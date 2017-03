So với các phương pháp lưu trữ thông tin truyền thống thì tuổi thọ của ổ cứng máy tính ngắn hơn nhiều, chỉ vào khoảng 5 đến 10 năm, phụ thuộc loại ổ cứng, hãng sản xuất và điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, cường độ hoạt động...

1. Máy tính chạy chậm, thường xuyên bị treo, xuất hiện “màn hình xanh chết chóc”

Những triệu chứng trên có thể do nhiều nguyên nhân chứ không chỉ xuất phát từ lỗi ổ cứng. Tuy nhiên nếu chúng xuất hiện sau khi bạn vừa cài một phần mềm nào đó, hoặc máy đang hoạt động ở chế độ Safe Mode, gần như chắc chắn ổ cứng của bạn đang gặp trục trặc và bạn nên lập tức sao lưu những dữ liệu quan trọng hoặc có kế hoạch thay thế ổ cứng mới.

2. Dữ liệu bị lỗi

Bạn làm mọi cách mà vẫn không mở được tệp tin mà bạn vừa lưu ít phút trước, hoặc tệ hơn là không tìm thấy nó? Rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này, một trong số đó đến từ một chiếc ổ cứng sắp hỏng.

3. Quá nhiều Bad sector

Bad sector là khu vực mà ở đó ổ cứng không ghi được dữ liệu, hoặc nếu có thì dữ liệu cũng bị lỗi và không dùng được. Bad sector thường ẩn mình trong hệ điều hành và rất khó nhận biết, đặc biệt khi người dùng đã sử dụng một lượng lớn dung lượng của ổ cứng. Để kiểm tra xem ổ cứng có nhiều bad sector hay không, trong Windows 7 bạn vào My Computer, click chuột phải vào ổ đĩa hoặc phân vùng muốn kiểm tra, chọn Properties. Trong cửa sổ Properties, chọn tab Tools và click vào nút Check now. Trong cửa sổ Check Disk, đánh dấu vào cả 2 mục Automatically fix file system errors và Scan for an attempt recovery of bad sectors để Windows tự động kiểm tra, sửa lỗi hệ thống và phục hồi các bad sector.

4. Ổ đĩa xuất hiện tiếng động lạ

Khi bạn nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ ổ cứng thì mọi chuyện gần như đã quá muộn. Ổ cứng chạy ồn hơn bình thường hoặc âm thanh nó phát ra lặp đi lặp lại thường do ổ đĩa đang cố phục hồi từ những lỗi xảy ra trong quá trình ghi dữ liệu.

5. Cảnh báo từ S.M.A.R.T

S.M.A.R.T là từ viết tắt của Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology (Công nghệ tự theo dõi, chẩn đoán và báo cáo). Công cụ này có khả năng tự động giám sát tình trạng hoạt động của ổ cứng và là tính năng thường thấy trên những ổ cứng hiện đại. Tuy nhiên, giống như 4 phương pháp trên, không phải lúc nào S.M.A.R.T cũng tỏ ra hiệu quả khi chẩn đoán những hư hỏng của ổ cứng, và trong nhiều trường hợp, ổ cứng còn gặp lỗi trước khi S.M.A.R.T kịp can thiệp và đưa ra lời cảnh báo.

Nếu bạn thấy một hoặc một vài triệu chứng trên đang xảy ra với chiếc ổ cứng của mình, cách giải quyết an toàn nhất là chuyển ngay những dữ liệu quan trọng sang một chiếc ổ cứng thứ hai, vì khả năng cả hai ổ cứng đồng thời hỏng hóc sẽ rất hiếm, trừ khi bạn là người cực kỳ thiếu may mắn. Còn nếu khu vực bạn đang sống thường xuyên xảy ra thiên tai như lũ lụt, động đất, bạn nên lưu giữ dữ liệu ở một địa điểm khác, ví dụ như tại công ty, trong máy tính bạn bè, hay đưa lên một server trực tuyến.

Theo Đức Nghĩa (ICTnews / Makeuseof)