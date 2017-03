Trang Facebook Page được lập ra có thể đại diện cho một tổ chức, một doanh nghiệp, một nhãn hiệu hay một người nổi tiếng, đều với mục đích là để giao lưu với công chúng. Nhưng đôi khi người quản trị trang Facebook phải biết giới hạn quyền hạn hoạt động của thành viên để dễ dàng kiểm soát hơn.

Ở đây có thể kể ra ít nhất 5 kiểu giới hạn cơ bản mà người quản trị trang Facebook Page cần nắm vững, đó là giới hạn đăng bài trên dòng thời gian, giới hạn gửi tin nhắn riêng tới chủ trang, giới hạn đánh dấu trang, giới hạn độ tuổi thành viên và giới hạn trả lời bình luận. Tất cả những thiết lập đó đều nằm trong mục Settings => General.

5 kiểu thiết lập giới hạn trang Facebook Page: Tất cả những thiết lập giới hạn quyền hạn thành viên trang Facebook đều nằm trong mục Settings (khoanh đỏ) trên đầu.

5 kiểu thiết lập giới hạn trang Facebook Page: Trong mục Settings => General sẽ là một loạt những tùy chọn thiết lập với đường dẫn Edit bên cạnh.

Đương nhiên khi sẵn sàng, bạn có thể làm ngược lại tất cả để trang Facebook của mình cởi mở hơn.

5 kiểu thiết lập giới hạn cho trang Facebook Page

Giới hạn đăng bài trên dòng thời gian

Trong mục con Posting Ability, bạn hoàn toàn có thể giới hạn không cho các thành viên đăng bài trên dòng thời gian trang Facebook của mình bằng cách đánh dấu Disable posts by other people on my Page timeline. Nếu cho phép đăng, bạn vẫn có thể giới hạn không cho đăng ảnh, video, hay yêu cầu duyệt trước các bài đăng. Sau khi chỉnh xong hãy bấm nút Save Changes.

5 kiểu thiết lập giới hạn trang Facebook Page: Trong Posting Ability, bạn hoàn toàn có thể giới hạn không cho các thành viên đăng bài trên dòng thời gian trang Facebook của mình bằng cách đánh dấu ô 2. Nếu cho phép đăng (ô 1), bạn vẫn có thể giới hạn không cho đăng ảnh, video (bỏ ô 1.1), hay yêu cầu duyệt trước các bài đăng (ô 1.2).

Giới hạn gửi tin nhắn riêng

Trong mục con Messages, bạn có thể bỏ đánh dấu Allow people to contact my Page privately by showing the Message button. Lúc đó, trang Facebook của bạn sẽ không có nút Message trên đầu và người ta sẽ không thể gửi tin nhắn riêng đến chủ trang là bạn.

5 kiểu thiết lập giới hạn trang Facebook Page: Trong mục con Messages, bạn có thể bỏ đánh dấu “Allow people to contact my Page privately by showing the Message button” để người ta sẽ không thể gửi tin nhắn riêng đến chủ trang là bạn.

Giới hạn đánh dấu trang

Thông thường người ta có thể đánh dấu (tag) vào ảnh hoặc video đăng trên trang Facebook của bạn, nhưng nếu trang Facebook của bạn bị đánh dấu quá lung tung, hãy ngăn chặn. Trong mục con Tagging Ability, hãy bỏ lựa chọn Allow others to tag photos and videos post by…

5 kiểu thiết lập giới hạn trang Facebook Page: Trong mục Tagging Ability, hãy bỏ lựa chọn “Allow others to tag photos and videos post by…”

Giới hạn độ tuổi thành viên

Nếu trang Facebook của bạn không phù hợp với trẻ em, bạn đương nhiên nên giới hạn độ tuổi thành viên lại. Điều đó sẽ có ích trong một chừng mực nào đó. Trong mục con Age Restrictions, hãy lựa chọn giới hạn tuổi tối thiểu rồi bấm nút Save Changes.

5 kiểu thiết lập giới hạn trang Facebook Page: Trong mục con Age Restrictions, hãy lựa chọn giới hạn tuổi tối thiểu (khoanh đỏ) rồi bấm nút Save Changes.

Giới hạn trả lời bình luận

Việc khóa hay mở tính năng trả lời bình luận trên trang Facebook là tùy vào việc bạn thấy cách nào theo dõi dễ hơn. Nếu thấy khi mở trả lời bình luận mà mạch bàn luận bị rẽ nhánh quá nhiều thì hãy tắt tính năng này. Trong mục con Replies, hãy bỏ đánh dấu Allow replies to comment on my Page.