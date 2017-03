Những thủ thuật nâng cao hiệu quả Utorrent sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn với tác vụ tải file chia sẻ qua mạng.

1.Tắt tính năng DTH:

Đây là một tính năng dành cho mạng public, bởi dùng để leech và seed torrent toàn cầu. Nhưng đối với mạng private thì bạn không nên check vào đây, vì nó sẽ upload một phần dung lượng ra bên ngoài.

Tại giao diện chính, chọn Option, rồi Preferences và BitTorrent. Gõ dấu check vào 2 ô là Enable DTH Network và Enable DTH for new networks rồi OK.

Sau đó trở ra màn hình chính sẽ thấy biểu tượng DTH đã bị disable.

2.Giới hạn số lượng peers muốn upload trong một thời điểm:

Khi muốn chia sẻ một file torrent lên tracker, nhưng đường truyền của bạn không được tốt lắm, với mạng ADSL ở Việt Nam thì trung bình upload tối đa chỉ khoảng 40-50 KB/s. Bạn băn khoăn làm thế nào để upload lên thật nhanh và muốn peer complete sớm nhất để seed cùng bạn. Chỉ cần giới hạn số lượng peer download trong một thời điểm là được.

Vào Option chọn Preferences rồi Bandwith. Bạn để ý vào dòng Number of upload slots per torrent, mặc định con số ở đây là 4, có thể chỉnh lại ở đây là 2 cho phù hợp, rồi bấm OK.

3. Ban IP trong Utorrent:

Trong Utorrent có một tính năng cũng rất độc đáo, đó chính là ban IP (cấm IP), khi bạn chỉ muốn upload cho một hoặc vài người nào đó thôi.

Bước 1 : Option tới Preferences rồi Advanced. Cuộn thanh trượt xuống, và tìm đến ipfilter.enable và bật tính năng True lên, rồi bấm OK.

Bước 2 : Tìm đến tab Peer, ở đây sẽ hiện ra danh sách IP mà kết nối đến máy bạn, nhưng có những IP ở dưới dạng tên miền, chỉ cần bấm chuột phải rồi chọn Resolve IPs là tất cả chuyển về IP.

Bước 3 : Vào Strart chọn Run bấm Notepad.

Ở đây nhập IP mà bạn muốn ban, muốn cấm IP nào thì nhập IP đó vào đây. Rồi save nó lại với tên ipfilter.dat. Sau đó copy file này vào theo đường dẫn profile của user: C:\Documents and Setting\UserName\ApplicationDaTa\Torrent.

Nếu như muốn cấm thêm IP thì sau khi đã thêm IP vào ipfilter.dat, quay trở lại tab Peer rồi bấm vào Reload IPFilter.

4. Set download location:

Khi download xong một file hay download gần xong, nhưng do sự cố Ghost lại máy bạn di chuyển nó qua một thư mục khác. Bây giờ muốn tiếp tục nhưng khi bấm vào Strart hay Force Strart thì có một dấu check đỏ, chỉ cần chỉ cho nó chỗ file đó mà đã lưu trước đó ở đâu là được.

Trong màn hình chính bấm vào torrent đó, click chuột phải chọn Advanced bấm Set download location rồi chỉ đến thư mục đang chứa file.

5. Quản lý torrent bằng cách sử dụng Label:

Khi bạn tham gia nhiều tracker private lẫn public thì Label dùng để quản lý torrent. Bạn có thể tìm một torrent xem torrent đó là ở private hoặc public, hay là bạn gán nó với trang tracker mà bạn tham gia.

Để tạo Label, click chuột phải lên torrent Label chọn New Label, để dễ quản lý bạn nên kết hợp cả loại Tracker và tên Tracker mà bạn tham gia.

Khi đã tạo xong Label rồi, các torrent còn lại chỉ cần add chúng vào Label mà thôi. Còn muốn xóa Label thì click chuột phải lên torrent đó và Label chọn Remove Label.