Để xác định một chiếc BlackBerry có phải hàng chuẩn hay không, người mua cần kiểm tra theo các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra hình thức máy thật kỹ càng, từ phụ kiện cho tới các yếu tố khác như vỏ hộp hay tem IMEI, serial. Tem của nhà sản xuất là tem đỏ, có gạch trắng ở giữa, dán tại vị trí trên thân máy. Đây là mã nhận diện khó làm giả và nếu có làm thì cũng rất dại, người dùng tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra.

Một điều khá nực cười là hàng BlackBerry “Dolly” (nhân bản), hàng dựng đều có phụ kiện rất đầy đủ và tem dán chi chít, tuy nhiên tem thường không sắc nét và nếu thấm chút nước sẽ dễ bị phai, lem nhem.

Bước 2: Kiểm tra kỹ vỏ máy, bàn phím, trackball, sơn vỏ máy. Bàn phím xịn thông thường ấn rất chắc tay và có độ nhạy đặc trưng do lớp đàn hồi dưới phím chưa bị bung. Thêm vào đó, do sử dụng bàn phím QWERTY nên bàn phím rất nhiều nút, bạn nên ấn thử từng chữ và thao tác soạn văn bản để kiểm tra độ chắc chắn từng phím, nếu phím lung lay thì có nghĩa máy đã từng bị mở hoặc đã bị sửa chữa.

Viên bi lăn trackball cũng rất quan trọng, bi lăn phải nhạy. Thông thường một lần lăn hết một vòng bi thì tùy chọn sẽ nhảy qua được ít nhất 4 biểu tượng trên màn hình kể cả dọc/ngang. Chỉ cần mắc một lần thì có nghĩa là trackball đã được sử dụng nhiều và rất có thể bộ đọc chuyển động lăn của bi bên trong máy đã bị lỗi.

Lớp vỏ đặc trưng thông thường sẽ được sơn tĩnh điện, lớp sơn có độ bóng cao, logo hãng không thể tẩy xóa do được in chìm cùng lúc với sơn vỏ. Một số màu sắc đặc trưng của máy BlackBerry xịn được gắn cho từng thương hiệu mà người mua máy cần lưu ý: Màu đỏ, màu ghi thường là hàng AT&T, màu đen, màu sáng trắng, tím thường là hàng T-Mobile…Vỏ của máy xịn thường đóng khít, không ọp ẹp so với các loại vỏ chế.

Bước 3: Có lẽ đây là bước đơn giản nhưng khá hiệu quả. Bạn chỉ cần nhập IMEI hoặc mã số PIN trên máy lên thẳng trang tìm kiếm trực tuyến Google để xem kết quả hiển thị. Nếu là hàng “Dolly”, sẽ có vài kết quả hiển thị giống mã của bạn và từ đó có thể quyết định luôn việc từ chối mua máy.

Bước 4: Đây là bước đòi hỏi người mua phải có ít nhiều kinh nghiệm hoặc có bạn bè quen để kiểm tra máy. Nếu hàng xách tay đảm bảo còn nguyên vẹn thì khi mở máy, ngoài lớp tem như vừa nói ở Bước 1, sẽ còn có một lớp keo trám ở thân máy.

Ngoài ra, trên bo mạch mỗi máy BlackBerry chính hãng đều có một khung để chứa bộ vi xử lý, chip flash. Khung bo này được hàn bằng thiết bị chính xác nên vết hàn rất tinh vi, không nhìn thấy bằng mắt thường và khung lồng rất chắc chắn. Nếu máy từng bị tháo ra sửa chữa hoặc thay thế chipflash thì khung mạch được hàn bằng tay, rất dễ nhìn với những mối hàn to, khoảng cách các chân hàn không đều.

Bước 5: Cũng như khi mua các món hàng công nghệ khác, người tiêu dùng nên tìm mua hàng tại những địa chỉ có cửa hàng lớn, chế độ bảo hành đầy đủ, nghiêm túc. Đọc kỹ các quy định bảo hành trước khi mua máy là một lưu ý không nên bỏ qua. Nếu cửa hàng bán cho phép mở máy kiểm tra, bạn nên đưa bạn bè có kinh nghiệm đi cùng.