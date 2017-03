1) Ghi lại phiên làm việc

TeamViewer có một tính năng mà rất ít người biết đó chính là Record, cho phép bạn có thể ghi lại màn hình làm việc để tạo một bài hướng dẫn hoặc xem lại vào những lần sau. Mặc định chương trình sẽ lưu lại video này dưới định dạng .tvs, tuy nhiên bạn có thể đổi sang định .avi để dễ sử dụng hơn. Việc bạn cần làm là nhấp vào tùy chọn Extras trên cửa sổ điều khiển rồi chọn Record > Start.

2) In ấn từ xa

In ấn từ xa là tính năng khá hữu ích nếu bạn là người thường hay di chuyển hoặc lỡ quên tài liệu trên máy tính ở nhà. Ví dụ, người dùng hoàn toàn có thể in ra các hình ảnh được lưu trên máy tính ở nhà bằng máy in ở văn phòng. Việc bạn cần làm là truy cập vào Extras > Remote Printing > Continue để cài đặt trình điều khiển in ấn trên cả hai máy. Khi đã hoàn tất, bạn chỉ cần chọn tập tin cần in, nhấn Ctrl + P để và thực hiện chỉnh sửa mọi thứ như bình thường.

3) Chia sẻ tập tin trong nháy mắt

Có rất nhiều cách để chia sẻ tập tin, tuy nhiên nếu đang sử dụng TeamViewer, người dùng có thể sử dụng ngay tính năng File Transfer để làm việc này. Khung bên trái chính là máy tính của bạn, còn khung bên phải là máy người nhận. Để chuyển các tập tin bất kì, bạn chỉ cần chọn đến nó, lựa chọn thư mục lưu trữ bên máy kia rồi nhấn nút Send để gửi.

4) Wake-on-LAN

Wake-on-LAN là một tính năng mới được bổ sung, cho phép người dùng có thể bật máy tính offline với sự hỗ trợ của TeamViewer. Mặc dù nó đòi hỏi bạn phải biết cấu hình (), tuy nhiên khi đã cài đặt hoàn tất thì sử dụng rất tuyệt vời. Tính năng này khá hữu ích nếu bạn thường xuyên cần truy cập vào một máy tính từ xa nhưng không muốn để máy chạy liên tục. Để kích hoạt tính năng này, bạn cần truy cập vào menu Extras > Options > General (Windows) hoặc Teamviewer > Preferences > General (Mac).

5) Kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp

Việc sử dụng tính năng bảo mật 2 lớp sẽ giúp cho tài khoản của bạn được an toàn hơn. Sau khi cấu hình hoàn tất (Teamviewer > Preferences > Security > Configure), người dùng phải nhập mã bảo mật, bổ sung địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản TeamViewer.

MINH HOÀNG - Theo Into Windows