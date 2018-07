Nếu không muốn nâng cấp smartphone quá sớm, người dùng nên từ bỏ một số thói quen xấu sau đây:

1. Sử dụng cáp sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Đa số những loại cáp sạc giá rẻ, không có thương hiệu thường không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, hầu như có rất ít người quan tâm đến việc này, nhiều loại cáp có thể làm smartphone bị hư hỏng, thậm chí có nguy cơ gây cháy nổ, điện giật. Việc mua cáp giá rẻ chỉ có giá trị tiết kiệm ngắn hạn, nhưng sẽ mang đến nhiều rủi ro hơn về sau.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho smartphone, người dùng nên lựa chọn các thương hiệu có tên tuổi như Anker, Aukey… hoặc những thương hiệu được chứng nhận MFi (made for iPhone/iPad/iPod). Ngoài ra, người dùng cũng nên sử dụng cẩn thận để tránh các dây bên trong bị đứt và gây cháy.





2. Không sử dụng case (ốp lưng)

Ngay cả những vết nứt nhỏ trên màn hình cũng có thể gây ra những thiệt hại lớn, khiến sản phẩm mất đi giá trị. Vì vậy, hãy bảo vệ điện thoại bằng case (ốp lưng) và miếng dán màn hình tràn viền. Ngoài ra, người dùng cũng nên mua thêm các gói bảo hành mở rộng như AppleCare+ hoặc những gói bảo hành vàng tại cửa hàng.

Tất nhiên, nếu bạn là người kĩ tính và sử dụng cẩn thận, việc nâng cấp gói bảo hành là điều không cần thiết, ngược lại, nếu thường xuyên làm rơi rớt sản phẩm, việc nâng cấp bảo hành sẽ đảm bảo an toàn cho sản phẩm trong tương lai.





3. Xài hết pin hoàn toàn

Những thói quen xấu có thể làm chất lượng viên pin giảm đi đáng kể. Để tránh điều này, bạn nên thường xuyên thực hiện việc xả cạn và sạc lại (đừng để pin xuống 0%). Ngoài ra, người dùng cũng không nên quá lo lắng về việc sạc qua đêm, chỉ cần giữ pin trên 30% hoặc cao hơn, thỉnh thoảng xài đến khi pin yếu và sạc lại để hiệu chỉnh, giúp viên pin hoạt động tốt hơn.





4. Làm mát smartphone với nước

Không có thứ gì “không thấm nước” thực sự, mặc dù các nhà sản xuất luôn quảng cáo như vậy. Đơn cử như trường hợp của Sony bị kiện vì quảng cáo điện thoại Xperia dưới nước trong khi nó không có khả năng chống nước, ngoại trừ một số ít các dòng điện thoại cao cấp. Việc tiếp xúc với nước quá nhiều có thể làm giảm sức đề kháng của thiết bị, ngay cả khi điện thoại đạt chuẩn IP67 hoặc IP68.





5. Không tăng cường bảo mật

Thông thường, nhà sản xuất sẽ bổ sung thêm các tính năng mới, vá lỗ hổng bảo mật hoặc sửa các tính năng bị hư hỏng thông qua bản cập nhật, tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua việc này vì lười. Ngoài ra, việc cập nhật còn giúp thiết bị hạn chế được các cuộc tấn công của tội phạm mạng.

Tương tự, hãy thận trọng với các ứng dụng “giả mạo” trên App Store hoặc Google Play. Về cơ bản, chúng sẽ giả mạo các ứng dụng phổ biến như WhatsApp, VLC và hiển thị quảng cáo trên màn hình. Để hạn chế tình trạng bị lây nhiễm phần mềm độc hại, người dùng nên đọc kỹ các điều khoản trước khi cài đặt. Đồng thời hãy đảm bảo rằng tính năng Play Protect đã được kích hoạt trong phần cài đặt của Google Play.



- Không mua điện thoại tại các địa điểm và người bán không rõ ràng, sản phẩm mua phải đầy đủ hộp sách và nguyên seal, bởi trong nhiều trường hợp là do chính những người bán đã tích hợp malware vào máy để ăn cắp thông tin.



- Hãy cảnh giác với các ứng dụng không rõ nguồn gốc, thậm chí kể cả khi bạn cài đặt ứng dụng từ Google Play thì cũng nên kiểm tra thông tin về nhà phát triển.



- Xem kỹ các đánh giá của những người dùng trước.



- Đọc kỹ quyền hạn ứng dụng yêu cầu.



- Cài đặt thêm các ứng dụng bảo mật cho smartphone như Avast, Kaspersky, ESET… để có thể phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại kịp thời trước khi chúng kịp lây nhiễm.





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

TIỂU MINH