Đặt mật khẩu cho file

Một số người lưu các mật khẩu, chi tiết tài khoản ngân hàng và những thông tin cá nhân khác trong tài liệu Word. Sau đó họ nhét file đó vào một thư mục nào đó như Backup trong ổ cứng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như laptop của họ bị mất cắp?

Giải pháp là khóa tài liệu đó bằng mật khẩu. Cách làm là vào File, chọn Save As, kích chuột vào Tools, chọn Security Options. Kích vào thẻ Advanced, chọn Microsoft Enhanced Cryptographic Provider, nhấn nút Ok.

Sau đó, bạn nhập mật khẩu vào ô "Password to open", rồi nhấn tiếp Ok. Bạn sẽ được đề nghị nhập lại mật khẩu lần nữa. Sau khi hoàn tất động tác đó, bạn kích chuột vào nút Save. Như vậy, file đó đã được mã hóa nhưng điều quan trọng là đừng có quên mật khẩu.

Bảo mật tài khoản Gmail

Theo Google, nếu người dùng truy cập dịch vụ thư điện tử Gmail trên mạng công cộng không mã hóa hay trên mạng không dây, các tài khoản Gmail của họ có thể dễ bị tấn công hơn.

Giải pháp cho vấn đề này là chỉ cần thay đổi vài thiết lập của tài khoản. Vào mục Settings nằm ở góc trên bên phải cửa sổ Gmail window, tìm đến mục “Browser connection” trong thẻ General, kích chuột vào ô "Always use https", sau đó nhấn vào nút Save Changes. Với động tác đó, bạn đã kích hoạt tính năng mã hóa của Gmail.

Việc kích hoạt tính năng bảo mật email này có thể khiến cho việc mở Gmail lâu hơn một nhưng nó sẽ gây ra khó khăn với những hacker muốn ăn cắp thông tin.

Đóng cổng mạng không dây

Mở mạng không dây tự do cũng tương tự như một ngôi nhà không có khóa. Bất kỳ ai trong phạm vi phủ sóng không dây (dài ngắn khác nhau tùy vào chuẩn kết nối không dây) của định tuyến đều có thể nhìn thấy mạng của bạn, ăn cắp băng thông hoặc nguy hiểm hơn là thâm nhập trái phép vào các máy tính bên trong mạng.

Giải pháp cho vấn đề này là đóng cửa mạng không dây. Đầu tiên hãy mở trình duyệt Internet, gõ địa chỉ của định tuyến (ví dụ như 192.168.1.1) vào thanh địa chỉ rồi nhấn Enter để mở nó. Sau đó nhập tên tài khoản và mật khẩu để mở tiện ích thiết lập của định tuyến.

Để đổi mật khẩu mới, bạn sẽ phải nhập mật khẩu cũ. Nếu bạn chưa bao giờ đổi tên người dùng và mật khẩu của định tuyến, tên người dùng và mật khẩu mặc định là admin với định tuyến của Linksys và D-link. Cách thức đổi mật khẩu định tuyến của mỗi hãng khác nhau. Ví dụ, với định tuyến Linksys, bạn có thể đổi mật khẩu ở thẻ Administration. Trong định tuyến Belkin, có thể vào System Settings. Còn trong định tuyến D-Link, bạn có thể đổi mật khẩu ở mục Admin trong thẻ Tools. Chọn mật khẩu mới cho định tuyến nên dài hơn 8 ký tự và sử dụng kết hợp cả số, chữ hoa và chữ thường hoặc có thêm ký tự đặc biệt thì càng tốt.

Sau khi đổi mật khẩu, bạn nên vô hiệu hóa tính năng phát tín hiệu SSID. Mỗi loại định tuyến có cách vô hiệu hóa khác nhau do sự khác biệt về giao diện. Ví dụ, với định tuyến D-Link thì vào Wireless, chọn thẻ Home, chọn nút Off ở lựa chọn Wireless Radio. Tương tự với định tuyến LinkSys, chọn Wireless, rồi Basic Wireless Settings và nhấn chuột vào nút Disable.

Khóa máy tính tự động

Máy tính văn phòng thường được bảo vệ cẩn thận bằng mật khẩu để chống thâm nhập trái phép. Tuy nhiên, máy tính đó vẫn có nguy cơ bị thâm nhập trong khoảng thời gian ngắn khi bạn ra ngoài. Cách đối phó với vấn đề này là bật tính năng bảo vệ màn hình bằng mật khẩu. Vào Start, chọn Control Panel, chọn Display. Chọn thẻ Screen Saver, kích vào ô "On resume, password protect".

Khóa laptop khi ở khách sạn

Ưu điểm tiện dụng nhất của laptop là sự di động, đặc biệt là khi bạn đi công tác hay du lịch. Nhưng sự di động đó cũng khiến cho laptop dễ dàng bị lấy cắp. Chắc chắn sẽ có những lúc trong chuyến công tác hay du lịch bạn cần để laptop lại ở khách sạn để đi đâu đó. Khách sạn là nơi khá an toàn nhưng nếu muốn an toàn hơn trong những lúc ra ngoài, bạn cần sắm một khóa dây laptop để khóa nó vào một vật gì đó nặng như chân giường hay chân bàn.