1. Opera Max (https://goo.gl/ENfAks)

Opera Max cho phép người dùng kiểm soát việc tiêu thụ dữ liệu của từng ứng dụng, tối ưu hóa tốc độ lướt web và tiết kiệm dung lượng. Trong bản cập nhật mới, Opera Max bổ sung thêm chế độ bảo mật (Privacy mode), giúp bảo mật thông tin cá nhân, ngăn chặn mã độc, phần mềm gián điệp khi sử dụng Wi-Fi công cộng… Đồng thời tối ưu hóa dữ liệu khoảng 23%.



Nén và tiết kiệm dữ liệu 3G tốt hơn với Opera Max. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Facebook Lite (https://goo.gl/i3ErPl)

Facebook Lite là phiên bản thu gọn, sử dụng ít dữ liệu, phù hợp cho các thiết bị có cấu hình thấp. Giao diện ứng không khác nhiều so với bản đầy đủ, ngoại trừ một số tính năng đã được cắt giảm, giúp tăng cường trải nghiệm và tối ưu hóa tốc độ kết nối 3G.

Ngoài ra, bạn có thể thử cài đặt thêm một số ứng dụng khác có chức năng tương tự như Metal for Facebook, SlimSocial for Facebook, Swipe for Facebook…



Swipe for Facebook, một trong những ứng dụng Facebook thu gọn tốt nhất hiện nay. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Vô hiệu hóa hình ảnh khi lướt web

Để có trải nghiệm Internet nhanh nhất, bạn hãy thử chuyển trình duyệt sang chế độ văn bản trong phần cài đặt. Lưu ý, không phải tất cả trình duyệt đều hỗ trợ tính năng này.

Ngoài ra, bạn cũng nên cài đặt một số trình duyệt có tính năng nén dữ liệu, đơn cử như Opera Mini hiện đang được cung cấp tại địa chỉ https://goo.gl/oO85qy.

4. Xóa bộ nhớ cache

Nếu đã thử các phương pháp trên nhưng vẫn gặp trục trặc với kết nối 3G, rất có thể vấn đề nằm ở chỗ thiết bị chứ không phải do mạng. Để khắc phục, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng), lựa chọn ứng dụng cần xóa cache và chọn Clear Cache.

Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể cài đặt ứng dụng App Cache Cleaner tại https://goo.gl/B9B59 để thực hiện mọi thứ chỉ với một cú chạm.



Clear Cache là một trong những giải pháp giúp tăng tốc 3G. Ảnh: MINH HOÀNG

5. Thay đổi chế độ mạng ưa tiên

Mặc định, smartphone sẽ lựa chọn chế độ GSM/WCDMA/LTE auto. Tuy nhiên, 4G ở Việt Nam vẫn còn khá hạn chế trong khi 3G lại phủ sóng khắp nơi, do đó bạn nên chuyển sang thiết lập GSM/WCDMA auto để bỏ qua kết nối 4G, chỉ sử dụng 2G và 3G có sẵn nhằm đạt được tốc độ tốt nhất.





Nhìn chung, trên đây chỉ là năm giải pháp đơn giản giúp tăng tốc độ kết nối 3G trong nháy mắt. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG