp quá nhiều chức năng, trong đó có một số chức năng yêu cầu thiết bị phải root trước khi sử dụng (chẳng hạn chức năng Tường lửa) nên đôi khi, ứng dụng này khá phức tạp đối với những người chưa thành thạo về thiết lập cho ứng dụng.









Kaspersky Mobile Security Lite (Tương thích Android 1.5 trở lên)

Nhắc đến các phần mềm bảo mật, sẽ rất thiếu sót nếu không kể đến sản phẩm của hãng bảo mật danh tiếng Kaspersky. Đây cũng là ứng dụng bảo mật hiếm hoi còn hỗ trợ các phiên bản Android đời cũ (từ phiên bản 1.5 trở lên).





Cũng tương tự như nhiều phần mềm bảo mật khác, Kaspersky Mobile Security Lite sẽ tự động quét và kiểm tra các ứng dụng mới được cài đặt trên thiết bị để từ đó ngăn chặn ứng dụng hoạt động trong trường hợp phát hiện ra mã độc ẩn chứa bên trong nó. Kaspersky Mobile Security Lite sử dụng công nghệ điện toán đám mây nên có thể hoạt động nhẹ nhàng và nhận diện mã độc kịp thời, nhanh chóng.





Tính năng chống trộm trên ứng dụng này cũng rất hữu ích. Tính năng này cho phép người dùng định dạng và tìm kiếm thiết bị Android qua GPS trong trường hợp bị lấy cắp. Đặc biệt, ứng dụng còn cho phép khóa máy hay xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị chỉ bằng cách gửi tin nhắn đến số máy của thiết bị. Đây là một tính năng khá hay so với các ứng dụng bảo mật khác, khi chức năng chống trộm chỉ thực sự có tác dụng khi thiết bị bị đánh cắp có kết nối Internet.





Hạn chế của ứng dụng này đó là không có chức năng quét mã độc (chỉ nhận diện các ứng dụng mới, thay vì quét cả các ứng dụng đã cài đặt từ trước) và một vài chức năng bị hạn chế, chỉ cho phép kích hoạt khi nâng cấp lên phiên bản có thu phí.





TrustGo Antivirus & Mobile Security (Tương thích Android 2.2 trở lên)

Có thể nói đây là một trong những ứng dụng bảo mật miễn phí nhưng lại cung cấp gần như đầy đủ các tính năng thường thấy trên những ứng dụng bảo mật chuyên nghiệp có thu phí.





Bên cạnh các tính năng bảo mật cơ bản như quét và diệt các loại mã độc có trên Android, nhận diện và cảnh báo trước khi cài đặt ứng dụng mới, cảnh báo người dùng khi vô tình truy cập trang web lừa đảo hay chứa mã độc… ứng dụng này cũng cung cấp các chức năng như chống trộm, tìm kiếm điện thoại bị mất, xóa dữ liệu để bảo vệ riêng tư hay hú chuông cảnh báo để tìm kiếm điện thoại bị đánh cắp…





Ngoài ra, ứng dụng này còn cung cấp các tính năng khác mà các ứng dụng bảo mật kể trên không có như sao lưu và phục hồi dữ liệu. Các dữ liệu sẽ được ứng dụng lưu trữ một cách an toàn trên các đám mây của hãng bảo mật TrustGo để giúp người dùng truy cập dễ dàng từ bất kỳ đâu.





Ngoài ra, tính năng Candid Camera Thief ID có thể xem là tính năng rất hay trên ứng dụng này. Theo đó nếu một người bất kỳ nhập mật khẩu bảo vệ để mở khóa thiết bị sai quá 3 lần, ứng dụng sẽ tự động sử dụng camera trước trên thiết bị để chụp ảnh người đó lại và gửi về cho chủ nhân của thiết bị. Đây là một biện pháp để nhận diện và tìm kiếm thủ phạm lấy cắp điện thoại.